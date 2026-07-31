Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилди
Таниқли тадбиркор ва Кадре кўчмас мулк инвестиция платформасининг собиқ асосчиси Раян Виляms сунъий интеллект технологияларига асосланган Эллис AI лойиҳаси яширин режимдан чиққанини ва илк босқичда 10 миллион доллар миқдорида инвестиция тўплаганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маблағ хусусий кредит менежерларининг кундалик иш жараёнларини автоматлаштириш ҳамда уларнинг мураккаб рақамли инфратузилмасини тартибга солишга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Молиялаштириш раундида Фирст Роунд Капитал, 645 Вентурес, Ҳарлем Капитал, Хосла Вентурес, Триве Капитал, Слов Капитал каби йирик венчур фондлари ҳамда Ариел Альтернативес раҳбари Меллоди Хобсон иштирок этди. Янги стартап хусусий кредит сектори мутахассислари дуч келадиган пароканда иш жараёнлари, жумладан, ҳужжатлар, жадваллар ва ёзишмаларни бошқариш масалаларини ҳал қилишга ихтисослашган бўлиб, сунъий интеллект агентларидан фойдаланади.
Тажрибали асосчи ва янги муаммоЛойиҳа асосчиси Раян Виляms 2014 йилда Джош ва Жаред Кушнерлар билан биргаликда Кадре кўчмас мулк инвестиция платформасига асос солгани билан кенг танилган. Мазкур компания ўз фаолияти давомида 160 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилиб, ўзининг энг юқори чўққисида 800 миллион долларга баҳоланган эди. 2024 йилда эса Кадре ошкор этилмаган сумма эвазига Йиелдстреэт муқобил инвестиция компаниясига сотиб юборилган.
Вилямснинг сўзларига кўра, собиқ компаниясида ишлаган пайтдаёқ хусусий бозорларнинг олд қисми замонавийлашгани билан, унинг остидаги амалий инфратузилма ҳамон пароканда эканлигини сезган. Ўтган йили у айнан шу муаммони ҳал қилиш учун Эллис устида иш бошлаган ва хусусий кредит фирмалари фойдаланадиган барча тарқоқ дастурий таъминот, бухгалтерия маълумотлари ҳамда ҳужжатларни ягона платформага бирлаштиришни мақсад қилган.
Сунъий интеллект ва инсон омилиЭллис платформаси маълумотлардаги тафовутларни аниқлаш ва портфелни мониторинг қилиш ҳамда ҳисоботларни тайёрлаш каби вазифаларни бажариш учун сунъий интеллект агентларини ишга солади. Масалан, тизим фонд балансларини ой охирида ёпиш жараёнида ёрдам бериши ва мутахассисларга ортиқча қоғозбозликдан қутулиш имконини тақдим этиши кутилмоқда.
Кўпгина молия фирмаларида Эхсел дастури асосий операцион тизимга айланиб қолгани боис, Эллис мавжуд тизимлар ўрнини бутунлай эгаллашга уринмайди. Аксинча, у компания аллақачон фойдаланиб келаётган дастурлар билан интеграция қилинади. Вилямснинг таъкидлашича, технология мавжуд жараёнларни соддалаштирса-да, муҳим қарорлар доимо инсон назорати остида қолади.
Тадбиркор сунъий интеллект тўлиқ автоном тарзда ишлашига қарамай, мутахассисларнинг ўрни йўқолиб кетмаслигини қайд этди. Унинг фикрича, мақсад инсон ҳукмронлигини алмаштириш эмас, балки ходимларга ортиқча маълумотлар шовқинидан халос бўлиб, тезроқ асосли қарорлар қабул қилишда кўмаклашишдан иборат.
…