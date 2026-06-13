Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайди

·0·Спорт
Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайди

Манчестер Сити собиқ футболчиси ва мураббийи Петер Реиднинг таъкидлашича, агар Реал Мадрид қизиқиш билдирса, Родри Англияни тарк этиши деярли аниқ. Пеп Гуардиола кетганидан сўнг Этиҳад Стадиумда катта ўзгаришлар даври бошланиши кутилмоқда. Олтин тўп соҳиби бўлган испаниялик ярим ҳимоячи жамоанинг янгиланиш жараёнидаги асосий йўқотишлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўн йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг афсонавий Пеп Гуардиола Англия Премер-лигасидаги босимлардан чарчаганини айтиб, шартномани муддатидан аввал якунлади. Эндиликда жамоани унинг собиқ ёрдамчиси Энзо Мареска бошқариши кутилмоқда. Янги мураббий 15-июн куни очиладиган трансфер ойнасида таркибни ўз хоҳишига кўра шакллантиришга ҳаракат қилади.

Мадридда туғилган ва ўз вақтида Атлетико Мадрид сафида тўп сурган Родри тез орада 30 ёшни қарши олади. 2024-йил сентябрь ойида олган оғир жароҳатидан сўнг у ҳали ўзининг аввалги спорт формасига қайтгани йўқ. Шунга қарамай, Реал Мадрид каби гранд жамоанинг чорлови ҳар қандай футболчи, айниқса испаниялик учун рад этиб бўлмас таклиф ҳисобланади.

Петер Реид ГОАЛ нашрига берган интервюсида шундай дейди: "Жароҳатга қадар у дунёнинг энг яхшиси эди. Ҳозирги тиббиёт даражаси билан у албатта кучли бўлиб қайтади. Агар Реал Мадрид унинг эшигини тақиллатса, Манчестер Сити учун уни олиб қолиш жуда қийин бўлади. Родри ўз ватанига қайтиш имкониятини қўлдан бой бермаса керак".

Родри Манчестер Сити билан тўрт марта Англия Премер-лигаси ва бир бор Чемпионлар лигаси ғолибига айланган. Маълумотларга кўра, жамоани нафақат у, балки португалиялик ҳимоячи Рубен Диас ҳам тарк этиши мумкин. Клубда катта трансферлар ва ўзгаришлар мавсуми яқинлашмоқда.

Манчестер СитиРеал МадридРодриПеп ГуардиолаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юбордиБугун, 20:17Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиМбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиБугун, 19:27Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиМуҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиБугун, 19:10Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиАрсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиКеча, 18:20Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Кеча, 17:37Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиКеча, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...