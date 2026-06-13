Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқда

·21·Спорт
Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқда

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихдаги энг йирик ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин давом этаётган бир пайтда, ўзбекистонлик ишқибозлар учун бироз афсусланарли янгиликлар пайдо бўлди. Бутун ватанимиз аҳли жонажон терма жамоамизнинг дебют учрашувини интизорлик билан кутаётган бўлса-да, океан ортига бориб, стадионларнинг ўзидан туриб «оқ бўрилар»ни қўллаб-қувватлашни ният қилган кўплаб ҳамюртларимиз кутилмаган муаммога дуч келишди. Дунёга машҳур BBC нашри ўз ишончли манбалари маълумотларига таяниб хабар беришича, Ўзбекистон мундиал старти олдидан АҚШ визасини олишда энг кўп рад жавоби берилган 11 та мамлакат қаторидан жой олган.

АҚШ Давлат департаментининг тақдим этган расмий ва очиқ маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, юртдошларимиз учун саёҳат, хизмат сафари ва футбол мухлислари учун энг зарур бўлган B1/B2 тоифасидаги визаларни тақдим этишда рад этиш кўрсаткичи 50 фоизлик чизиқдан баландлаб кетган.

Ҳар иккинчи ўзбекистонлик ишқибоз виза ололмаган

Айни пайтдаги статистик рақамларга кўра, мамлакатимиз фуқаролари учун АҚШ визасини беришни рад этиш даражаси 52–53 фоизни ташкил этмоқда. Очиқроқ айтадиган бўлсак, севимли терма жамоамизни АҚШ стадионларида бевосита руҳлантириш учун ҳужжат топширган ҳар иккинчи ўзбекистонлик футбол ишқибозининг консуллик суҳбати муваффақиятсиз якунланган ва улар океан ортига бориш имкониятидан маҳрум бўлишган.

Маълум бўлишича, бундай «қора рўйхат»дан Ўзбекистондан ташқари, виза бериш даражасида рад этиш кўрсаткичи 40 фоиздан юқори бўлган яна 10 та давлат жой олган. Энг қизиғи, ушбу мамлакатларнинг барчаси 48 та жамоа қатнашаётган тарихий мундиалнинг финал босқичи йўлланмасини нақд қилган жамоалардир. Мухлислар учун энг аянчли ва оғир вазият Сенегалда кузатилмоқда — бу юрт фуқароларига виза бермаслик кўрсаткичи 70 фоиздан ҳам ошиб кетган. Шунингдек, Гана ва терма жамоамиз билан бир гуруҳдан жой олган Конго Демократик Республикаси аҳли ҳам АҚШ элчихоналарида жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда.

Чипта сотиш бўйича мундиал рекорди ўрнатилди!

Гарчи АҚШ визаси билан боғлиқ вазият мураккаб бўлса-да, бу омил ўзбек футболи атрофидаги улкан ажиотажни асло сўндира олмайди. Эслатиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида биринчи маротаба жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланма олиб, бутун Марказий Осиё минтақасининг турнирдаги ягона фахрига айланди.

Қуръа ҳакамлигига кўра, вакилларимиз «K» гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши ҳаёт-мамот жангларида иштирок этишади. Миллий терма жамоамиз ўзининг илк тарихий учрашувини 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да Мехико шаҳридаги афсонавий «Ацтека» стадионида кучли Колумбияга қарши бошлайди.

Тарихий инсайд: Энг қувонарлиси ва қалбларни тоғдек кўтарадиган жиҳати шундаки, айнан мана шу — Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тўқнашув жорий жаҳон чемпионатининг барча учрашувлари орасида энг кўп чипта сотилган ўйин сифатида расман қайд этилди ва мундиалнинг мутлақ рекордини янгилади! Сайёра аҳли ва маҳаллий мухлислар бизнинг йигитларнинг ўйинига жуда катта қизиқиш билдиришмоқда.

Виза ололмай уйда қолган миллионлаб содиқ мухлисларимиз эса ўз ойнаи жаҳонлари қаршисида туриб ватанимиз вакилларига чексиз дуолар ва руҳий далда бериб боришади. Олға, Ўзбекистон!

ЖЧ-2026 турниридаги тарихий дебют ўйинимиз, Мехикодаги рекорд атмосфера, вакилларимизнинг қайноқ чиқишлари ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонАҚШ Давлат департаментиБи-Би-СиСенегалГана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 03:20Ўзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиЎзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиБугун, 02:42Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиМоуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиБугун, 02:26«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқдаБугун, 02:14«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилдиБугун, 02:07Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиИбраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...