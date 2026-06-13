Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқда
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича тарихдаги энг йирик ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин давом этаётган бир пайтда, ўзбекистонлик ишқибозлар учун бироз афсусланарли янгиликлар пайдо бўлди. Бутун ватанимиз аҳли жонажон терма жамоамизнинг дебют учрашувини интизорлик билан кутаётган бўлса-да, океан ортига бориб, стадионларнинг ўзидан туриб «оқ бўрилар»ни қўллаб-қувватлашни ният қилган кўплаб ҳамюртларимиз кутилмаган муаммога дуч келишди. Дунёга машҳур BBC нашри ўз ишончли манбалари маълумотларига таяниб хабар беришича, Ўзбекистон мундиал старти олдидан АҚШ визасини олишда энг кўп рад жавоби берилган 11 та мамлакат қаторидан жой олган.
АҚШ Давлат департаментининг тақдим этган расмий ва очиқ маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, юртдошларимиз учун саёҳат, хизмат сафари ва футбол мухлислари учун энг зарур бўлган B1/B2 тоифасидаги визаларни тақдим этишда рад этиш кўрсаткичи 50 фоизлик чизиқдан баландлаб кетган.
Ҳар иккинчи ўзбекистонлик ишқибоз виза ололмаган
Айни пайтдаги статистик рақамларга кўра, мамлакатимиз фуқаролари учун АҚШ визасини беришни рад этиш даражаси 52–53 фоизни ташкил этмоқда. Очиқроқ айтадиган бўлсак, севимли терма жамоамизни АҚШ стадионларида бевосита руҳлантириш учун ҳужжат топширган ҳар иккинчи ўзбекистонлик футбол ишқибозининг консуллик суҳбати муваффақиятсиз якунланган ва улар океан ортига бориш имкониятидан маҳрум бўлишган.
Маълум бўлишича, бундай «қора рўйхат»дан Ўзбекистондан ташқари, виза бериш даражасида рад этиш кўрсаткичи 40 фоиздан юқори бўлган яна 10 та давлат жой олган. Энг қизиғи, ушбу мамлакатларнинг барчаси 48 та жамоа қатнашаётган тарихий мундиалнинг финал босқичи йўлланмасини нақд қилган жамоалардир. Мухлислар учун энг аянчли ва оғир вазият Сенегалда кузатилмоқда — бу юрт фуқароларига виза бермаслик кўрсаткичи 70 фоиздан ҳам ошиб кетган. Шунингдек, Гана ва терма жамоамиз билан бир гуруҳдан жой олган Конго Демократик Республикаси аҳли ҳам АҚШ элчихоналарида жиддий қийинчиликларга дуч келишмоқда.
Чипта сотиш бўйича мундиал рекорди ўрнатилди!
Гарчи АҚШ визаси билан боғлиқ вазият мураккаб бўлса-да, бу омил ўзбек футболи атрофидаги улкан ажиотажни асло сўндира олмайди. Эслатиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида биринчи маротаба жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланма олиб, бутун Марказий Осиё минтақасининг турнирдаги ягона фахрига айланди.
Қуръа ҳакамлигига кўра, вакилларимиз «K» гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши ҳаёт-мамот жангларида иштирок этишади. Миллий терма жамоамиз ўзининг илк тарихий учрашувини 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да Мехико шаҳридаги афсонавий «Ацтека» стадионида кучли Колумбияга қарши бошлайди.
Тарихий инсайд: Энг қувонарлиси ва қалбларни тоғдек кўтарадиган жиҳати шундаки, айнан мана шу — Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тўқнашув жорий жаҳон чемпионатининг барча учрашувлари орасида энг кўп чипта сотилган ўйин сифатида расман қайд этилди ва мундиалнинг мутлақ рекордини янгилади! Сайёра аҳли ва маҳаллий мухлислар бизнинг йигитларнинг ўйинига жуда катта қизиқиш билдиришмоқда.
Виза ололмай уйда қолган миллионлаб содиқ мухлисларимиз эса ўз ойнаи жаҳонлари қаршисида туриб ватанимиз вакилларига чексиз дуолар ва руҳий далда бериб боришади. Олға, Ўзбекистон!
ЖЧ-2026 турниридаги тарихий дебют ўйинимиз, Мехикодаги рекорд атмосфера, вакилларимизнинг қайноқ чиқишлари ва спорт оламига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…