Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳолади
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг шиддатли баҳслари бошланиши арафасида қўшни давлатлар экспертлари ҳам вакилларимизнинг тарихий қадамларига катта қизиқиш билан қарашмоқда. Жумладан, Қозоғистон Профессионал футболчилар уюшмаси бошқаруви раиси Олжас Абраев маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида ЖЧ-2026 турнирида қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг салоҳияти ва имкониятларини атрофлича таҳлил қилиб берди.
Тажрибали мутахассис вакилларимизнинг бугунги кундаги кучли жиҳатларига тўхталар экан, жамоадаги ички муҳит ва мувозанатни алоҳида эътироф этди:
— «Ҳозирги ўзбек терма жамоасида ўзаро тушуниш, чинакам жипслик ва таркибнинг ҳар бир чизиғида мукаммал мувозанат яққол кўзга ташланмоқда. Таркибда кўплаб синовлардан ўтган тажрибали етакчилар билан бир қаторда, катта саҳнага чиқишга тайёр бўлган иқтидорли ёш авлод вакиллари ҳам етарли.
Бундан ташқари, легионерларнинг, яъни нуфузли хориж чемпионатларида тўп сураётган футболчиларнинг борлиги бош жамоанинг умумий савияси ва майдондаги самарадорлигини сезиларли даражада оширмоқда», — деди Олжас Абраев.
Европа стандартлари даражасидаги юлдузларимиз
Қозоғистонлик эксперт ўз нутқи давомида ўзбек футболининг бугунги кундаги икки бош юлдузи — Абдуқодир Ҳусанов ва Элдор Шомуродовнинг кўрсатаётган натижаларига юқори баҳо бериб, уларнинг Европа мезонларига тўлиқ мос келишини таъкидлади.
Жумладан, ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов нафақат Англия Премьер-лигаси, балки бутун дунёнинг энг қудратли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити»нинг асосий ротация тизимидан мустаҳкам жой олганини ва бу ерда бебаҳо тажриба тўплаб, тинимсиз ривожланиб бораётганини айтиб ўтди.
Шунингдек, ҳужумчимиз Элдор Шомуродовнинг Туркия суперлигасидаги чиқишига ҳам алоҳида тўхталди:
— «Шомуродов Туркия чемпионати якунларига кўра, мавсумнинг энг яхши тўпурари унвонини қўлга киритди. Энг муҳими, у сермаҳсуллик борасида жаҳон футболи грандлари бўлмиш Виктор Осимхен ва Мауро Икарди каби забардаст тўпурарларни ҳам ортда қолдира олди. Бу чинакам катта муваффақиятдир. Шубҳасиз, Ҳусанов ҳам, Шомуродов ҳам бугунги кунда Европанинг энг юқори стандартларига жавоб бера оладиган юқори савияли ижрочилардир».
Рақиблар кучли, аммо башорат қилишга шошилмаймиз
Жаҳон чемпионатидаги умумий имкониятларни чамалар экан, эксперт футболда олдиндан хулоса чиқариш нотўғри эканлигини, чунки йирик турнирларда футболчиларнинг жисмоний ҳолати, ички чемпионатлардан кейинги чарчоқ аломатлари ва оддийгина спорт омади каби кўплаб омиллар рол ўйнашини эслатди.
Унинг фикрича, вакилларимизни «К» гуруҳида жуда жиддий ва доимий равишда мундиалларда қатнашиб келадиган (ҳар икки жамоа ҳам 6 мартадан ЖЧда иштирок этган) Португалия ҳамда Колумбия каби улкан тажрибага эга терма жамоалар кутиб турибди. Шунга қарамай, Олжас Абраев қўшни давлат вакили сифатида Ўзбекистонга чин дилдан мухлислик қилишини ва дўстона қўллаб-қувватлашини билдириб, футболчиларимизга омад тилади.
Миллий терма жамоамизнинг гуруҳ босқичидаги шиддатли баҳслари яқин кунларда старт олади. Ишқибозларимиз учун ўйинлар тақвимини яна бир бор эслатиб ўтамиз:
Рақиб терма жамоа
Ўйин санаси
Тошкент вақти
Баҳснинг асосий афишаси
Колумбия
18 июнь
07:00
Луис Диас ва Хамес Родригесга қарши дебют учрашув
Португалия
23 июнь
22:00
Криштиану Роналду ва унинг юлдузли жамоаси билан тўқнашув
Конго ДР
28 июнь
04:30
Плей-офф йўлланмасини ҳал қилувчи сўнгги машаққатли баҳс
Миллий терма жамоамизнинг Океан ортидаги ҳар бир қадами, тарихий ғалабалари, Олжас Абраев ва бошқа халқаро экспертларнинг энг қайноқ фикрлари ҳамда эксклюзив таҳлилларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…