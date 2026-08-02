Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилди
Антарктидада ҳаво ҳарорати кескин пасайиб, сўнгги ўн тўрт йил ичида кузатилмаган енг паст кўрсаткич қайд етилди. Мутахассислар маълумотига кўра, қитъанинг айрим ҳудудларида ҳарорат −84°К гача тушган бўлиб, бу 2012 йилдан буён рўйхатга олинган енг совуқ кўрсаткичдир. Мазкур кескин совуқ Антарктида қиш фаслининг енг юқори нуқтасига тўғри келди.
Антарктидада ҳаво ҳарорати кескин пасайиб, сўнгги ўн тўрт йил ичида кузатилмаган даража қайд этилди. Мутахассислар маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳарорат −84°C гача тушган. Бу эса 2012 йилдан буён рўйхатга олинган энг совуқ кўрсаткич сифатида баҳоланмоқда.
Олимларнинг таъкидлашича, бундай кескин совуқ Антарктида қиш фаслининг энг юқори нуқтасига тўғри келган. Осмоннинг мутлақо очиқ бўлиши, ҳавонинг жуда қуруқлиги ва кучсиз шамоллар муз қатламининг иссиқликни деярли йўқотишига олиб келган. Натижада ер юзаси тез совиб, рекорд даражада паст ҳарорат юзага келган.
…