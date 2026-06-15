Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?

·0·Спорт
Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?

Аралаш яккакурашлар оламида катта шов-шувга сабаб бўлган «UFC Freedom 250» юбилей турнири ўзининг кутилмаган натижаси билан ММА мухлисларини ҳалигача ҳаяжонда ушлаб турибди. Мазкур муҳташам оқшомнинг марказий жангида амалдаги чемпион Илия Топурияни техник нокаут эвазига тахтдан тушириб, енгил вазн тоифасида янги UFC қиролига айланган америкалик тажрибали жангчи Жастин Гейжи ушбу тарихий зафардан сўнг ўз туйғулари ва жанг сирлари билан ўртоқлашди.

Октагондаги ҳақиқий жанг: Гейжининг ғалаба формуласи

Янги чемпион ўз интервьюсида мағлуб этилган Илия Топуриянинг маҳоратига юқори баҳо бериб, баҳс у учун жуда мураккаб кечганини яшириб ўтирмади. Жастин илк сониялардан бошлаб рақиб томонидан катта босимга учраганини тан олди:

  • Мураккаб старт: Гейжи тўқнашувнинг илк раундларидаёқ рақиби жуда хавфли ва ажойиб спорт формасида эканини, бу баҳс осонликча ҳал бўлмаслигини теран англаб етган.

  • Синдирилган тўсиқ: Жанг ўрталарига келиб (учинчи ва тўртинчи раундлар атрофида) америкалик спортчи чемпионнинг заиф нуқталарини топишга муваффақ бўлган ва тўқнашув оқимини ўз фойдасига бура олган.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали мазкур тарихий чемпионлик жанги тафсилотлари ва вазннинг янги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Марказий турнир номи

Вазн тоифаси ва унвон

Тўқнашув иштирокчилари

Жангнинг якуний натижаси

Собиқ чемпионнинг мақоми

Янги чемпионнинг бош мақсади

UFC Freedom 250


(Юбилей шоуси)

Енгил вазн тоифаси


(Champion камари)

Жастин Гейжи — Илия Топурия

Гейжининг ғалабаси


(Техник нокаут)

Жуда кучли ва ажойиб жангчи

Нима бўлган тақдирда ҳам мағлуб бўлмаслик

«Бугун майдонда ўлишга ҳам тайёр эдим»

Жастин Гейжининг таъкидлашича, унинг ғалаба қозонишидаги энг асосий омил — бу октагонга чиқишдан олдин ўзига берган қатъий ваъдаси ва руҳий тайёргарлиги бўлган.

Енгил вазннинг янги қироли Жастин Гейжи ўз муваффақияти ҳақида шундай деди:

«Илия Топурия ҳақиқатан ҳам жуда кучли ва маҳоратли жангчи. Жангнинг биринчи раундидаёқ мен учун бу кеча жуда оғир ва машаққатли бўлишини ҳис қилдим. Бироқ, тўқнашувнинг қоқ марказига келиб, вазиятни назорат қилиш мумкинлигини ва уни мағлуб этиш йўлларини англадим. Шундан сўнг устунликни бутунлай ўз қўлимга олдим. Мен бугун октагонга чиқишдан аввал, ички дунёимда нима бўлган тақдирда ҳам мағлуб бўлмасликка, енгилмасдан чиқиб кетишга қарор қилгандим ва ўз мақсадимга эришдим».

Эслатиб ўтамиз, ушбу ёрқин зафардан сўнг енгил вазн тоифасида мутлақ янги давр бошланди. Эндиликда Гейжи ўз унвонини кимдан ва қачон ҳимоя қилиши бутун дунё ММА мухлисларининг диққат марказида бўлиб турибди.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, юлдуз жангчиларнинг ринг ортидаги эксклюзив баёнотлари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиИслом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиБугун, 07:27Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиШвеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 07:22Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиАббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:29Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБулат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБугун, 06:18Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Бугун, 05:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?