Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилди

·57·Дунё
Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилди
Қисқача

Антарктидада ҳаво ҳарорати кескин пасайиб, сўнгги ўн тўрт йил ичида кузатилмаган енг паст кўрсаткич қайд етилди. Мутахассислар маълумотига кўра, қитъанинг айрим ҳудудларида ҳарорат −84°К гача тушган бўлиб, бу 2012 йилдан буён рўйхатга олинган енг совуқ кўрсаткичдир. Мазкур кескин совуқ Антарктида қиш фаслининг енг юқори нуқтасига тўғри келди.

Антарктидада ҳаво ҳарорати кескин пасайиб, сўнгги ўн тўрт йил ичида кузатилмаган даража қайд этилди. Мутахассислар маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳарорат −84°C гача тушган. Бу эса 2012 йилдан буён рўйхатга олинган энг совуқ кўрсаткич сифатида баҳоланмоқда.

Олимларнинг таъкидлашича, бундай кескин совуқ Антарктида қиш фаслининг энг юқори нуқтасига тўғри келган. Осмоннинг мутлақо очиқ бўлиши, ҳавонинг жуда қуруқлиги ва кучсиз шамоллар муз қатламининг иссиқликни деярли йўқотишига олиб келган. Натижада ер юзаси тез совиб, рекорд даражада паст ҳарорат юзага келган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Бугун, 19:09Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиБугун, 19:02Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиОртга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиБугун, 18:48Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Бугун, 18:478 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирдиБугун, 17:37Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиДаун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда