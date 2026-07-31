Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтди

·0·Авто
Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтди

Geely ва Mercedes-Benz компаниялари ҳамкорлигида яратилган янгиланган Смарт #1 электрик кроссовери автомобил бозорида жиддий ўзгаришларни бошлаб бермоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машинанинг асосий янгилиги унинг 800 вольтли электр архитектурага ўтгани бўлиб, бу технология аккумуляторни қувватлаш вақтини кескин қисқартириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалги версияларда қўлланилган 400 вольтли тизим ўрнига замонавий ультра-тезкор қувватлаш платформаси жорий этилди. Янги ёндашув туфайли автомобил эгалари узоқ вақт кутиш мажбуриятидан халос бўлишади, бу эса шаҳарлараро қатновлар ва кундалик фойдаланишда муҳим қулайлик яратади.

Техник янгиликлар ва қувватлаш имкониятлари

Янгиланган Смарт #1 модели қуввати 61,52 кВ·соат бўлган аккумулятор блокига эга. Ушбу батарея 6C коэффициентидаги қувватланишни қўллаб-қувватлайди, бу эса 370 кВ гача бўлган қувватни таъминлайди.

Кроссовер батареясини 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун атиги 12 дақиқа кифоя қилади. Таққослаш учун, эски авлод Смарт #1 электромобилида ушбу жараён тахминан 30 дақиқа давом этар эди. КLTC сиклига кўра, машинанинг бир марталик тўлиқ қувват билан юриш масофаси 535 километрни ташкил этади.

Хавфсизлик ва замонавий тизимлар

Юқори технологияли қувватлаш тизимидан ташқари, кроссовер замонавий ҳайдовчиларга ёрдам берувчи ускуна билан бойитилди. Жумладан, автомобилга илғор лидари ўрнатилган бўлиб, бу ҳайдовчилик хавфсизлиги ва автоном бошқарув имкониятларини янада оширади.

Шунингдек, машина трансмиссиянинг асосий қисмларини ягона блокга жамлаган 16-ин-1 схемасидаги янги авлод электр узатмаси билан жиҳозланди. Бу техник ечим автомобилнинг умумий самарадорлиги ва юриш динамикасига ижобий таъсир кўрсатади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай янгиланишлар электр кроссоверларнинг рақобатбардошлигини ошириб, уларни оммавий харидорлар учун янада жозибадор қилади. Янги Смарт #1 моделининг расмий дебюти 6-август куни Хитой бозорида бўлиб ўтади.

Смарт #1GeelyMercedes-BenzЭлектромобилАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиБугун, 15:57Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиБугун, 15:22Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиБугун, 14:53ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси