Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юборди
Реал Мадрид жамоаси Манчестер Сити билан хайрлашган Бернардо Силва учун курашда Барселона ва Атлетико Мадрид клубларини ортда қолдириб, пешқадамликни қўлга олди. Мадридликлар португалиялик юлдузга расмий шартнома таклифини юборгани хабар қилинмоқда. Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори сифатида Сантяго Бернабеуга бош мураббий сифатида қайтиши кутилаётган Жозе Моуринью кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер инсайдери Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Реал Мадрид 31 ёшли ярим ҳимоячини эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни жадаллаштирган. Моуринью ўз ватандошини жамоани қайта қуриш лойиҳасининг муҳим бўлаги деб ҳисобламоқда. Бу ҳолат узоқ вақтдан бери футболчи билан келишувга эришганини даъво қилаётган Барселона режаларини жиддий хавф остига қўйди.
Аввалроқ, Бернардо Силва Камп Ноуга ўтиш учун маошининг камайишига ҳам рози бўлгани ва Каталония клуби билан оғзаки келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ, Флорентино Перез ва Жозе Моуринью омили вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Эндиликда футболчининг агенти Жорге Мендес ўз мижози учун энг мақбул лойиҳани танлаш устида иш олиб бормоқда.
Бернардо Силва Манчестер Сити сафида ўтказган тўққиз йиллик фаолияти давомида ҳақиқий афсонага айланди. У Пеп Гуардиола қўл остида 6 марта Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, жами 20 та йирик совринга эга чиқди. Футболчининг ўзи келажаги борасида ҳали якуний қарорга келмаганини ва ўзини қадрлайдиган жамоада ўйнашни исташини таъкидлаган.
…