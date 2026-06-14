Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)
Аралаш жанг санъати (ММА) оламида баҳор-ёз мавсуми қизғин ва кутилмаган тўқнашувларга бой бўлмоқда. Айниқса, дунёнинг энг кучли промоушени ҳисобланган UFC ва бошқа нуфузли лигалардаги жанглар миллионлаб мухлисларни экран қаршисига чизмоқда. Ана шундай унутилмас ва ҳаяжонли спорт воқеаларидан бири АҚШнинг Миссури штати, Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтди. Бу ерда ташкил этилган нуфузли «RAF-10» турнири доирасида енгил вазн тоифасида UFC рейтингининг иккинчи поғонасини банд этиб турган, Арманистон ҳамда Россия шарафини ҳимоя қилувчи маҳоратли жангчи Арман Царукян октагонга кўтарилди.
Унга ушбу баҳсда ўзининг ёрқин фаолияти ва енгилмас характери билан ММА тарихидан мустаҳкам ўрин олган, UFC собиқ вақтинчалик чемпиони, афсонавий Тони Фергюсон рақиблик қилди.
Иккинчи раунддаги техник устунлик ва «10:0» ҳисоби
Ҳар икки спортчининг мухлислари интизорлик билан кутган ушбу тўқнашув дастлабки дақиқаларданёқ Арман Царукяннинг яққол тактик ва жисмоний устунлиги остида бошланди. Ёш ва шиддатли арманистонлик спортчи ўз ўйин режасини мукаммал ижро этиб, рақибига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади. Натижада, баҳснинг иккинчи раундида Царукян босимни максимал даражага оширди ва жангни муддатидан илгари, яъни «10:0» ҳисобидаги мутлақ зафар билан якунлади.
Мазкур муваффақият Арман учун «RAF» лигаси байроғи остида ўтказилган еттинчи баҳсдаги навбатдаги порлоқ ғалаба бўлди. Фахрий жангчи Тони Фергюсон эса мазкур ташкилотдаги ўз дебютини омадсиз бошлашга мажбур бўлди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали ҳар икки жангчининг сўнгги кўрсаткичлари ва фаолиятидаги рақамлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жангчининг исми ва мақоми
Ҳимоя қилаётган мамлакати
«RAF-10» турниридаги натижаси
«RAF» лигасидаги жанглари сони
ММАдаги охирги жанги ва муддати
Собиқ рақиблари ва қайд этилган натижа
Арман Царукян
(UFC рейтингида 2-ўрин)
Арманистон / Россия
Иккинчи раундда муддатидан олдин ғалаба
7 та учрашув
2025 йил ноябрь ойида
Дэн Хукер (Янги Зеландия) — 2-раундда таслим этилган
Тони Фергюсон
(UFC собиқ юлдузи)
АҚШ
Мағлубият (10:0)
1 та учрашув (Дебют)
2024 йил август ойида
Майкл Кьеза (АҚШ) — 1-раундда мағлуб бўлган
Спортчиларнинг октагонга қайтиши: Ўтмишга назар
Таъкидлаш жоизки, иқтидорли Арман Царукян ММА профессионал йўналишида сўнгги бор ўтган 2025 йилнинг ноябрь ойида жанг қилган эди. Ўшанда у Янги Зеландия вакили, хавфли ҳужумчи Дэн Хукерни худди бугунгидек иккинчи раундда нокаутга учратиб, ўз мавқеини мустаҳкамлаганди. Сент-Луисдаги ғалаба ушбу спортчининг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканини исботлади.
Афсонавий Тони Фергюсон эса узоқ давом этган танаффусдан сўнг илк бор октагонга қадам қўйди. У бундан аввал 2024 йилнинг август ойида америкалик Майкл Кьезага қарши баҳс олиб борган ва биринчи раунднинг ўзидаёқ имкониятни бой бериб, катта спортни вақтинчалик тарк этган эди. Мухлислар «Эл Кукуй»нинг қайтишидан катта натижа кутишган бўлса-да, ёшлик ва шиддат барибир ўз сўзини айтди.
Аралаш жанг санъатининг энг қайноқ ва шов-шувли турнирлари, Арман Царукян ва бошқа UFC юлдузларининг эксклюзив янгиликлари, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…