Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгилади
Хитой глобал Беидоу навигация тизимининг 50 та сунъий йўлдошини космосда ҳеч қандай узилишларсиз тўлиқ модернизация қилди. 2026-йилнинг март ойида бошланган кенг кўламли дастурий таъминотни янгилаш жараёни глобал навигация тарихида илк бор амалга оширилди. Бунинг натижасида сунъий йўлдошлараро алоқа самарадорлиги ошиб, мураккаб шароитларда сигналларни қабул қилиш барқарорлиги кучайтирилди ва ташқи халаларга қарши ҳимоя қобилияти яхшиланди.
Хитой ўзининг глобал Беидоу сунъий йўлдош навигация тизимини тўлиқ модернизация қилиш ишларини якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминотни тўғридан-тўғри космосда янгилаш жараёни ҳеч қандай узилишларсиз амалга оширилган бўлиб, бу глобал навигация тарихида илк бор кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой сунъий йўлдош навигация тизимини бошқариш бошқармаси маълумотларига кўра, кенг кўламли янгилаш дастури 2026-йилнинг март ойида бошланган эди. Мутахассислар босқичма-босқич ёндашувни қўллаб, алоҳида космик аппаратларга янги дастурий компонентларни ўрнатишди ва уларнинг барқарорлигини синовдан ўтказишди.
Тизим имкониятлари қандай кенгайдиАмалга оширилган техник янгиланишлар натижасида Беидоу тармоғининг бир қатор муҳим кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Хусусан, сунъий йўлдошлараро алоқа самарадорлиги оширилиб, мураккаб шароитларда навигация сигналларини қабул қилиш барқарорлиги кучайтирилди.
Шунингдек, муҳандислар тизимнинг турли хил ташқи тўсиқлар ва халаларга қарши ҳимоя қобилиятини ҳам оширишга эришдилар. Бу эса Беидоуни дунёдаги энг илғор ва ишончли космик навигация тармоқларидан бирига айлантиради.
Ҳозирги аниқлик кўрсаткичлариҲозирги вақтда мазкур орбитал гуруҳ 50 та ишчи сунъий йўлдошни ўз ичига олади. Расмий маълумотларга кўра, тизим орқали координасаларни аниқлаш аниқлиги 2 метрдан, глобал позициялаш аниқлиги эса 10 метрдан камроқ масофани ташкил этади.
Юқори аниқликдаги позициялаш хизматидан фойдаланилганда эса горизонтал аниқлик 30 сантиметрдан, вертикал аниқлик эса 60 сантиметрдан камроқни ташкил қилади. Шунингдек, сунъий йўлдошларнинг жойлашуви навигация аниқлигига таъсирини баҳоловчи ПДОП кўрсаткичи ҳам яхшиланди.
Хитойнинг узоқ муддатли стратегиясига мувофақ, янгиланган Беидоу келгусида ақлли инфратузилма, автоном транспорт ва саноат автоматлаштириш технологияларининг асосий пойдеворига айланиши кутилмоқда. 2035-йилга бориб тизим янада универсал ва интеллектуал фазо-вақт хизматлари платформасига айланиши режалаштирилган.
…