Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришди
Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед сафида тўп сураётган ярим ҳимоячи Бруно Гимараес трансфери бўйича амалдаги келишувга яқинлашди. ЛЪEқуипе нашри хабар қилишича, «канонирлар» футболчи учун 90 миллион евро ва қўшимча бонусларни ўз ичига олган янги таклифни тақдим этганидан сўнг томонлар умумий тўхтамга келишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, бразилиялик футболчи шахсий шартнома шартлари бўйича аллақачон келишиб олган ва келишув 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли битимни ўз ичига олади. У Микел Артета бошчилигидаги жамоада Чемпионлар лигасида ўйнаш ниятида Шимолий Лондонга кўчиб ўтишни бир ойдан буён истаб келаётган эди.
Трансфер жараёни жиддий босқичга киргани сабабли, талкСПОРТ маълумотига кўра, футболчи Нюкасл Юнайтед раҳбариятидан мавсумолди йиғини учун Ла-Мангага сафарини кечиктиришни илтимос қилган. Бу эса келишув якуний босқичда эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Нюкасл Юнайтед учун оғир йўқотишларНюкасл Юнайтед учун ёзги трансфер ойнаси жуда қийин кечмоқда. Жамоа Европа чемпионатига чиқа олмагани сабабли Бруно Гимараес янги чақирувларни қабул қилишга қарор қилди. Бразилиялик сардор ўз ниятини клуб раҳбариятига ва собиқ мураббий Эдди Хауга очиқ билдирган эди.
Таъкидлаш жоизки, инглиз клуби бу ёзда ўзининг етакчи футболчиларидан бир нечтасини сотиб юборди. Сандро Тонали Тоттенхем сафига йўл олган бўлса, Энтони Гордон Барселона клубига ўтди. Шунингдек, бош мураббий Эдди Хау ҳам лавозимини тарк этгани клубдаги вазиятни янада мураккаблаштирди.
Келишувнинг молиявий тафсилотлари ва оқибатлариҚайд этилишича, Нюкасл Юнайтед бу вазиятни олдиндан тушунган ҳолда Монако футболчиси Аладжи Бамбани ўз сафига қўшиб улгурган эди. Шу билан бирга, ярим ҳимоячининг собиқ клуби Лион ҳам музокараларни диққат билан кузатиб бормоқда, чунки шартномадаги 20 фоизлик улуш эвазига француз клуби трансфер суммасидан 8 миллион евродан ортиқ маблағ ишлаб олиши кутилмоқда.
Олдинда янги мавсум турган бир пайтда, Нюкасл Юнайтед жиддий ўзгаришларга дуч келмоқда. Таркибнинг кескин қисқариши фонида клуб янги футболчиларни тезда мослаштириши ва ярим ҳимоя чизиғини қайта шакллантириши талаб этилади.
…