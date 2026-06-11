Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юборди

·0·Спорт
Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юборди

Реал Мадрид жамоаси Манчестер Сити билан хайрлашган Бернардо Силва учун курашда Барселона ва Атлетико Мадрид клубларини ортда қолдириб, пешқадамликни қўлга олди. Мадридликлар португалиялик юлдузга расмий шартнома таклифини юборгани хабар қилинмоқда. Ушбу трансфернинг асосий ташаббускори сифатида Сантяго Бернабеуга бош мураббий сифатида қайтиши кутилаётган Жозе Моуринью кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер инсайдери Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Реал Мадрид 31 ёшли ярим ҳимоячини эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни жадаллаштирган. Моуринью ўз ватандошини жамоани қайта қуриш лойиҳасининг муҳим бўлаги деб ҳисобламоқда. Бу ҳолат узоқ вақтдан бери футболчи билан келишувга эришганини даъво қилаётган Барселона режаларини жиддий хавф остига қўйди.

Аввалроқ, Бернардо Силва Камп Ноуга ўтиш учун маошининг камайишига ҳам рози бўлгани ва Каталония клуби билан оғзаки келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ, Флорентино Перез ва Жозе Моуринью омили вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Эндиликда футболчининг агенти Жорге Мендес ўз мижози учун энг мақбул лойиҳани танлаш устида иш олиб бормоқда.

Бернардо Силва Манчестер Сити сафида ўтказган тўққиз йиллик фаолияти давомида ҳақиқий афсонага айланди. У Пеп Гуардиола қўл остида 6 марта Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, жами 20 та йирик совринга эга чиқди. Футболчининг ўзи келажаги борасида ҳали якуний қарорга келмаганини ва ўзини қадрлайдиган жамоада ўйнашни исташини таъкидлаган.

Реал МадридБернардо СилваМанчестер СитиТрансферЖозе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 17:37Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиБугун, 17:19Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиМарк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиБугун, 16:52Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиГарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиБугун, 16:18Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиЛамине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиБугун, 15:57ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...