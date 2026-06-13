Ўзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олди
Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бўлиб, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин палласига кириб бормоқда. Энг қувонарлиси, ушбу нуфузли дунё биринчилигида ўз тарихида илк бор иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳали ўз юришини бошламаган бўлса-да, миллионлаб ватандошларимиз катта ҳаяжон билан дебют ўйинини кутишмоқда. Фабио Каннаваро бошқарувидаги «оқ бўрилар» мундиалдаги илк тарихий учрашувини шу йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да ўтказишади.
Вакилларимиз жой олган «К» гуруҳидаги дастлабки рақиб анча жиддий — таркибида Хамес Родригес ва Луис Диас каби дунёга машҳур юлдузлари бўлган Колумбия терма жамоаси бизга қарши саф тортади.
Ҳатто энг ёмон сценарийда ҳам 9 миллион доллар кафолатланган!
Тарихий дебют фақатгина спорт соҳасидаги ютуқ эмас, балки юртимиз футболи учун улкан молиявий рағбат ҳам олиб келди. Ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистон терма жамоаси ушбу глобал турнирда қатнашиш ҳуқуқини қўлга киритиш орқали ФИФА томонидан бериладиган катта миқдордаги мукофот пулини аллақачон нақд қилиб қўйди.
Энг ноқулай ва омадсиз сценарий юз берган тақдирда ҳам, яъни вакилларимиз гуруҳ босқичидан ўта олмай, турнирни 33–48-ўринлар оралиғида якунлашса ҳам, Ўзбекистон футбол ассоциацияси ғазнасига камида 9 миллион доллар кафолатланган маблағ келиб тушади. Агар жамоамизнинг натижалари ва турнир жадвалидаги рейтинги юқорилаб борса, бу рақамлар ҳам мос равишда сезиларли даражада ўсиб боради.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали ЖЧ-2026 мусобақасининг молиявий мукофот жамғармаси ва Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳ босқичидаги рақибларимиз
Энг минимал кафолатланган даромад
Мусобақада босқичма-босқич ўсиш тизими
Бош соврин: Жаҳон чемпионига бериладиган пул
Турнирнинг асосий фаворитлари
Колумбия, Португалия, Конго ДР
9 000 000 $
Босқичдан ўтган сари даромад ортади
50 000 000 $
Испания ва Франция
Олдинда бизни ҳаёт-мамот жанглари кутмоқда
Эслатиб ўтамиз, «К» гуруҳидаги курашлар осон кечмайди. Фабио Каннаваро шогирдлари Колумбиядан ташқари, дунё футболи гиганти бўлмиш Португалия ҳамда жисмоний курашларга бой ўйин намойиш этадиган Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши ҳам майдонга тушиб, гуруҳдан чиқиш учун бор кучларини ишга солишади.
ФИФА Регламенти: Халқаро футбол федерациясининг расмий қарорига биноан, жамоалар плей-офф босқичларида олдинга қадам ташлаганлари сари уларнинг даромадлари геометрик прогрессияда ошиб боради. Мусобақа якунида олтин медалларни қўлга киритиб, жаҳон тожини киядиган миллий терма жамоа эса нақд 50 миллион долларлик астрономик мукофот пулини ўз ватанига олиб кетади.
Айни пайтда футбол таҳлилчилари ва етакчи экспертлар ушбу бош совринни қўлга киритиш учун асосий даъвогарлар сифатида Испания ҳамда Франция терма жамоаларини кўрсатишмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони унвонини эса ҳозирча футбол тарихидаги ягона 8 карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина терма жамоаси ўз қўлида сақлаб турибди.
Вакилларимизга ушбу тарихий мундиалда улкан зафарлар ва чиройли ўйинлар тилаб қоламиз! Йигитлар, бутун Ўзбекистон сиз билан!
ЖЧ-2026 турниридан энг иссиқ ва эксклюзив репортажлар, Ўзбекистон терма жамоасининг кийиниш хонасидан қайноқ хабарлар ва мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…