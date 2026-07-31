Жейми Каррагер Ливерпулни Бредли Барколя трансферидан огоҳлантирди
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер мерсисайдликларни Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфламасликка чақирди. Унинг фикрича, клуб трансфер сиёсатидаги асосий еътиборни Муҳаммад Салахга муносиб ўринбосар топишга қаратиши лозим, чунки таркибда чап қанот футболчилари аллақачон етарли.
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер мерсисайдликларни Пари Сен-Жермен вингери Бредли Барколя учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфламасликка чақирди. Унинг фикрича, клуб трансфер сиёсатидаги асосий эътиборни Муҳаммад Салахга муносиб ўринбосар топишга қаратиши лозим, чунки таркибда чап қанот футболчилари аллақачон етарли. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ливерпул Париж клуби ҳужумчиси Бредли Барколя учун расмий таклиф тайёрламоқда. Пари Сен-Жермен эса ўзининг француз ҳарбий футболчисини тахминан 150 миллион евро (129 миллион фунт) атрофида баҳоламоқда. Бироқ, ушбу потенциал харид мутахассислар ва мухлислар орасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.
Чап қанот тўлиб-тошган пайтдаSky Sports Невс телеканалига берган интервюсида Жейми Каррагер Барколянинг маҳоратига юқори баҳо берган бўлса-да, унинг табиий позицияси асосан чап қанот эканлигини таъкидлади. Мазкур нуқтада эса Ливерпул таркибида Коди Гакпо, иқтидорли ёш футболчи Рио Нгумоха ҳамда янги келган футболчи Виктор Муноз каби ижрочилар етарлича топилади.
Каррагернинг сўзларига кўра, жамоада чап қанотда бемалол ҳаракатлана оладиган камида тўрт нафар ўйинчи мавжуд бўлиб турганда, яна шу позицияга қимматбаҳо футболчи сотиб олиш мантиқсиз қадамдир. Асосий муаммо эса ўнг қанотда тўп сурувчи ва Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган футболчининг йўқлигидир.
Салах ўрнини босиш муаммосиСобиқ футболчи Ливерпул сафида ҳозирча ўнг қанотда ўзини тўлақонли қулай ҳис қиладиган бошқа футболчи йўқлигини алоҳида қайд этди. Мо Салахнинг ўрнини эгаллаш ҳозирги кундаги энг асосий вазифа эканлигини ва Бредли Барколя бу вазифани бажара олмаслигини у очиқ-ойдин айтди.
Шунингдек, Каррагер бу каби йирик трансферлар клуб академиясидан чиқиб келаётган ёш истеъдодлар, жумладан, мавсумолди ўйинида Рекшем дарвозасига гол урган 17 ёшли Рио Нгумоханинг ривожланиш йўлига тўсқинлик қилиши мумкинлигидан хавотир билдирди.
…