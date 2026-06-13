Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб берди
Швеция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Златан Ибраҳимович яна бир бор ўзига хос жавоби билан мухлислар эътиборини тортди. Футбол оламида йиллар давомида давом этиб келаётган Лионел Месси ва Криштиану Роналду таққосига Златан одатдагидек ҳазил, ишонч ва харизма билан муносабат билдирди.
Jimmy Kimmel Live кўрсатувида иштирок этган Ибраҳимовичдан Месси ва Роналду ҳақида сўрашди. Суҳбат давомида ҳар икки футболчининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани тилга олинди.
“Сиз уларни биласизми?” деган саволга Златан ўзига хос сокинлик билан жавоб қайтарди.
“Ҳа, улардан бирини, Мессини. Мен у билан “Барселона”да ўйнаганман”, — деди Ибраҳимович.
Маълумки, Златан Ибраҳимович ва Лионел Месси 2009–2010 йиллар давомида “Барселона” сафида бирга тўп тепган. Гарчи швед ҳужумчисининг Каталониядаги даври узоқ давом этмаган бўлса-да, у Мессининг майдондаги салоҳиятини яқиндан кўрган футболчилардан бири ҳисобланади.
Суҳбат давомида энг қизиқ савол берилди: “Ким энг яхши?”
Ибраҳимович бу саволга аввал жиддийроқ ёндашди. Унинг фикрича, Месси ва Роналду даражасидаги футболчилар ҳақидаги баҳс доим давом этади. Бир ҳафта бирини, кейинги ҳафта бошқасини юқори қўйишади. Аммо Златаннинг фикрича, Месси сўнгги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани орқали бу баҳсда ўз позициясини янада мустаҳкамлади.
“Бундай даражада бир ҳафта бирини, кейинги ҳафта бошқасини муҳокама қилишади. Лекин Месси охирги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққач, планкани кўтарди ва бу муҳокамага нуқта қўйди”, — деди у.
Бу жавоб кўпчилик учун кутилмаган бўлди. Чунки Ибраҳимович одатда ўзини футболдаги энг катта фигуралардан бири сифатида ҳазил аралаш тилга олишни яхши кўради. Шу сабабли кўрсатув бошловчиси ҳам бу Златандан кутиладиган жавоб эмаслигини айтди.
Шунда Ибраҳимович ўзининг машҳур услубини ишга солди. Ундан “ҳақиқий Златан” жавобини эшитишни хоҳлашларини сўрашганда, вазият янада қизиқ тус олди.
“Ким яхшироқ деб сўраяпсиз: Месси ёки Роналду? Мен Златан дейман”, — деди швед футболи афсонаси.
Бу жавоб залда кулги ва олқишларга сабаб бўлди. Чунки Златан футболчилик фаолияти давомида нафақат голлари, балки ўзига ишончи, кескин баёнотлари ва эсда қоларли ҳазиллари билан ҳам машҳур бўлган.
Ибраҳимовичнинг бу гапи, албатта, ҳазил руҳида айтилган. Аммо унда Златанга хос катта харизма бор. У Месси ва Роналдунинг буюклигини тан олади, шу билан бирга ўзини ҳам футбол тарихидаги алоҳида шахс сифатида кўрсатишни унутмайди.
Лионел Месси ва Криштиану Роналду ўртасидаги баҳс эса футбол мухлислари орасида ҳали ҳам давом этмоқда. Месси Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққанидан кейин кўпчилик уни тарихдаги энг буюк футболчи деб атай бошлади. Роналду тарафдорлари эса португалиялик юлдузнинг рекордлари, голлари ва турли чемпионатлардаги муваффақиятларини асос қилиб келтиради.
Златан эса бу баҳсга ўзига хос нуқта қўйди: аввал Мессининг Жаҳон чемпионатидаги ғалабасини эътироф этди, кейин эса одатдагидек “энг яхшиси — Златан” деган жавоби билан ҳаммани кулиб қўйишга мажбур қилди.
Ибраҳимовичнинг футболдаги ўрни ҳам алоҳида. У “Аякс”, “Ювентус”, “Интер”, “Барселона”, “Милан”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” ва “Лос-Анжелес Гэлакси” каби клубларда ўйнаб, деярли ҳар бир жойда ўз изини қолдирган. Унинг фаолияти голлар, совринлар ва унутилмас ибораларга бой бўлган.
Шунинг учун ҳам Златаннинг ҳар бир интервьюси мухлислар учун қизиқ. У майдонни тарк этган бўлса ҳам, футбол атрофидаги муҳокамаларда ҳали ҳам ўз сўзига эга. Оддий жавоб бериш ўрнига, у ҳар доим ўз услубида, бир оз ҳазил, бир оз ишонч ва бир оз провокация билан гапиради.
Бу сафар ҳам шундай бўлди. Месси ва Роналду ҳақидаги абадий баҳсга Златан Ибраҳимович яна бир эсда қоларли ибора қўшди. Футболда ким энг буюк экани ҳақида баҳслар давом этаверади, аммо Златан учун жавоб ҳар доим тайёр: “Златан”.
…