Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)

·0·Спорт
Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)

Аралаш жанг санъати (ММА) оламида баҳор-ёз мавсуми қизғин ва кутилмаган тўқнашувларга бой бўлмоқда. Айниқса, дунёнинг энг кучли промоушени ҳисобланган UFC ва бошқа нуфузли лигалардаги жанглар миллионлаб мухлисларни экран қаршисига чизмоқда. Ана шундай унутилмас ва ҳаяжонли спорт воқеаларидан бири АҚШнинг Миссури штати, Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтди. Бу ерда ташкил этилган нуфузли «RAF-10» турнири доирасида енгил вазн тоифасида UFC рейтингининг иккинчи поғонасини банд этиб турган, Арманистон ҳамда Россия шарафини ҳимоя қилувчи маҳоратли жангчи Арман Царукян октагонга кўтарилди.

Унга ушбу баҳсда ўзининг ёрқин фаолияти ва енгилмас характери билан ММА тарихидан мустаҳкам ўрин олган, UFC собиқ вақтинчалик чемпиони, афсонавий Тони Фергюсон рақиблик қилди.

Иккинчи раунддаги техник устунлик ва «10:0» ҳисоби

Ҳар икки спортчининг мухлислари интизорлик билан кутган ушбу тўқнашув дастлабки дақиқаларданёқ Арман Царукяннинг яққол тактик ва жисмоний устунлиги остида бошланди. Ёш ва шиддатли арманистонлик спортчи ўз ўйин режасини мукаммал ижро этиб, рақибига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади. Натижада, баҳснинг иккинчи раундида Царукян босимни максимал даражага оширди ва жангни муддатидан илгари, яъни «10:0» ҳисобидаги мутлақ зафар билан якунлади.

Мазкур муваффақият Арман учун «RAF» лигаси байроғи остида ўтказилган еттинчи баҳсдаги навбатдаги порлоқ ғалаба бўлди. Фахрий жангчи Тони Фергюсон эса мазкур ташкилотдаги ўз дебютини омадсиз бошлашга мажбур бўлди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали ҳар икки жангчининг сўнгги кўрсаткичлари ва фаолиятидаги рақамлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жангчининг исми ва мақоми

Ҳимоя қилаётган мамлакати

«RAF-10» турниридаги натижаси

«RAF» лигасидаги жанглари сони

ММАдаги охирги жанги ва муддати

Собиқ рақиблари ва қайд этилган натижа

Арман Царукян


(UFC рейтингида 2-ўрин)

Арманистон / Россия

Иккинчи раундда муддатидан олдин ғалаба

7 та учрашув

2025 йил ноябрь ойида

Дэн Хукер (Янги Зеландия) — 2-раундда таслим этилган

Тони Фергюсон


(UFC собиқ юлдузи)

АҚШ

Мағлубият (10:0)

1 та учрашув (Дебют)

2024 йил август ойида

Майкл Кьеза (АҚШ) — 1-раундда мағлуб бўлган

Спортчиларнинг октагонга қайтиши: Ўтмишга назар

Таъкидлаш жоизки, иқтидорли Арман Царукян ММА профессионал йўналишида сўнгги бор ўтган 2025 йилнинг ноябрь ойида жанг қилган эди. Ўшанда у Янги Зеландия вакили, хавфли ҳужумчи Дэн Хукерни худди бугунгидек иккинчи раундда нокаутга учратиб, ўз мавқеини мустаҳкамлаганди. Сент-Луисдаги ғалаба ушбу спортчининг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканини исботлади.

Афсонавий Тони Фергюсон эса узоқ давом этган танаффусдан сўнг илк бор октагонга қадам қўйди. У бундан аввал 2024 йилнинг август ойида америкалик Майкл Кьезага қарши баҳс олиб борган ва биринчи раунднинг ўзидаёқ имкониятни бой бериб, катта спортни вақтинчалик тарк этган эди. Мухлислар «Эл Кукуй»нинг қайтишидан катта натижа кутишган бўлса-да, ёшлик ва шиддат барибир ўз сўзини айтди.

Аралаш жанг санъатининг энг қайноқ ва шов-шувли турнирлари, Арман Царукян ва бошқа UFC юлдузларининг эксклюзив янгиликлари, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиКарло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиБугун, 07:36Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиМарокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиБугун, 07:32Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Бугун, 07:20Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Бугун, 07:02Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 06:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди