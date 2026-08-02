United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортди

·28·Техно
United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортди
Қисқача

АҚШнинг United Airlines авиакомпанияси 2019-2021-йилларда ишлаб чиқарилган дастлабки 20 тага яқин Boeing 777-9 самолётларини харид қилмаслигини расман тасдиқлади. Ушбу ҳаво кемалари сертификация жараёни якунланишидан аввал йиғилган бўлиб, уларни серияли конфигурацияга келтириш учун улкан ҳажмда қўшимча ишлов бериш талаб етилади.

АҚШнинг йирик авиакомпанияларидан бири бўлган United Airlines 2019–2021-йилларда ишлаб чиқарилган дастлабки Boeing 777-9 самолётларини харид қилиш нияти йўқлигини расман тасдиқлади. Те Air Куррент нашри тарқатган хабарга кўра, гап сертификация жараёни якунланишидан аввал йиғилган қарийб 20 та ҳаво кемаси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ мазкур бортлар Эмиратес авиакомпанияси бош тортганидан сўнг Унитед томонидан сотиб олиниши мумкинлиги ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Бироқ харидорларнинг бу турдаги техникага эътиборсизлиги замонавий авиация бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассислар илк йиғилган нусхаларнинг тақдири қандай кечишини диққат билан кузатмоқда.

Нега авиакомпаниялар дастлабки бортлардан воз кечмоқда?

Эмиратес раҳбарияти дастлабки йиғиш босқичидаги самолётлар якуний серияли конфигурацияга келтирилиши учун улкан ҳажмда қўшимча ишлов беришни талаб қилишини таъкидлаган эди. Шунингдек, очиқ ҳавода ёки омборларда йиллар давомида сақланиши бу ҳаво кемаларининг эксплуатацион ресурсига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилган.

Эмиратес президенти Тим Кларк ўз интервюларидан бирида бу каби самолётларни фақатгина консерва банкаларини тайёрлаш учун ишлатиш мумкинлигини киноя билан айтиб ўтган эди. Айнан шу омиллар бошқа ташувчиларнинг ҳам мазкур партияга нисбатан эҳтиёткорона ёндашувини белгилаб берди.

United Airlines стратегияси ва Boeing 777X истиқболи

Те Air Куррент маълумотига кўра, United Airlines Boeing компанияси ва таҳлилчиларни мазкур 20 та самолётни сотиб олишни кўриб чиқмаётгани ҳақида расман хабардор қилган. Таҳлилчиларнинг фикрича, авиакомпания аллақачон Boeing 777-200ER ва 777-300ER русумларини бошқаришига қарамай, илк босқичдаги 777-9 ларни қабул қилиш молиявий ва техник жиҳатдан ўзини оқламайди.

Сўнгги йилларда Унитед ўз паркини кенгайтиришда Boeing 787 Дреамлинер моделларига устувор аҳамият бермоқда. Шунингдек, авиакомпания узоқ йиллардан бери режалаштирилаётган Аирбус A350 харидларини ҳам баҳолашда давом этмоқда. Илк русумдаги 777-9 самолётларини модернизация қилиш, экипажни қайта тайёрлаш ҳамда техник хизмат кўрсатиш инфратузилмасини яратиш қўшимча харажатларни келтириб чиқариши аниқ.

Шунга қарамай, United Airlines компанияси Boeing 777X дастуридан бутунлай воз кечгани йўқ. Дастур тўлиқ сертификациядан ўтиб, ҳаво кемаларининг якуний серияли етказиб берилиши бошлангач, авиакомпания энг гавжум узоқ масофали йўналишлар учун уларни харид қилиш масаласига яна қайтиши мумкин.

BoeingUnited AirlinesЭмиратесАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиБугун, 23:28xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиБугун, 22:28Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиМалайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиБугун, 22:22ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади