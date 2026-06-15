Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби Челси ҳимоячиси Марк Кукуреля трансферини расман якунлади. 52 миллион фунт стерлинг (тахминан 60 миллион евро) эвазига амалга оширилган ушбу келашув Мадрид клубига қайтган бош мураббий Жозе Моуринью давридаги илк йирик харид бўлди. Испания терма жамоаси аъзоси Англия Премер-лигасидаги беш йиллик фаолиятидан сўнг яна ўз ватанига қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жозе Моуринью Бернабеу стадиони бошқарувига қайтгач, чап қанот ҳимоясини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб белгилаган эди. 26 ёшли футболчининг трансфери сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолган "қироллик клуби"нинг таркибни жиддий янгилаш ниятида эканидан далолат беради. Гуардиан нашри хабарига кўра, ушбу инвестиция Моуриньюнинг янги ҳимоя чизиғини шакллантиришда муҳим пойдевор вазифасини ўтайди.
Узоқ муддатли шартнома ва янги лойиҳаРеал Мадрид раҳбарияти испаниялик ҳимоячи билан узоқ муддатли ҳамкорликни кўзламоқда. Клуб расмий баёнотида Марк Кукуреля билан 2032-йилнинг 30-июнига қадар амал қиладиган олти йиллик шартнома имзолангани тасдиқланди. 2024-йилги Европа чемпиони ҳисобланган футболчи айни дамда ўз терма жамоаси ихтиёрида бўлиб, халқаро турнир якунлангач, дарҳол янги жамоаси сафига бориб қўшилади.
Челси клуби ҳам ўз навбатида футболчининг кетишини тасдиқлади ва унга миннатдорчилик билдирди. Лондонликлар баёнотида Кукурелянинг 2022-йилда Брайтондан келиб қўшилгани, жамоа билан биргаликда UEFA Конференциялар лигаси ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққани алоҳида таъкидланган. Стамфорд Бридждаги фаолияти давомида у жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланишга муваффақ бўлди.
Трансфер ортидаги сабаблар ва зиддиятларГарчи Кукуреля майдонда яхши натижалар кўрсатган бўлса-да, унинг Челси раҳбарияти билан муносабатлари сўнгги ойларда анча совуқлашган эди. Футболчи клубнинг ривожланиш йўналишини очиқчасига танқид қилиб, жамоанинг Чемпионлар лигасидан PSJга мағлуб бўлиб чиқиб кетишини "тажрибасизлик" оқибати деб атаган эди. Шунингдек, у Энзо Маресканинг жамоадан кетиши борасидаги қарордан ҳам норозилигини яширмаган.
Қизиғи шундаки, Марк Кукуреля аввалроқ ўзининг тарбияланган клуби Барселона таклифини рад этиш қийин бўлишини айтган эди. Бироқ, Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи уни ўз лойиҳасида кўрмоқчи бўлгани ва Реал Мадриднинг қатъий ҳаракатлари трансфернинг айнан Мадрид фойдасига ҳал бўлишига сабаб бўлди. Эндиликда испаниялик ҳимоячи "қаймоқранглилар" таркибида янги даврни бошлайди.
…