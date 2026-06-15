Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олди

·25·Спорт
Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби Челси ҳимоячиси Марк Кукуреля трансферини расман якунлади. 52 миллион фунт стерлинг (тахминан 60 миллион евро) эвазига амалга оширилган ушбу келашув Мадрид клубига қайтган бош мураббий Жозе Моуринью давридаги илк йирик харид бўлди. Испания терма жамоаси аъзоси Англия Премер-лигасидаги беш йиллик фаолиятидан сўнг яна ўз ватанига қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жозе Моуринью Бернабеу стадиони бошқарувига қайтгач, чап қанот ҳимоясини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб белгилаган эди. 26 ёшли футболчининг трансфери сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолган "қироллик клуби"нинг таркибни жиддий янгилаш ниятида эканидан далолат беради. Гуардиан нашри хабарига кўра, ушбу инвестиция Моуриньюнинг янги ҳимоя чизиғини шакллантиришда муҳим пойдевор вазифасини ўтайди.

Узоқ муддатли шартнома ва янги лойиҳа

Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик ҳимоячи билан узоқ муддатли ҳамкорликни кўзламоқда. Клуб расмий баёнотида Марк Кукуреля билан 2032-йилнинг 30-июнига қадар амал қиладиган олти йиллик шартнома имзолангани тасдиқланди. 2024-йилги Европа чемпиони ҳисобланган футболчи айни дамда ўз терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, халқаро турнир якунлангач, дарҳол янги жамоаси сафига бориб қўшилади.

Челси клуби ҳам ўз навбатида футболчининг кетишини тасдиқлади ва унга миннатдорчилик билдирди. Лондонликлар баёнотида Кукурелянинг 2022-йилда Брайтондан келиб қўшилгани, жамоа билан биргаликда UEFA Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани алоҳида таъкидланган. Стамфорд Бридждаги фаолияти давомида у жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланишга муваффақ бўлди.

Трансфер ортидаги сабаблар ва зиддиятлар

Гарчи Кукуреля майдонда яхши натижалар кўрсатган бўлса-да, унинг Челси раҳбарияти билан муносабатлари сўнгги ойларда анча совуқлашган эди. Футболчи клубнинг ривожланиш йўналишини очиқчасига танқид қилиб, жамоанинг Чемпионлар лигасидан PSJга мағлуб бўлиб чиқиб кетишини "тажрибасизлик" оқибати деб атаган эди. Шунингдек, у Энзо Маресканинг жамоадан кетиши борасидаги қарордан ҳам норозилигини яширмаган.

Қизиғи шундаки, Марк Кукуреля аввалроқ ўзининг тарбияланган клуби Барселона таклифини рад этиш қийин бўлишини айтган эди. Бироқ, Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи уни ўз лойиҳасида кўрмоқчи бўлгани ва Реал Мадриднинг қатъий ҳаракатлари трансфернинг айнан Мадрид фойдасига ҳал бўлишига сабаб бўлди. Эндиликда испаниялик ҳимоячи "қаймоқранглилар" таркибида янги даврни бошлайди.

Реал МадридЧелсиМарк КукуреляЖозе МоуриньюТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаТоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?