Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берди

·0·Спорт
Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб берди

Барселона дарвозабони Жоан Гарсия Sport нашрига берган интервюсида захирада ўтиришнинг ўзига хос қийинчиликлари ва масъулияти ҳақида тўхталиб ўтди. Футболчининг сўзларига кўра, майдон четида туриб жамоани қўллаб-қувватлаш ва ўйинни кузатиш асосий таркибда ўйнагандек катта ҳиссий зўриқиш ва кечинмаларни талаб қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирча Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида майдонга тушмаган бўлса-да, Гарсия захирадагилар ҳам асосий қаҳрамонлар каби жамоа ғалабасига ўз ҳиссасини қўшаётганига қатъий ишонади. Унинг таъкидлашича, захира ўриндиғидаги ҳар бир футболчи майдондагилар билан бир қаторда бор кучини беради.

Татуировка масаласи ва жамоавий вадалар

Sport нашри журналистининг Барселона Чемпионлар лигасида ғалаба қозонган тақдирда, Марк Кукуреля бош мураббий Луис де ла Фуенте шарафига қилдирган татуировкани такрорлаш нияти борми, деган саволига Гарсия ҳазиломуз, аммо қатъий жавоб қайтарди.

Унинг айтишича, мухлислар шундай қадам ташлашни талаб қилишлари мумкинлиги аниқ, бироқ унинг танасида умуман татуировкалар йўқ ва яқин келажакда бундай нарсани режалаштирмаяпти. Агар жамоа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритадиган бўлса, у бошқача тарзда нишонлаш чорасини ўйлаб топишини билдирди.

Кукурелянинг трансфери ва трансфер бозоридаги миш-мишлар

Шунингдек, суҳбат давомида Марк Кукурелянинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳам четда қолмади. Гарсия терма жамоа лагерида бу трансфер катта шов-шувга сабаб бўлгани, дастлаб футболчи бироз ҳажв қилинганига қарамамай, охир-оқибат ҳаммаси ижобий қабул қилинганини таъкидлади.

Унинг фикрича, ҳар бир футболчи ўз келажаги ва фаолияти учун энг тўғри қарорни ўзи қабул қилади. Гарсия ушбу ўтиш Кукуреля учун фойдали бўлганига ишонч билдириб, якунда барча жамоадошлари унинг танловидан хурсанд бўлганини қўшимча қилди.

Жулиан Алварес ва клуб трансфер сиёсати

Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг эҳтимолий трансфери ҳақидаги саволга тўхталаркан, Гарсия аргентиналик футболчининг юқори савиясига юқори баҳо берди. У футболни тушунадиган ҳар бир киши Алвареснинг ноёб иқтидори ва салоҳиятини дарҳол пайқашини қайд этди.

Шу билан бирга, дарвозабон 150 миллион евролик нарх-наво масалалари билан шуғулланиш унинг вазифаси эмаслигини эслатиб ўтди. Гарсия Барселона клуби раҳбарияти ҳамда бош мураббийнинг ҳаракатларига тўлиқ ишонишини, улар барча мусобақаларда рақобатбардош бўла оладиган энг кучли таркибни шакллантиришига шубҳа қилмаслигини билдирди.

Жоан ГарсияБарселонаЖулиан АлваресЧемпионлар лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБугун, 23:15Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 22:52Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 22:47Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:38PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 22:37Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда