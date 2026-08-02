United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортди
АҚШнинг United Airlines авиакомпанияси 2019-2021-йилларда ишлаб чиқарилган дастлабки 20 тага яқин Boeing 777-9 самолётларини харид қилмаслигини расман тасдиқлади. Ушбу ҳаво кемалари сертификация жараёни якунланишидан аввал йиғилган бўлиб, уларни серияли конфигурацияга келтириш учун улкан ҳажмда қўшимча ишлов бериш талаб етилади.
АҚШнинг йирик авиакомпанияларидан бири бўлган United Airlines 2019–2021-йилларда ишлаб чиқарилган дастлабки Boeing 777-9 самолётларини харид қилиш нияти йўқлигини расман тасдиқлади. Те Air Куррент нашри тарқатган хабарга кўра, гап сертификация жараёни якунланишидан аввал йиғилган қарийб 20 та ҳаво кемаси ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ мазкур бортлар Эмиратес авиакомпанияси бош тортганидан сўнг Унитед томонидан сотиб олиниши мумкинлиги ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Бироқ харидорларнинг бу турдаги техникага эътиборсизлиги замонавий авиация бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассислар илк йиғилган нусхаларнинг тақдири қандай кечишини диққат билан кузатмоқда.
Нега авиакомпаниялар дастлабки бортлардан воз кечмоқда?Эмиратес раҳбарияти дастлабки йиғиш босқичидаги самолётлар якуний серияли конфигурацияга келтирилиши учун улкан ҳажмда қўшимча ишлов беришни талаб қилишини таъкидлаган эди. Шунингдек, очиқ ҳавода ёки омборларда йиллар давомида сақланиши бу ҳаво кемаларининг эксплуатацион ресурсига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилган.
Эмиратес президенти Тим Кларк ўз интервюларидан бирида бу каби самолётларни фақатгина консерва банкаларини тайёрлаш учун ишлатиш мумкинлигини киноя билан айтиб ўтган эди. Айнан шу омиллар бошқа ташувчиларнинг ҳам мазкур партияга нисбатан эҳтиёткорона ёндашувини белгилаб берди.
United Airlines стратегияси ва Boeing 777X истиқболиТе Air Куррент маълумотига кўра, United Airlines Boeing компанияси ва таҳлилчиларни мазкур 20 та самолётни сотиб олишни кўриб чиқмаётгани ҳақида расман хабардор қилган. Таҳлилчиларнинг фикрича, авиакомпания аллақачон Boeing 777-200ER ва 777-300ER русумларини бошқаришига қарамай, илк босқичдаги 777-9 ларни қабул қилиш молиявий ва техник жиҳатдан ўзини оқламайди.
Сўнгги йилларда Унитед ўз паркини кенгайтиришда Boeing 787 Дреамлинер моделларига устувор аҳамият бермоқда. Шунингдек, авиакомпания узоқ йиллардан бери режалаштирилаётган Аирбус A350 харидларини ҳам баҳолашда давом этмоқда. Илк русумдаги 777-9 самолётларини модернизация қилиш, экипажни қайта тайёрлаш ҳамда техник хизмат кўрсатиш инфратузилмасини яратиш қўшимча харажатларни келтириб чиқариши аниқ.
Шунга қарамай, United Airlines компанияси Boeing 777X дастуридан бутунлай воз кечгани йўқ. Дастур тўлиқ сертификациядан ўтиб, ҳаво кемаларининг якуний серияли етказиб берилиши бошлангач, авиакомпания энг гавжум узоқ масофали йўналишлар учун уларни харид қилиш масаласига яна қайтиши мумкин.
…