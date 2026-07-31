Тошкент яқинида зилзила содир бўлди

·1·Ўзбекистон
Тошкент яқинида зилзила содир бўлди

31 июль куни соат 16:13 да Тошкент вилоятининг Зангиота тумани ҳудудида 2,8 магнитудали зилзила қайд этилди. Ер силкиниши пойтахт ва унга туташ айрим ҳудудларда ҳам сезилгани маълум қилинди.

Расмий маълумотларга кўра, зилзиланинг эпицентри Тошкент шаҳридан тахминан 11 километр шимоли-ғарбий йўналишда, Зангиота тумани ҳудудида жойлашган. Ер ости силкинишининг ўчоғи эса 5 километр чуқурликда қайд этилган.

Мутахассислар билдиришича, зилзила Тошкент шаҳри ҳамда атрофдаги бир қатор туманларда турли даражада ҳис этилди. Жумладан:

  • Учтепа тумани — 3 балл;

  • Шайхонтоҳур тумани — 2–3 балл;

  • Чилонзор тумани — 2–3 балл;

  • Олмазор тумани — 2 балл;

  • Зангиота тумани — 2 балл;

  • Тошкент шаҳри — 2 балл;

  • Яккасарой тумани — 2 балл;

  • Сергели тумани — 2 балл;

  • Миробод тумани — 2 балл;

  • Юнусобод тумани — 2 балл.

Ҳозирча зилзила оқибатида жабрланганлар ёки вайронгарчиликлар ҳақида расмий маълумотлар келтирилмаган. Ваколатли идоралар вазиятни назорат қилиб бораётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиБугун, 14:521 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?Бугун, 13:56Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиСаида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиБугун, 13:37Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиКутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиБугун, 12:22“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқландиБугун, 11:29Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Бугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди