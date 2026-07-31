Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилди

·0·Техно
Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилди

Таниқли тадбиркор ва Кадре кўчмас мулк инвестиция платформасининг собиқ асосчиси Раян Виляms сунъий интеллект технологияларига асосланган Эллис AI лойиҳаси яширин режимдан чиққанини ва илк босқичда 10 миллион доллар миқдорида инвестиция тўплаганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маблағ хусусий кредит менежерларининг кундалик иш жараёнларини автоматлаштириш ҳамда уларнинг мураккаб рақамли инфратузилмасини тартибга солишга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Молиялаштириш раундида Фирст Роунд Капитал, 645 Вентурес, Ҳарлем Капитал, Хосла Вентурес, Триве Капитал, Слов Капитал каби йирик венчур фондлари ҳамда Ариел Альтернативес раҳбари Меллоди Хобсон иштирок этди. Янги стартап хусусий кредит сектори мутахассислари дуч келадиган пароканда иш жараёнлари, жумладан, ҳужжатлар, жадваллар ва ёзишмаларни бошқариш масалаларини ҳал қилишга ихтисослашган бўлиб, сунъий интеллект агентларидан фойдаланади.

Тажрибали асосчи ва янги муаммо

Лойиҳа асосчиси Раян Виляms 2014 йилда Джош ва Жаред Кушнерлар билан биргаликда Кадре кўчмас мулк инвестиция платформасига асос солгани билан кенг танилган. Мазкур компания ўз фаолияти давомида 160 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилиб, ўзининг энг юқори чўққисида 800 миллион долларга баҳоланган эди. 2024 йилда эса Кадре ошкор этилмаган сумма эвазига Йиелдстреэт муқобил инвестиция компаниясига сотиб юборилган.

Вилямснинг сўзларига кўра, собиқ компаниясида ишлаган пайтдаёқ хусусий бозорларнинг олд қисми замонавийлашгани билан, унинг остидаги амалий инфратузилма ҳамон пароканда эканлигини сезган. Ўтган йили у айнан шу муаммони ҳал қилиш учун Эллис устида иш бошлаган ва хусусий кредит фирмалари фойдаланадиган барча тарқоқ дастурий таъминот, бухгалтерия маълумотлари ҳамда ҳужжатларни ягона платформага бирлаштиришни мақсад қилган.

Сунъий интеллект ва инсон омили

Эллис платформаси маълумотлардаги тафовутларни аниқлаш ва портфелни мониторинг қилиш ҳамда ҳисоботларни тайёрлаш каби вазифаларни бажариш учун сунъий интеллект агентларини ишга солади. Масалан, тизим фонд балансларини ой охирида ёпиш жараёнида ёрдам бериши ва мутахассисларга ортиқча қоғозбозликдан қутулиш имконини тақдим этиши кутилмоқда.

Кўпгина молия фирмаларида Эхсел дастури асосий операцион тизимга айланиб қолгани боис, Эллис мавжуд тизимлар ўрнини бутунлай эгаллашга уринмайди. Аксинча, у компания аллақачон фойдаланиб келаётган дастурлар билан интеграция қилинади. Вилямснинг таъкидлашича, технология мавжуд жараёнларни соддалаштирса-да, муҳим қарорлар доимо инсон назорати остида қолади.

Тадбиркор сунъий интеллект тўлиқ автоном тарзда ишлашига қарамай, мутахассисларнинг ўрни йўқолиб кетмаслигини қайд этди. Унинг фикрича, мақсад инсон ҳукмронлигини алмаштириш эмас, балки ходимларга ортиқча маълумотлар шовқинидан халос бўлиб, тезроқ асосли қарорлар қабул қилишда кўмаклашишдан иборат.

Эллис AIРаян ВиляmsСуний интеллектВенчур инвестицияМолия технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиБугун, 16:51Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиOnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиБугун, 15:58Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиTecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиБугун, 14:27Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади