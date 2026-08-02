Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олди

·30·Спорт
Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби Франсиянинг Страсбур жамоасидан Аргентина миллий жамоасининг ярим ҳимоячиси Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олганини еълон қилди. Ушбу 21 ёшли футболчи Стемфорд Бриж стадионида бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа билан 2033-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.

Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз таркибини яна бир иқтидорли футболчи билан тўлдирди. Англия Премер-лигаси вакили Франциянинг Страсбур клубидан Аргентина миллий жамоасининг кўп қиррали ярим ҳимоячиси Валентин Баркони расман ўз сафига қўшиб олганини эълон қилди. Бу трансфер Лондон клубининг янги мавсум олдидан ўрта чизиқдаги имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва халқаро спорт нашрлари маълумотига кўра, 21 ёшли футболчи Стемфорд Бриж стадионида бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоа сафига келиб қўшилди. Валентин Баро клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлиб, у 2033-йилнинг июнига қадар Лондонда қоладиган бўлди. Томонлар келишувнинг молиявий тафсилотларини ошкор этмаган бўлса-да, бу трансфер БлуеКо эгалик модели доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг навбатдаги самарали натижаси бўлди.

Валентин Барконинг футболчилик йўли ва фаолиятидаги юксалиш

Аргентинанинг машҳур Бока Хуниорс академияси тарбияланувчи бўлган Валентин Баро профессионал футболдаги илк қадамларини жуда эрта ташлаган. У бор-йўғи 16 ёшида асосий жамоадаги дебютини ўтказиб, ўзининг ёрқин иқтидори билан мутахассислар эътиборини тортганди. Шундан сўнг у Брайтон сафига ўтиб, Севиля ва Страсбур клубларида ижара асосида тўп сурди ҳамда Европа футболига мослашиш жараёнини муваффақиятли якунлади.

Айниқса, унинг Франциядаги ўйинлари фаолиятида бурилиш ясади. Ўтган мавсум Страсбур таркибида барча мусобақаларда 58 та учрашувда майдонга тушган аргентиналик ярим ҳимоячининг ўйини кўпчиликни лол қолдирди. У ўз ҳисобига 3 та гол ва 11 та голли узатма ёздириб қўйди. Майдондаги фаоллиги, ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари ва рақиб жарима майдончаси яқинидаги аниқ қарорлари уни Лига 1 нинг энг яхши футболчиларидан бирига айлантирди.

Челси сафидаги янги чақириқлар ва мавсумолди режалар

“Коло” лақаби билан танилган ёш футболчининг Франция чемпионатидаги ишончли ўйинлари Аргентина миллий жамоаси мураббийлар штабининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Бу эса унинг халқаро миқёсдаги фаолиятида муҳим босқич бўлди. Челси раҳбарияти ва мураббий Хаби Алонсо уни нафақат келажак учун, балки дарҳол асосий таркиб рақобатига қўшилиши мумкин бўлган футболчи сифатида кўрмоқда.

Ҳозирги кунда футболчи мавсумолди тайёргарлик жараёнига қўшилишга ҳозирлик кўрмоқда. Челси мухлислари ижтимоий тармоқлар орқали жамоанинг янги аъзосини илиқ кутиб олишди. Валантин Барконинг Англия Премер-лигасидаги дебюти ва унинг янги жамоасидаги ўйинлари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда.

ЧелсиВалентин БароХаби АлонсоСтрасбурАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиБугун, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБугун, 23:15Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 22:47Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:38PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 22:37Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда