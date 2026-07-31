Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирди

·21·Спорт
Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирди
Қисқача

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер мерсисайдликларни Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфламасликка чақирди. Унинг фикрича, клуб трансфер сиёсатидаги асосий еътиборни Муҳаммад Салахга муносиб ўринбосар топишга қаратиши лозим, чунки таркибда чап қанот футболчилари аллақачон етарли.

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер мерсисайдликларни Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфламасликка чақирди. Унинг фикрича, клуб трансфер сиёсатидаги асосий эътиборни Муҳаммад Салахга муносиб ўринбосар топишга қаратиши лозим, чунки таркибда чап қанот футболчилари аллақачон етарли. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул Париж клуби ҳужумчиси Бредли Барколя учун расмий таклиф тайёрламоқда. Пари Сен-Жермен эса ўзининг француз ҳарбий футболчисини тахминан 150 миллион евро (129 миллион фунт) атрофида баҳоламоқда. Бироқ, ушбу потенциал харид мутахассислар ва мухлислар орасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.

Чап қанот тўлиб-тошган пайтда

Sky Sports Невс телеканалига берган интервюсида Жейми Каррагер Барколянинг маҳоратига юқори баҳо берган бўлса-да, унинг табиий позицияси асосан чап қанот эканлигини таъкидлади. Мазкур нуқтада эса Ливерпул таркибида Коди Гакпо, иқтидорли ёш футболчи Рио Нгумоха ҳамда янги келган футболчи Виктор Муноз каби ижрочилар етарлича топилади.

Каррагернинг сўзларига кўра, жамоада чап қанотда бемалол ҳаракатлана оладиган камида тўрт нафар ўйинчи мавжуд бўлиб турганда, яна шу позицияга қимматбаҳо футболчи сотиб олиш мантиқсиз қадамдир. Асосий муаммо эса ўнг қанотда тўп сурувчи ва Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган футболчининг йўқлигидир.

Салах ўрнини босиш муаммоси

Собиқ футболчи Ливерпул сафида ҳозирча ўнг қанотда ўзини тўлақонли қулай ҳис қиладиган бошқа футболчи йўқлигини алоҳида қайд этди. Мо Салахнинг ўрнини эгаллаш ҳозирги кундаги энг асосий вазифа эканлигини ва Бредли Барколя бу вазифани бажара олмаслигини у очиқ-ойдин айтди.

Шунингдек, Каррагер бу каби йирик трансферлар клуб академиясидан чиқиб келаётган ёш истеъдодлар, жумладан, мавсумолди ўйинида Рекшем дарвозасига гол урган 17 ёшли Рио Нгумоханинг ривожланиш йўлига тўсқинлик қилиши мумкинлигидан хавотир билдирди.

ЛиверпоолДжейми КаррагерБрэдли БарколяМоҳамед СалахПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 17:11Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Бугун, 16:37Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаРеал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаБугун, 16:31Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда