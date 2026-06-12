Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг илк кунларидаёқ мухлисларга ҳақиқий драма ва кутилмаган бурилишларни тақдим этмоқда. Саёранинг энг кучли жамоалари жам бўлган ушбу нуфузли мусобақанинг «А» гуруҳи вакиллари иштирокидаги навбатдаги баҳс дунё футболи ишқибозларини ҳаяжонда ушлаб турди. Гвадалахара шаҳридаги муҳташам «Эстадио Акрон» аренасида кечган учрашувда Осиёнинг етакчи грандларидан бири — Жанубий Корея терма жамоаси Европанинг номдор ва мағрур вакили Чехияга қарши саф тортди ва учрашув давомида ҳақиқий ирода кўрсатиб, муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув кутилганидек ҳар икки томоннинг эҳтиёткор, аммо кескин тактик курашлари билан бошланди. Биринчи бўлимда дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолган бўлса-да, иккинчи бўлим футболсеварлар учун голларга бой бўлди. Ўйиннинг 59-дақиқасида европаликларнинг маҳоратли ҳимоячиси Ладислав Крейчий рақиб посбони Ким Сан Гюни ожиз қолдириб, ҳисобни очди ва чехларни олдинга олиб чиқди.
Захирадан тушган қаҳрамон ва ажойиб камбэк
Ўз дарвозасидан тўп олиб чиққан «Осиё йўлбарслари» руҳан синганлари йўқ, аксинча, ҳужумкорликни янада оширишди. Баҳснинг 67-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, кореяликларнинг тажрибали ярим ҳимоячиси Ҳван Ин Бом мувозанатни тиклаб, стадионни ларзага келтирди — 1:1.
Жамоа бош мураббийининг тактик юришлари ва ўйиннинг 69-дақиқасида афсонавий Сон Ҳён Мин ўрнига майдонга туширилган Оҳ Ҳён Гю учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юборди. Терма жамоанинг ҳужумкор юлдузи Ҳван Ҳи Чан ва бошқа шерикларининг фаоллиги эвазига уюштирилган навбатдаги хавфли ҳужумни захирадан ўйинга қўшилган Оҳ Ҳён Гю 80-дақиқада гол билан якунлади. Ушбу чиройли гол Осиё вакилларига муҳим ва иродали ғалабани (2:1) тақдим этди.
Ушбу муваффақиятли юриш эвазига Жаҳон чемпионатининг дастлабки туридаёқ 3 очкони нақд қилган Жанубий Корея терма жамоаси кейинги плей-офф босқичи сари жуда улкан ва залворли қадам ташлади. Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг очилиш баҳсида мусобақа мезбонларидан бири — Мексика терма жамоаси ЖАР вакиллари устидан 2:0 ҳисобида ишончли тарзда устун келган эди. Эндиликда «А» гуруҳида кураш янада қизғин тус олмоқда.
ЖЧ-2026. «А» гуруҳи. 2-тур тафсилотлари:
Жанубий Корея — Чехия — 2:1
12 июнь. Мексика. «Эстадио Акрон» стадиони.
Голлар: Ҳван Ин Бом (67), Оҳ Ҳён Гю (80) — Крейчий (59).
Жанубий Корея таркиби: Ким Сан Гю, Лиз Ҳан Беом, Ким Мин Чже, Ли Ги Ҳюк, Сеул Юн Ву, Ҳван Ин Бом (Ким Жин Гю, 84), Син Ҳо Бэк (Пак Жин Сеоб, 84), Ли Таэ Сок (Эом Жи Сунг, 69), Ли Канг Ин, Ли Чже Сон (Ҳван Ҳи Чан, 62), Сон Ҳён Мин (Оҳ Ҳён Гю, 69).
Чехия таркиби: Ковар, Чалупек, Ҳранац, Крейчий, Цоуфал, Соучек, Сойка (Хитил, 85), Зелени, Шулц (Гложек, 64), Провод (Садилек, 64), Шик (Хори, 64).
Огоҳлантириш: Ли Ги Ҳюк (90+6).
Учрашувнинг сўнгги сонияларигача шиддатли кураш олиб борган футболчилар ҳақиқий томошабоп футбол намойиш этишди. Мундиалнинг кейинги қайноқ баҳслари, терма жамоаларнинг имкониятлари ва гуруҳлардаги вазиятни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…