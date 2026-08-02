Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқда

·0·Спорт
Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқда

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужум чизиғидаги етакчи Гарри Кейннинг узоқ муддатли ворисини излашни бошлади ва Англия Премер-лигаси вакилларига жиддий эътибор қаратди. Sport Bild нашри хабарига кўра, немис гранди келажакда юзага келиши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш учун номзодларни ҳозирдан ўрганмоқда. Ушбу стратегик қадам евро-футбол майдонларида навбатдаги йирик трансфер курашини келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мюнхенликлар раҳбарияти ва скаутлари Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Бенжамин Сешкони асосий номзод сифатида диққат билан кузатиб боришмоқда. Кристиан Фалк маълумотига кўра, 23 ёшли футболчи клубнинг трансфер рўйхатида юқори ўринни эгаллайди. Манчестер Юнайтед ўзининг иқтидорли форвардига бўлаётган қизиқишлардан яхши хабардор ва уни ўз режаларининг муҳим қисми сифатида кўради.

Гарри Кейннинг Мюнхендаги улкан мероси

Ҳозирги вақтда Гарри Кейн Бавария учун мутлақ асосий ҳужумчи бўлиб қолмоқда. 2023-йилда Тоттенхемдан 95 миллион евро эвазига трансфер қилинган 33 ёшли англиялик футболчи Германияда ўз фаолиятининг энг ёрқин даврларини ўтказмоқда. У мюнхенликлар сафида жами 147 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол уришга муваффақ бўлди ва клубнинг ҳужумидаги асосий таянчига айланди.

Ўтган мавсумда Гарри Кейн ўз фаолиятидаги энг яхши индивидуал натижани кўрсатиб, барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди. Унинг барқарор ўйини Баварияга икки карра Бундеслига чемпионлиги, ДФБ-Покал ва Германия Суперкубогини ютишда ёрдам берди. Шунингдек, ҳужумчи икки бор Европа Олтин бутсаси эгасига айланди, бу эса унга муносиб ўринбосар топиш қанчалик машаққатли вазифа эканини кўрсатади.

Бенжамин Сешконинг Германиядаги тажрибаси

Бавария келажакни ўйлаб иш тутмоқда ва Бенжамин Сешко номзоди айнан шу стратегияга мос келади. Словениялик футболчи Англияга кўчиб ўтишидан аввал Бундеслигада тўп суриб, ўзининг улкан салоҳиятини тўлиқ намоён этган эди. У РБ Лейпциг сафида барча мусобақаларда 87 та ўйинда 39 та гол уриб, Европанинг энг кучли ҳужумчиларидан бирига айланган эди.

Футболчи ўтган йили 76.50 миллион евро эвазига Манчестер Юнайтед сафига қўшилиб, Премер-лигадаги дебют мавсумидаёқ 30 та ўйинда 11 та гол киритишга эришди. Гарчи у ўтган мавсумдаги жароҳати сабабли ҳозирда ўзининг тўлиқ спорт формасини тиклаш устида ишлаётган бўлса-да, унинг мослашувчанлиги ва салоҳияти Европанинг топ-клубларини эътиборини тортишда давом этмоқда.

БаварияГарри КейнБенжамин СешкоМанчестер ЮнайтедТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиБугун, 23:16Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 22:52Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 22:47Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:38PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 22:37Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиРандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айландиБугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда