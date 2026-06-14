«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...

·24·Спорт
«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...

Мюнхеннинг «Бавария» клуби жамоа вингери Майкл Олисенинг келажаги борасидаги турли миш-мишларга нуқта қўйиш ниятида. Сўнгги ҳафталарда футболчига Европанинг бир қатор йирик клублари, хусусан, «ПСЖ» қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

L'Équipe нашри маълумотларига таяниб, Bayern & Germany саҳифаси хабар беришича, «Бавария» 24 ёшли футболчи билан янги шартнома имзолашни режалаштирмоқда. Мюнхен клуби Олисе билан ҳамкорликни 2031 йилгача узайтиришни мақсад қилган.

Янги келишув доирасида футболчининг маоши сезиларли даражада оширилиши кутилмоқда. Манбага кўра, Олисенинг йиллик даромади деярли икки баробарга кўпайиши мумкин. Агар томонлар келишувга эришса, франциялик вингер «Бавария»нинг энг кўп маош олувчи футболчиларидан бирига айланади.

Айни пайтда Майкл Олисенинг амалдаги шартномаси 2029 йилгача мўлжалланган. ОАВ маълумотларига кўра, футболчи ҳозирда йилига тахминан 16–17 миллион евро атрофида маош олмоқда.

2025/26 йилги мавсум Олисе учун жуда муваффақиятли ўтди. У барча мусобақаларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол урди ва 31 та голли узатма амалга оширди. Бу кўрсаткичлар уни «Бавария» ҳужум чизиғининг энг муҳим футболчиларидан бирига айлантирди.

Transfermarkt портали Майкл Олисенинг трансфер қийматини 150 миллион еврога баҳоламоқда. Бу эса футболчининг Европа футбол бозоридаги нуфузи янада ошиб бораётганини кўрсатади.

«Бавария» раҳбарияти эса Олисени жамоанинг келажакдаги асосий юлдузларидан бири сифатида кўрмоқда. Шу сабабли клуб уни сақлаб қолиш ва атрофида янги лойиҳа қуриш тарафдори. Ҳозирча музокаралар якуний босқичга етмаган бўлса-да, мюнхенликлар футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас.

Бавария МюнхенМайкл ОлизеПари Сен-ЖерменЛ'ЭкипГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиЎзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиБугун, 15:49Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Бугун, 13:31Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Бугун, 13:10Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?