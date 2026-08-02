Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берди
Барселона дарвозабони Жоан Гарсия Sport нашрига берган интервюсида захирада ўтиришнинг ўзига хос қийинчиликлари ва масъулияти ҳақида тўхталиб ўтди. Футболчининг сўзларига кўра, майдон четида туриб жамоани қўллаб-қувватлаш ва ўйинни кузатиш асосий таркибда ўйнагандек катта ҳиссий зўриқиш ва кечинмаларни талаб қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирча Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида майдонга тушмаган бўлса-да, Гарсия захирадагилар ҳам асосий қаҳрамонлар каби жамоа ғалабасига ўз ҳиссасини қўшаётганига қатъий ишонади. Унинг таъкидлашича, захира ўриндиғидаги ҳар бир футболчи майдондагилар билан бир қаторда бор кучини беради.
Татуировка масаласи ва жамоавий вадаларSport нашри журналистининг Барселона Чемпионлар лигасида ғалаба қозонган тақдирда, Марк Кукуреля бош мураббий Луис де ла Фуенте шарафига қилдирган татуировкани такрорлаш нияти борми, деган саволига Гарсия ҳазиломуз, аммо қатъий жавоб қайтарди.
Унинг айтишича, мухлислар шундай қадам ташлашни талаб қилишлари мумкинлиги аниқ, бироқ унинг танасида умуман татуировкалар йўқ ва яқин келажакда бундай нарсани режалаштирмаяпти. Агар жамоа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритадиган бўлса, у бошқача тарзда нишонлаш чорасини ўйлаб топишини билдирди.
Кукурелянинг трансфери ва трансфер бозоридаги миш-мишларШунингдек, суҳбат давомида Марк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳам четда қолмади. Гарсия терма жамоа лагерида бу трансфер катта шов-шувга сабаб бўлгани, дастлаб футболчи бироз ҳажв қилинганига қарамамай, охир-оқибат ҳаммаси ижобий қабул қилинганини таъкидлади.
Унинг фикрича, ҳар бир футболчи ўз келажаги ва фаолияти учун энг тўғри қарорни ўзи қабул қилади. Гарсия ушбу ўтиш Кукуреля учун фойдали бўлганига ишонч билдириб, якунда барча жамоадошлари унинг танловидан хурсанд бўлганини қўшимча қилди.
Жулиан Алварес ва клуб трансфер сиёсатиАтлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг эҳтимолий трансфери ҳақидаги саволга тўхталаркан, Гарсия аргентиналик футболчининг юқори савиясига юқори баҳо берди. У футболни тушунадиган ҳар бир киши Алвареснинг ноёб иқтидори ва салоҳиятини дарҳол пайқашини қайд этди.
Шу билан бирга, дарвозабон 150 миллион евролик нарх-наво масалалари билан шуғулланиш унинг вазифаси эмаслигини эслатиб ўтди. Гарсия Барселона клуби раҳбарияти ҳамда бош мураббийнинг ҳаракатларига тўлиқ ишонишини, улар барча мусобақаларда рақобатбардош бўла оладиган энг кучли таркибни шакллантиришига шубҳа қилмаслигини билдирди.
…