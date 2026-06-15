Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳужумкор футболчиси Аббосбек Файзуллаев “Жаҳон чемпионати-2026” гуруҳ босқичида Португалияга қарши ўйин олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. “Спорт-Экспресс” нашрига берган интервьюсида ёш юлдуз Криштиану Роналду, Португалиянинг кучли жиҳатлари ва болаликдан орзу қилган катта саҳна ҳақида гапирди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун бу мундиал тарихий аҳамиятга эга. Фабио Каннаваро шогирдлари илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этмоқда ва гуруҳдаги энг катта синовлардан бири айнан Португалияга қарши баҳс бўлади. Бу учрашувда Аббосбек Файзуллаев учун алоҳида ҳиссиётлар бор — у футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Криштиану Роналдуга қарши майдонга тушиши мумкин.
Журналист Аббосбекдан ҳозирги Португалия Роналду билан кучлими ёки усизми, деб сўради. Файзуллаев бу саволга жуда мулоҳазали жавоб берди. Унинг фикрича, прессинг нуқтаи назаридан Португалия Криштианусиз фаолроқ кўриниши мумкин, аммо Роналду майдонда бўлганда жамоа руҳан кучаяди.
“Балки прессинг нуқтаи назаридан Роналдусиз кучлироқдир. Аммо Криштиану майдонда бўлганда жамоага ишонч бағишлайди. У исталган вақтда ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин”, — деди Файзуллаев.
Бу фикрда катта маъно бор. Роналду 40 ёшга яқинлашган бўлса ҳам, унинг майдондаги таъсири ҳали ҳам жуда катта. У нафақат гол ура оладиган ҳужумчи, балки жамоадошларига руҳий куч берадиган етакчи ҳамдир. Катта турнирларда бундай футболчиларнинг бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартириб юбориши кўп бор исботланган.
Аббосбек ҳам Криштиануга шу жиҳатдан баҳо берди. У португалиялик юлдузни футбол тарихидаги энг буюк футболчилардан бири деб атади ва Роналду ҳали ҳам ҳал қилувчи ролни бажара олишига шубҳа йўқлигини таъкидлади.
“Криштиану футбол тарихидаги энг буюк футболчилардан бири ва ҳали ҳам майдонда ҳал қилувчи роль ўйнай олишига шубҳа йўқ”, — деди у.
Файзуллаевдан Роналдуга қарши майдонга тушиш лаҳзасини кутяпсизми, деб сўралганда, у буни жуда катта интиқлик билан кутаётганини айтди. Аббосбекнинг сўзларига кўра, у болалигидан Криштианининг ўйинларини телевизор орқали томоша қилиб, бир кун келиб унга қарши ўйнашни орзу қилган.
“Албатта, жуда-жуда интизорлик билан кутяпман. Телевизор орқали унинг ўйинларини томоша қиларканман, ҳар доим шуни орзу қилганман”, — деди Ўзбекистон терма жамоаси футболчиси.
Бу сўзлар ҳар бир мухлисга таниш ҳиссиётни эслатади. Кеча телевизор орқали дунё юлдузларини кузатган ёш футболчи бугун Жаҳон чемпионатида уларга қарши майдонга тушиш арафасида. Бу нафақат Аббосбекнинг шахсий орзуси, балки бутун ўзбек футболи қандай босқичга кўтарилганининг ёрқин белгисидир.
Қизиқ жиҳати, Файзуллаев ўзини Лионель Месси мухлиси деб атади. Аммо шу билан бирга, Роналдуга ҳам катта ҳурмат билан қарайди. Унинг фикрича, Криштиануга қарши ўйнаш — ҳар қандай футболчи учун катта орзу.
“Мен ўзим Лионель Мессининг мухлисиман, аммо Криштиану ҳам менга жуда ёқади. Унга қарши ўйнаш — албатта, катта орзу”, — деди Аббосбек.
Бу жавоб Файзуллаевнинг самимийлигини кўрсатади. Футболда Месси ва Роналду ҳақидаги баҳс йиллар давомида давом этиб келади. Аммо Аббосбек ҳар икки буюк футболчига ҳурмат билан муносабатда эканини билдириб, Криштиану билан бир майдонда тўп тепиш ўзи учун қанчалик муҳим эканини яширмади.
Суҳбат давомида Жалолиддин Машарипов ва Криштиану Роналдунинг “Ан-Наср”да бирга ўйнаган даври ҳам тилга олинди. Маълумки, Роналду Саудия Арабистони клубига ўтганидан кейин Машарипов билан бир жамоада ҳаракат қилган ва ҳатто ўзбек халқига видео мурожаат йўллаган эди. Бу мурожаат ижтимоий тармоқларда жуда машҳур бўлиб кетган.
“Ҳа-ҳа, албатта. Бу ижтимоий тармоқларда жуда машҳур бўлиб кетганди”, — деди Файзуллаев.
Аббосбекнинг айтишича, Жалолиддин Машарипов Роналду билан бир жамоада ўйнаб, ундан кўп нарсаларни ўрганган. Криштиану унга турли маслаҳатлар берган, ўз тажрибасини улашган. Бундай тажриба ҳар қандай футболчи учун катта мактаб ҳисобланади.
“Бизнинг акамиз Машарипов у билан бир жамоада ўйнади, кўп нарсаларни ўрганди. Криштиану ҳам унга турли маслаҳатлар ва тажрибаларини улашган”, — деди у.
Файзуллаев суҳбатда яна бир қизиқ детални ҳам айтди. Унинг сўзларига кўра, Машарипов ва Роналду машғулотлар якунида зарба бериш бўйича мусобақалашиб турган.
“Машғулотлар охирида улар зарба бериш бўйича мусобақалашишарди”, — деди Аббосбек.
Журналист ким ғолиб бўлганини сўраганида эса Файзуллаев ҳазил билан жавоб берди.
“Бунисини айтмайман, ха-ха!” — деди у.
Бу қисқа жавоб суҳбатга енгил кайфият қўшди. Шу билан бирга, ўзбек футболчилари дунё футболи юлдузлари билан бир муҳитда бўлгани, улардан тажриба олгани ва энди Жаҳон чемпионатида уларга қарши майдонга тушиш даражасига етгани жуда қувонарли ҳолат.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши учрашувини 23 июнь куни ўтказади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади. Бу ўйин мухлислар учун гуруҳ босқичидаги энг қизиқ тўқнашувлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Португалия таркибида Роналду билан бирга Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витиня, Рафаэл Леау, Рубен Диаш каби юқори даражадаги футболчилар бор. Ўзбекистон учун бу баҳс катта синов бўлади. Аммо айнан шундай ўйинлар футболчиларни янги босқичга олиб чиқади, уларга ўзини дунёга кўрсатиш имконини беради.
Аббосбек Файзуллаев учун ҳам бу учрашув фақат навбатдаги ўйин эмас. Бу болалик орзуси, катта саҳна, буюк рақиб ва ўзини исботлаш имкониятидир. Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, ёш футболчи бу лаҳзани катта иштиёқ билан кутмоқда.
Ўзбекистон мухлислари эса Аббосбек ва унинг жамоадошларидан жасоратли, ақлли ва юракдан ўйин кутишмоқда. Роналду каби афсонага қарши майдонга тушиш катта шараф, аммо унга қарши муносиб ўйнаш ундан ҳам катта вазифа. Энди барча эътибор 23 июнь кунига қаратилган.
…