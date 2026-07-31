Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришди

·0·Спорт
Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришди

Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед сафида тўп сураётган ярим ҳимоячи Бруно Гимараес трансфери бўйича амалдаги келишувга яқинлашди. ЛЪEқуипе нашри хабар қилишича, «канонирлар» футболчи учун 90 миллион евро ва қўшимча бонусларни ўз ичига олган янги таклифни тақдим этганидан сўнг томонлар умумий тўхтамга келишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, бразилиялик футболчи шахсий шартнома шартлари бўйича аллақачон келишиб олган ва келишув 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли битимни ўз ичига олади. У Микел Артета бошчилигидаги жамоада Чемпионлар лигасида ўйнаш ниятида Шимолий Лондонга кўчиб ўтишни бир ойдан буён истаб келаётган эди.

Трансфер жараёни жиддий босқичга киргани сабабли, талкСПОРТ маълумотига кўра, футболчи Нюкасл Юнайтед раҳбариятидан мавсумолди йиғини учун Ла-Мангага сафарини кечиктиришни илтимос қилган. Бу эса келишув якуний босқичда эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Нюкасл Юнайтед учун оғир йўқотишлар

Нюкасл Юнайтед учун ёзги трансфер ойнаси жуда қийин кечмоқда. Жамоа Европа чемпионатига чиқа олмагани сабабли Бруно Гимараес янги чақирувларни қабул қилишга қарор қилди. Бразилиялик сардор ўз ниятини клуб раҳбариятига ва собиқ мураббий Эдди Хауга очиқ билдирган эди.

Таъкидлаш жоизки, инглиз клуби бу ёзда ўзининг етакчи футболчиларидан бир нечтасини сотиб юборди. Сандро Тонали Тоттенхем сафига йўл олган бўлса, Энтони Гордон Барселона клубига ўтди. Шунингдек, бош мураббий Эдди Хау ҳам лавозимини тарк этгани клубдаги вазиятни янада мураккаблаштирди.

Келишувнинг молиявий тафсилотлари ва оқибатлари

Қайд этилишича, Нюкасл Юнайтед бу вазиятни олдиндан тушунган ҳолда Монако футболчиси Аладжи Бамбани ўз сафига қўшиб улгурган эди. Шу билан бирга, ярим ҳимоячининг собиқ клуби Лион ҳам музокараларни диққат билан кузатиб бормоқда, чунки шартномадаги 20 фоизлик улуш эвазига француз клуби трансфер суммасидан 8 миллион евродан ортиқ маблағ ишлаб олиши кутилмоқда.

Олдинда янги мавсум турган бир пайтда, Нюкасл Юнайтед жиддий ўзгаришларга дуч келмоқда. Таркибнинг кескин қисқариши фонида клуб янги футболчиларни тезда мослаштириши ва ярим ҳимоя чизиғини қайта шакллантириши талаб этилади.

АрсеналБруно ГимараесНюкасл ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиЖейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирдиБугун, 16:58Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Бугун, 16:37Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаРеал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаБугун, 16:31Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда