Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгилади

·23·Техно
Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгилади
Қисқача

Хитой глобал Беидоу навигация тизимининг 50 та сунъий йўлдошини космосда ҳеч қандай узилишларсиз тўлиқ модернизация қилди. 2026-йилнинг март ойида бошланган кенг кўламли дастурий таъминотни янгилаш жараёни глобал навигация тарихида илк бор амалга оширилди. Бунинг натижасида сунъий йўлдошлараро алоқа самарадорлиги ошиб, мураккаб шароитларда сигналларни қабул қилиш барқарорлиги кучайтирилди ва ташқи халаларга қарши ҳимоя қобилияти яхшиланди.

Хитой ўзининг глобал Беидоу сунъий йўлдош навигация тизимини тўлиқ модернизация қилиш ишларини якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминотни тўғридан-тўғри космосда янгилаш жараёни ҳеч қандай узилишларсиз амалга оширилган бўлиб, бу глобал навигация тарихида илк бор кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой сунъий йўлдош навигация тизимини бошқариш бошқармаси маълумотларига кўра, кенг кўламли янгилаш дастури 2026-йилнинг март ойида бошланган эди. Мутахассислар босқичма-босқич ёндашувни қўллаб, алоҳида космик аппаратларга янги дастурий компонентларни ўрнатишди ва уларнинг барқарорлигини синовдан ўтказишди.

Тизим имкониятлари қандай кенгайди

Амалга оширилган техник янгиланишлар натижасида Беидоу тармоғининг бир қатор муҳим кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Хусусан, сунъий йўлдошлараро алоқа самарадорлиги оширилиб, мураккаб шароитларда навигация сигналларини қабул қилиш барқарорлиги кучайтирилди.

Шунингдек, муҳандислар тизимнинг турли хил ташқи тўсиқлар ва халаларга қарши ҳимоя қобилиятини ҳам оширишга эришдилар. Бу эса Беидоуни дунёдаги энг илғор ва ишончли космик навигация тармоқларидан бирига айлантиради.

Ҳозирги аниқлик кўрсаткичлари

Ҳозирги вақтда мазкур орбитал гуруҳ 50 та ишчи сунъий йўлдошни ўз ичига олади. Расмий маълумотларга кўра, тизим орқали координасаларни аниқлаш аниқлиги 2 метрдан, глобал позициялаш аниқлиги эса 10 метрдан камроқ масофани ташкил этади.

Юқори аниқликдаги позициялаш хизматидан фойдаланилганда эса горизонтал аниқлик 30 сантиметрдан, вертикал аниқлик эса 60 сантиметрдан камроқни ташкил қилади. Шунингдек, сунъий йўлдошларнинг жойлашуви навигация аниқлигига таъсирини баҳоловчи ПДОП кўрсаткичи ҳам яхшиланди.

Хитойнинг узоқ муддатли стратегиясига мувофақ, янгиланган Беидоу келгусида ақлли инфратузилма, автоном транспорт ва саноат автоматлаштириш технологияларининг асосий пойдеворига айланиши кутилмоқда. 2035-йилга бориб тизим янада универсал ва интеллектуал фазо-вақт хизматлари платформасига айланиши режалаштирилган.

БеидоуХитойСунъий ЙўлдошНавигацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиРян Виллиаms хусусий кредит менежерлари учун мўлжалланган Эллис AIга 10 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 17:26Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиAvito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширдиБугун, 16:23OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиOnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиБугун, 15:58Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиTecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиБугун, 14:27Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади