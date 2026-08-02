Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқда
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужум чизиғидаги етакчи Гарри Кейннинг узоқ муддатли ворисини излашни бошлади ва Англия Премер-лигаси вакилларига жиддий эътибор қаратди. Sport Bild нашри хабарига кўра, немис гранди келажакда юзага келиши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш учун номзодларни ҳозирдан ўрганмоқда. Ушбу стратегик қадам евро-футбол майдонларида навбатдаги йирик трансфер курашини келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мюнхенликлар раҳбарияти ва скаутлари Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Бенжамин Сешкони асосий номзод сифатида диққат билан кузатиб боришмоқда. Кристиан Фалк маълумотига кўра, 23 ёшли футболчи клубнинг трансфер рўйхатида юқори ўринни эгаллайди. Манчестер Юнайтед ўзининг иқтидорли форвардига бўлаётган қизиқишлардан яхши хабардор ва уни ўз режаларининг муҳим қисми сифатида кўради.
Гарри Кейннинг Мюнхендаги улкан меросиҲозирги вақтда Гарри Кейн Бавария учун мутлақ асосий ҳужумчи бўлиб қолмоқда. 2023-йилда Тоттенхемдан 95 миллион евро эвазига трансфер қилинган 33 ёшли англиялик футболчи Германияда ўз фаолиятининг энг ёрқин даврларини ўтказмоқда. У мюнхенликлар сафида жами 147 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол уришга муваффақ бўлди ва клубнинг ҳужумидаги асосий таянчига айланди.
Ўтган мавсумда Гарри Кейн ўз фаолиятидаги энг яхши индивидуал натижани кўрсатиб, барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди. Унинг барқарор ўйини Баварияга икки карра Бундеслига чемпионлиги, ДФБ-Покал ва Германия Суперкубогини ютишда ёрдам берди. Шунингдек, ҳужумчи икки бор Европа Олтин бутсаси эгасига айланди, бу эса унга муносиб ўринбосар топиш қанчалик машаққатли вазифа эканини кўрсатади.
Бенжамин Сешконинг Германиядаги тажрибасиБавария келажакни ўйлаб иш тутмоқда ва Бенжамин Сешко номзоди айнан шу стратегияга мос келади. Словениялик футболчи Англияга кўчиб ўтишидан аввал Бундеслигада тўп суриб, ўзининг улкан салоҳиятини тўлиқ намоён этган эди. У РБ Лейпциг сафида барча мусобақаларда 87 та ўйинда 39 та гол уриб, Европанинг энг кучли ҳужумчиларидан бирига айланган эди.
Футболчи ўтган йили 76.50 миллион евро эвазига Манчестер Юнайтед сафига қўшилиб, Премер-лигадаги дебют мавсумидаёқ 30 та ўйинда 11 та гол киритишга эришди. Гарчи у ўтган мавсумдаги жароҳати сабабли ҳозирда ўзининг тўлиқ спорт формасини тиклаш устида ишлаётган бўлса-да, унинг мослашувчанлиги ва салоҳияти Европанинг топ-клубларини эътиборини тортишда давом этмоқда.
…