«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди
Океан ортининг Миссури штати, Сент-Луис шаҳрида эркин кураш ва аралаш яккакураш олами вакиллари иштирокида ташкил этилган шов-шувли «RAF 10» турнири ўз якунига етди. Бугун тонг саҳарда старт олган мазкур йирик мусобақа мухлисларга чинакам кураш завқини, кутилмаган вазиятлар ва драмаларни тақдим этди. Бир-биридан машҳур спортчилар гиламга чиққан ушбу кечада иккита вазн тоифасида чемпионлик камарлари ўз эгаларини топган бўлса, вакилимиз ва жаҳон юлдузлари ўртасида кечган баҳслар халқаро экспертлар диққат марказида турди.
Қуйида мазкур турнир доирасида қайд этилган барча расмий натижалар ва энг қайноқ жанглар тафсилоти билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин.
Марказий баҳсларда чемпионлик унвонлари ва муддатидан олдинги зафарлар
Мусобақанинг энг интизорлик билан кутилган марказий тўқнашуви оралиқ вазнда кечди. Унда БАА шарафини ҳимоя қилаётган енгилмас Хамзат Чимаев америкалик Диллон Дэнисни биринчи бўлимнинг ўзидаёқ партерга узатиб, «туше» (соф ғалаба) эвазига муддатидан аввал таслим этди. Енгил вазн тоифаси юлдузи Арман Царукян эса афсонавий фахрий жангчи Тони Фергюсонга қарши баҳс юритиб, рақиби устидан яққол техник устунлик қайд этди ва 10:0 ҳисобида муддатидан илгари зафар қучди. Шунингдек, Аарон Пико ҳам Лэнс Палмерга ҳеч қандай имконият қолдирмай, 12:1 ҳисобидаги техник устунлик билан зафар қучди.
Аёллар ўртасидаги минимал вазн тоифасида кечган вақтинчалик «RAF» чемпионлик камари учун баҳсда Лусия Йепес Кендра Райан устидан 13:2 ҳисобида яққол устун келиб, олтин камарга эга чиқди. Ўта енгил вазн тоифасидаги асосий чемпионлик унвони учун кечган драматик тўқнашувда эса Остин ДеСанто рақиби Рейньери Андреуни кичик фарқ билан (2:1) доғда қолдирди ва чемпионлик камарини ўз белига боғлади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали АҚШда бўлиб ўтган «RAF 10» турнирининг барча расмий натижалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб
Тўқнаш келган курашчилар жуфтлиги
Қайд этилган расмий ҳисоб
Жанг мақоми ва якунланиш усули
Мусобақанинг бош натижаси
1.
Хамзат Чимаев — Диллон Дэнис
Муддатидан аввал
«Туше» (Соф ғалаба)
Чимаевнинг дебют зафари
2.
Арман Царукян — Тони Фергюсон
10 : 0
Техник устунлик (Муддатидан аввал)
Царукян рейтингдаги ўрнини ҳимоя қилди
3.
Аарон Пико — Лэнс Палмер
12 : 1
Техник устунлик эвазига ғалаба
Пикодан ишончли ўйин
4.
Лусия Йепес — Кендра Райан
13 : 2
Техник устунлик ҳисобига
Вақтинчалик RAF камари соҳибаси
5.
Остин ДеСанто — Рейньери Андреу
2 : 1
Кичик устунлик (Очколар бўйича)
Ўта енгил вазнда RAF камари эгаси
6.
Ризабек Айтмухан — Хейден Зиллмер
6 : 4
Очколар ҳисобига кўра
Қозоғистонлик иқтидорнинг ғалабаси
7.
Себастьян Ривера — Хаджи Алиев
9 : 5
Очколар бўйича устунлик
Риверадан муҳим муваффақият
8.
Киган О'Тул — Бекзод Абдураҳмонов
10 : 6
Очколар ҳисобига кўра
Ҳамюртимиз мағлубиятга учради
9.
Эндрю Алириз — Жейдин Айерман
5 : 3
Очколар бўйича курашда
Алиризнинг устунлиги
10.
Шамиль Шарипов — Йонгер Бастид
5 : 3
Ҳакамлар қарорига кўра
Шарипов кучли эканини исботлади
11.
Арсен Арутюнян — Калеб Смитни
14 : 4
Техник устунлик (Муддатидан аввал)
Арутюняндан тезкор мағлубият
Халқаро баҳслар шарҳи: Бекзод Абдураҳмонов очколар бўйича ютқазди
Турнирнинг халқаро кураш секциясида ҳам шиддатли тўқнашувлар кузатилди. Қозоғистонлик машҳур полвон, жаҳон чемпиони Ризабек Айтмухан Хейден Зиллмерга қарши қийин кечган баҳсда 6:4 ҳисобида зафар қучди. Себастьян Ривера эса тажрибали ва номдор курашчи Хаджи Алиевни 9:5 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Афсуски, юртимиз спорт ишқибозлари учун нохуш хабар Олимпия ўйинлари совриндори, тажрибали курашчимиз Бекзод Абдураҳмонов иштирокидаги баҳсда қайд этилди. Ҳамюртимиз АҚШ вакили Киган О'Тулга қарши гиламга чиқиб, чиройли қаршилик кўрсатган бўлса-да, якунда 6:10 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Бундан ташқари, Эндрю Алириз Жейдин Айерманни 5:3 ҳисобида, Шамиль Шарипов эса Йонгер Бастидни худди шундай 5:3 кўрсаткичи билан енгди. Турнирнинг сўнгги баҳсларидан бирида Арсен Арутюнян Калеб Смит устидан 14:4 ҳисобида яққол техник устунликка эришиб, муддатидан олдин ғалабасини расмийлаштирди.
Эркин кураш ва ММА оламидаги энг сўнгги шов-шувли турнирлар, ҳамюртларимизнинг халқаро майдонлардаги иштироки ва спорт дунёсига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…