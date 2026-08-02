Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Челси клуби Франсиянинг Страсбур жамоасидан Аргентина миллий жамоасининг ярим ҳимоячиси Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олганини еълон қилди. Ушбу 21 ёшли футболчи Стемфорд Бриж стадионида бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа билан 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз таркибини яна бир иқтидорли футболчи билан тўлдирди. Англия Премер-лигаси вакили Франциянинг Страсбур клубидан Аргентина миллий жамоасининг кўп қиррали ярим ҳимоячиси Валентин Баркони расман ўз сафига қўшиб олганини эълон қилди. Бу трансфер Лондон клубининг янги мавсум олдидан ўрта чизиқдаги имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва халқаро спорт нашрлари маълумотига кўра, 21 ёшли футболчи Стемфорд Бриж стадионида бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа сафига келиб қўшилди. Валентин Баро клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлиб, у 2033-йилнинг июнига қадар Лондонда қоладиган бўлди. Томонлар келишувнинг молиявий тафсилотларини ошкор этмаган бўлса-да, бу трансфер БлуеКо эгалик модели доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг навбатдаги самарали натижаси бўлди.
Валентин Барконинг футболчилик йўли ва фаолиятидаги юксалишАргентинанинг машҳур Бока Хуниорс академияси тарбияланувчи бўлган Валентин Баро профессионал футболдаги илк қадамларини жуда эрта ташлаган. У бор-йўғи 16 ёшида асосий жамоадаги дебютини ўтказиб, ўзининг ёрқин иқтидори билан мутахассислар эътиборини тортганди. Шундан сўнг у Брайтон сафига ўтиб, Севиля ва Страсбур клубларида ижара асосида тўп сурди ҳамда Европа футболига мослашиш жараёнини муваффақиятли якунлади.
Айниқса, унинг Франциядаги ўйинлари фаолиятида бурилиш ясади. Ўтган мавсум Страсбур таркибида барча мусобақаларда 58 та учрашувда майдонга тушган аргентиналик ярим ҳимоячининг ўйини кўпчиликни лол қолдирди. У ўз ҳисобига 3 та гол ва 11 та голли узатма ёздириб қўйди. Майдондаги фаоллиги, ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари ва рақиб жарима майдончаси яқинидаги аниқ қарорлари уни Лига 1 нинг энг яхши футболчиларидан бирига айлантирди.
Челси сафидаги янги чақириқлар ва мавсумолди режалар“Коло” лақаби билан танилган ёш футболчининг Франция чемпионатидаги ишончли ўйинлари Аргентина миллий жамоаси мураббийлар штабининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Бу эса унинг халқаро миқёсдаги фаолиятида муҳим босқич бўлди. Челси раҳбарияти ва мураббий Хаби Алонсо уни нафақат келажак учун, балки дарҳол асосий таркиб рақобатига қўшилиши мумкин бўлган футболчи сифатида кўрмоқда.
Ҳозирги кунда футболчи мавсумолди тайёргарлик жараёнига қўшилишга ҳозирлик кўрмоқда. Челси мухлислари ижтимоий тармоқлар орқали жамоанинг янги аъзосини илиқ кутиб олишди. Валантин Барконинг Англия Премер-лигасидаги дебюти ва унинг янги жамоасидаги ўйинлари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…