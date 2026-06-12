Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёр

·23·Спорт
Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёр

Айни кунларда бутун сайёрамиз аҳлининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бўлиб, футбол бўйича тарихий ва улуғвор ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг энг қизғин палласига кириб бормоқда. Ана шундай ҳаяжонли кунларда «Манчестер Сити» клуби ҳамда Испания терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Родри футбол оламини ларзага келтирган жуда самимий ва дадил баёнот билан чиқиш қилди. Дунёнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилувчи юлдуз футболчи ўз коллекциясидаги энг нуфузли шахсий совринини жамоавий муваффақият учун фидо қилишга тайёрлигини маълум қилди.

Мухлислар яхши эслашади, ушбу истеъдодли футболчи 2024 йилда сайёрамизнинг энг яхши ўйинчиси деб топилиб, футбол оламидаги энг олий индивидуал мукофот — «Олтин тўп» («Ballon d'Or») совринини қўлга киритган эди.

Юлдуз футболчининг юрак сўзлари

Футбол оламидаги энг нуфузли ва ишончли спорт журналисти, инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали испаниялик юлдузнинг қуйидаги ҳаяжонли сўзларини оммага тақдим этди:

«Агар менда шундай имконият бўлганида, ҳеч иккиланиб ўтирмасдан ўзимнинг "Олтин тўп" мукофотимни Жаҳон чемпионатининг бош олтин кубогига сидқидилдан алмаштирган бўлардим. Чунки ватанинг шарафини ҳимоя қилиб, бутун дунёда тенгсиз бўлиш ҳар қандай шахсий совринлардан устун туради».

Родрининг ушбу баёноти унинг нақадар ҳақиқий жамоавий ўйинчи эканлигини ва миллий терма жамоанинг муваффақияти у учун ҳар нарсадан муқаддас эканини яна бир бор исботлаб берди.

Тарихий глобал футбол байрами

Жорий йилги дунё биринчилиги ўзининг миқёси ва формати жиҳатидан инсоният тарихидаги энг йирик футбол байрамига айланди. Илк маротаба сайёрамизнинг энг кучли 48 та терма жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Мусобақага мезбонлик қилаётган учта улкан мамлакат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексика терма жамоалари регламентга асосан тўғридан-тўғри иштирокчи мақомини қўлга киритишган бўлса, қолган барча даъвогарлар қитъалараро оғир ва машаққатли саралаш босқичи орқали йўлланмаларга эга чиқишган.

Экспертлар шарҳи: Футбол таҳлилчиларининг фикрига кўра, Родри бошчилигидаги Испания терма жамоаси ушбу мусобақада бош чемпионлик учун энг асосий фаворитлардан бири ҳисобланади. Аммо 48 та жамоалик янги тизимда кутилмаган совғалар ва сенсациялар жуда кўп бўлиши табиий.

Афсонавий ярим ҳимоячининг бу орзуси ушалиб, у ўз коллекциясига дунёнинг энг нуфузли кубогини қўшиб қўя оладими-йўқми, буни яқин ҳафталар ичида биргаликда билиб оламиз.

Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги шиддатли баҳслар, қайноқ голлар, кутилмаган натижалар ва спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

РодриМанчестер СитиИспанияФабрицио РоманоFIFA Jahon chempionati
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...