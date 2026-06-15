Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?
Аралаш яккакурашлар оламида катта шов-шувга сабаб бўлган «UFC Freedom 250» юбилей турнири ўзининг кутилмаган натижаси билан ММА мухлисларини ҳалигача ҳаяжонда ушлаб турибди. Мазкур муҳташам оқшомнинг марказий жангида амалдаги чемпион Илия Топурияни техник нокаут эвазига тахтдан тушириб, енгил вазн тоифасида янги UFC қиролига айланган америкалик тажрибали жангчи Жастин Гейжи ушбу тарихий зафардан сўнг ўз туйғулари ва жанг сирлари билан ўртоқлашди.
Октагондаги ҳақиқий жанг: Гейжининг ғалаба формуласи
Янги чемпион ўз интервьюсида мағлуб этилган Илия Топуриянинг маҳоратига юқори баҳо бериб, баҳс у учун жуда мураккаб кечганини яшириб ўтирмади. Жастин илк сониялардан бошлаб рақиб томонидан катта босимга учраганини тан олди:
Мураккаб старт: Гейжи тўқнашувнинг илк раундларидаёқ рақиби жуда хавфли ва ажойиб спорт формасида эканини, бу баҳс осонликча ҳал бўлмаслигини теран англаб етган.
Синдирилган тўсиқ: Жанг ўрталарига келиб (учинчи ва тўртинчи раундлар атрофида) америкалик спортчи чемпионнинг заиф нуқталарини топишга муваффақ бўлган ва тўқнашув оқимини ўз фойдасига бура олган.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали мазкур тарихий чемпионлик жанги тафсилотлари ва вазннинг янги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Марказий турнир номи
Вазн тоифаси ва унвон
Тўқнашув иштирокчилари
Жангнинг якуний натижаси
Собиқ чемпионнинг мақоми
Янги чемпионнинг бош мақсади
UFC Freedom 250
(Юбилей шоуси)
Енгил вазн тоифаси
(Champion камари)
Жастин Гейжи — Илия Топурия
Гейжининг ғалабаси
(Техник нокаут)
Жуда кучли ва ажойиб жангчи
Нима бўлган тақдирда ҳам мағлуб бўлмаслик
«Бугун майдонда ўлишга ҳам тайёр эдим»
Жастин Гейжининг таъкидлашича, унинг ғалаба қозонишидаги энг асосий омил — бу октагонга чиқишдан олдин ўзига берган қатъий ваъдаси ва руҳий тайёргарлиги бўлган.
Енгил вазннинг янги қироли Жастин Гейжи ўз муваффақияти ҳақида шундай деди:
«Илия Топурия ҳақиқатан ҳам жуда кучли ва маҳоратли жангчи. Жангнинг биринчи раундидаёқ мен учун бу кеча жуда оғир ва машаққатли бўлишини ҳис қилдим. Бироқ, тўқнашувнинг қоқ марказига келиб, вазиятни назорат қилиш мумкинлигини ва уни мағлуб этиш йўлларини англадим. Шундан сўнг устунликни бутунлай ўз қўлимга олдим. Мен бугун октагонга чиқишдан аввал, ички дунёимда нима бўлган тақдирда ҳам мағлуб бўлмасликка, енгилмасдан чиқиб кетишга қарор қилгандим ва ўз мақсадимга эришдим».
Эслатиб ўтамиз, ушбу ёрқин зафардан сўнг енгил вазн тоифасида мутлақ янги давр бошланди. Эндиликда Гейжи ўз унвонини кимдан ва қачон ҳимоя қилиши бутун дунё ММА мухлисларининг диққат марказида бўлиб турибди.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, юлдуз жангчиларнинг ринг ортидаги эксклюзив баёнотлари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…