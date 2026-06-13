Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб берди

·0·Спорт
Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб берди

Швеция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Златан Ибраҳимович яна бир бор ўзига хос жавоби билан мухлислар эътиборини тортди. Футбол оламида йиллар давомида давом этиб келаётган Лионел Месси ва Криштиану Роналду таққосига Златан одатдагидек ҳазил, ишонч ва харизма билан муносабат билдирди.

Jimmy Kimmel Live кўрсатувида иштирок этган Ибраҳимовичдан Месси ва Роналду ҳақида сўрашди. Суҳбат давомида ҳар икки футболчининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани тилга олинди.

“Сиз уларни биласизми?” деган саволга Златан ўзига хос сокинлик билан жавоб қайтарди.

“Ҳа, улардан бирини, Мессини. Мен у билан “Барселона”да ўйнаганман”, — деди Ибраҳимович.

Маълумки, Златан Ибраҳимович ва Лионел Месси 2009–2010 йиллар давомида “Барселона” сафида бирга тўп тепган. Гарчи швед ҳужумчисининг Каталониядаги даври узоқ давом этмаган бўлса-да, у Мессининг майдондаги салоҳиятини яқиндан кўрган футболчилардан бири ҳисобланади.

Суҳбат давомида энг қизиқ савол берилди: “Ким энг яхши?”

Ибраҳимович бу саволга аввал жиддийроқ ёндашди. Унинг фикрича, Месси ва Роналду даражасидаги футболчилар ҳақидаги баҳс доим давом этади. Бир ҳафта бирини, кейинги ҳафта бошқасини юқори қўйишади. Аммо Златаннинг фикрича, Месси сўнгги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани орқали бу баҳсда ўз позициясини янада мустаҳкамлади.

“Бундай даражада бир ҳафта бирини, кейинги ҳафта бошқасини муҳокама қилишади. Лекин Месси охирги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққач, планкани кўтарди ва бу муҳокамага нуқта қўйди”, — деди у.

Бу жавоб кўпчилик учун кутилмаган бўлди. Чунки Ибраҳимович одатда ўзини футболдаги энг катта фигуралардан бири сифатида ҳазил аралаш тилга олишни яхши кўради. Шу сабабли кўрсатув бошловчиси ҳам бу Златандан кутиладиган жавоб эмаслигини айтди.

Шунда Ибраҳимович ўзининг машҳур услубини ишга солди. Ундан “ҳақиқий Златан” жавобини эшитишни хоҳлашларини сўрашганда, вазият янада қизиқ тус олди.

“Ким яхшироқ деб сўраяпсиз: Месси ёки Роналду? Мен Златан дейман”, — деди швед футболи афсонаси.

Бу жавоб залда кулги ва олқишларга сабаб бўлди. Чунки Златан футболчилик фаолияти давомида нафақат голлари, балки ўзига ишончи, кескин баёнотлари ва эсда қоларли ҳазиллари билан ҳам машҳур бўлган.

Ибраҳимовичнинг бу гапи, албатта, ҳазил руҳида айтилган. Аммо унда Златанга хос катта харизма бор. У Месси ва Роналдунинг буюклигини тан олади, шу билан бирга ўзини ҳам футбол тарихидаги алоҳида шахс сифатида кўрсатишни унутмайди.

Лионел Месси ва Криштиану Роналду ўртасидаги баҳс эса футбол мухлислари орасида ҳали ҳам давом этмоқда. Месси Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққанидан кейин кўпчилик уни тарихдаги энг буюк футболчи деб атай бошлади. Роналду тарафдорлари эса португалиялик юлдузнинг рекордлари, голлари ва турли чемпионатлардаги муваффақиятларини асос қилиб келтиради.

Златан эса бу баҳсга ўзига хос нуқта қўйди: аввал Мессининг Жаҳон чемпионатидаги ғалабасини эътироф этди, кейин эса одатдагидек “энг яхшиси — Златан” деган жавоби билан ҳаммани кулиб қўйишга мажбур қилди.

Ибраҳимовичнинг футболдаги ўрни ҳам алоҳида. У “Аякс”, “Ювентус”, “Интер”, “Барселона”, “Милан”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” ва “Лос-Анжелес Гэлакси” каби клубларда ўйнаб, деярли ҳар бир жойда ўз изини қолдирган. Унинг фаолияти голлар, совринлар ва унутилмас ибораларга бой бўлган.

Шунинг учун ҳам Златаннинг ҳар бир интервьюси мухлислар учун қизиқ. У майдонни тарк этган бўлса ҳам, футбол атрофидаги муҳокамаларда ҳали ҳам ўз сўзига эга. Оддий жавоб бериш ўрнига, у ҳар доим ўз услубида, бир оз ҳазил, бир оз ишонч ва бир оз провокация билан гапиради.

Бу сафар ҳам шундай бўлди. Месси ва Роналду ҳақидаги абадий баҳсга Златан Ибраҳимович яна бир эсда қоларли ибора қўшди. Футболда ким энг буюк экани ҳақида баҳслар давом этаверади, аммо Златан учун жавоб ҳар доим тайёр: “Златан”.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаРоберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаБугун, 01:36Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаЧикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаБугун, 00:31Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиБугун, 22:24Барселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБарселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 22:16Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Бугун, 21:12Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиРеал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиБугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...