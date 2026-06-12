Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёр
Айни кунларда бутун сайёрамиз аҳлининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бўлиб, футбол бўйича тарихий ва улуғвор ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг энг қизғин палласига кириб бормоқда. Ана шундай ҳаяжонли кунларда «Манчестер Сити» клуби ҳамда Испания терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Родри футбол оламини ларзага келтирган жуда самимий ва дадил баёнот билан чиқиш қилди. Дунёнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилувчи юлдуз футболчи ўз коллекциясидаги энг нуфузли шахсий совринини жамоавий муваффақият учун фидо қилишга тайёрлигини маълум қилди.
Мухлислар яхши эслашади, ушбу истеъдодли футболчи 2024 йилда сайёрамизнинг энг яхши ўйинчиси деб топилиб, футбол оламидаги энг олий индивидуал мукофот — «Олтин тўп» («Ballon d'Or») совринини қўлга киритган эди.
Юлдуз футболчининг юрак сўзлари
Футбол оламидаги энг нуфузли ва ишончли спорт журналисти, инсайдер Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали испаниялик юлдузнинг қуйидаги ҳаяжонли сўзларини оммага тақдим этди:
«Агар менда шундай имконият бўлганида, ҳеч иккиланиб ўтирмасдан ўзимнинг "Олтин тўп" мукофотимни Жаҳон чемпионатининг бош олтин кубогига сидқидилдан алмаштирган бўлардим. Чунки ватанинг шарафини ҳимоя қилиб, бутун дунёда тенгсиз бўлиш ҳар қандай шахсий совринлардан устун туради».
Родрининг ушбу баёноти унинг нақадар ҳақиқий жамоавий ўйинчи эканлигини ва миллий терма жамоанинг муваффақияти у учун ҳар нарсадан муқаддас эканини яна бир бор исботлаб берди.
Тарихий глобал футбол байрами
Жорий йилги дунё биринчилиги ўзининг миқёси ва формати жиҳатидан инсоният тарихидаги энг йирик футбол байрамига айланди. Илк маротаба сайёрамизнинг энг кучли 48 та терма жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Мусобақага мезбонлик қилаётган учта улкан мамлакат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексика терма жамоалари регламентга асосан тўғридан-тўғри иштирокчи мақомини қўлга киритишган бўлса, қолган барча даъвогарлар қитъалараро оғир ва машаққатли саралаш босқичи орқали йўлланмаларга эга чиқишган.
Экспертлар шарҳи: Футбол таҳлилчиларининг фикрига кўра, Родри бошчилигидаги Испания терма жамоаси ушбу мусобақада бош чемпионлик учун энг асосий фаворитлардан бири ҳисобланади. Аммо 48 та жамоалик янги тизимда кутилмаган совғалар ва сенсациялар жуда кўп бўлиши табиий.
Афсонавий ярим ҳимоячининг бу орзуси ушалиб, у ўз коллекциясига дунёнинг энг нуфузли кубогини қўшиб қўя оладими-йўқми, буни яқин ҳафталар ичида биргаликда билиб оламиз.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги шиддатли баҳслар, қайноқ голлар, кутилмаган натижалар ва спорт оламига оид энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…