Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритди

·0·Спорт
Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг илк кунларидаёқ мухлисларга ҳақиқий драма ва кутилмаган бурилишларни тақдим этмоқда. Саёранинг энг кучли жамоалари жам бўлган ушбу нуфузли мусобақанинг «А» гуруҳи вакиллари иштирокидаги навбатдаги баҳс дунё футболи ишқибозларини ҳаяжонда ушлаб турди. Гвадалахара шаҳридаги муҳташам «Эстадио Акрон» аренасида кечган учрашувда Осиёнинг етакчи грандларидан бири — Жанубий Корея терма жамоаси Европанинг номдор ва мағрур вакили Чехияга қарши саф тортди ва учрашув давомида ҳақиқий ирода кўрсатиб, муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув кутилганидек ҳар икки томоннинг эҳтиёткор, аммо кескин тактик курашлари билан бошланди. Биринчи бўлимда дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолган бўлса-да, иккинчи бўлим футболсеварлар учун голларга бой бўлди. Ўйиннинг 59-дақиқасида европаликларнинг маҳоратли ҳимоячиси Ладислав Крейчий рақиб посбони Ким Сан Гюни ожиз қолдириб, ҳисобни очди ва чехларни олдинга олиб чиқди.

Захирадан тушган қаҳрамон ва ажойиб камбэк

Ўз дарвозасидан тўп олиб чиққан «Осиё йўлбарслари» руҳан синганлари йўқ, аксинча, ҳужумкорликни янада оширишди. Баҳснинг 67-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, кореяликларнинг тажрибали ярим ҳимоячиси Ҳван Ин Бом мувозанатни тиклаб, стадионни ларзага келтирди — 1:1.

Жамоа бош мураббийининг тактик юришлари ва ўйиннинг 69-дақиқасида афсонавий Сон Ҳён Мин ўрнига майдонга туширилган Оҳ Ҳён Гю учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юборди. Терма жамоанинг ҳужумкор юлдузи Ҳван Ҳи Чан ва бошқа шерикларининг фаоллиги эвазига уюштирилган навбатдаги хавфли ҳужумни захирадан ўйинга қўшилган Оҳ Ҳён Гю 80-дақиқада гол билан якунлади. Ушбу чиройли гол Осиё вакилларига муҳим ва иродали ғалабани (2:1) тақдим этди.

Ушбу муваффақиятли юриш эвазига Жаҳон чемпионатининг дастлабки туридаёқ 3 очкони нақд қилган Жанубий Корея терма жамоаси кейинги плей-офф босқичи сари жуда улкан ва залворли қадам ташлади. Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг очилиш баҳсида мусобақа мезбонларидан бири — Мексика терма жамоаси ЖАР вакиллари устидан 2:0 ҳисобида ишончли тарзда устун келган эди. Эндиликда «А» гуруҳида кураш янада қизғин тус олмоқда.

ЖЧ-2026. «А» гуруҳи. 2-тур тафсилотлари:

Жанубий Корея — Чехия — 2:1

12 июнь. Мексика. «Эстадио Акрон» стадиони.

Голлар: Ҳван Ин Бом (67), Оҳ Ҳён Гю (80) — Крейчий (59).

  • Жанубий Корея таркиби: Ким Сан Гю, Лиз Ҳан Беом, Ким Мин Чже, Ли Ги Ҳюк, Сеул Юн Ву, Ҳван Ин Бом (Ким Жин Гю, 84), Син Ҳо Бэк (Пак Жин Сеоб, 84), Ли Таэ Сок (Эом Жи Сунг, 69), Ли Канг Ин, Ли Чже Сон (Ҳван Ҳи Чан, 62), Сон Ҳён Мин (Оҳ Ҳён Гю, 69).

  • Чехия таркиби: Ковар, Чалупек, Ҳранац, Крейчий, Цоуфал, Соучек, Сойка (Хитил, 85), Зелени, Шулц (Гложек, 64), Провод (Садилек, 64), Шик (Хори, 64).

  • Огоҳлантириш: Ли Ги Ҳюк (90+6).

Учрашувнинг сўнгги сонияларигача шиддатли кураш олиб борган футболчилар ҳақиқий томошабоп футбол намойиш этишди. Мундиалнинг кейинги қайноқ баҳслари, терма жамоаларнинг имкониятлари ва гуруҳлардаги вазиятни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаДиого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаБугун, 03:35Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...