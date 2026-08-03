Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)
2 август куни соат 08:20 атрофида Қамчиқ довони ҳудудидан ўтувчи А-373 автомобил йўлининг 168-километрида содир бўлган ЙТ оқибатида икки автомобил тўлиқ ёниб кетди. Тошкентдан водий томон ҳаракатланаётган Исузу юк автомобили техник носозлик сабаб йўлнинг марза қисмига тўхтатилган вақтда, орқадан келаётган Епика унга бориб урилган. Тўқнашувдан кейин келиб чиққан ёнғин ҳар икки транспорт воситасини тўлиқ қамраб олиб, йўқ қилган.
Қамчиқ довонида эрталаб содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси икки автомобилнинг тўлиқ ёниб кетиши билан якунланди. Дастлабки маълумотга кўра, носозлик сабаб йўл ёқасида тўхтаб турган Isuzu юк автомобилига Epica орқадан келиб урилган.
Тўқнашувдан сўнг чиққан ёнғин ҳар икки транспорт воситасини қамраб олган. Epica ҳайдовчиси ва унинг бир нафар йўловчиси енгил тан жароҳати олган.
Ҳодиса эрталаб А-373 йўлида содир бўлди
Сиз тақдим этган маълумотга кўра, авария 2 август куни соат 08:20 атрофида Қамчиқ довони ҳудудидан ўтувчи А-373 автомобиль йўлининг 168-километрида рўй берган.
Isuzu русумли юк автомобили Тошкентдан водий томон ҳаракатланаётган вақтда унда техник носозлик кузатилган. Шундан кейин ҳайдовчи машинани йўлнинг марза қисмига олиб чиқиб, тўхтатган.
Бироқ орқадан шу йўналишда ҳаракатланиб келаётган Epica ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган ва юк автомобилининг орқа қисмига бориб урилган.
Тўқнашувдан кейин икки машинага ўт кетди
Зарба оқибатида транспорт воситаларида ёнғин келиб чиққан. Олов тез тарқалиб, Epica ва Isuzu автомобилларини тўлиқ қамраб олган.
Ҳодисанинг қисқача кетма-кетлиги:
Вақт ва жой
Дастлабки ҳолат
2 август, соат 08:20 атрофида
Isuzu’да техник носозлик юзага келган
А-373 йўлининг 168-километри
Юк машинаси марза қисмига тўхтатилган
Тошкент–водий йўналиши
Epica Isuzu’нинг орқа қисмига урилган
Тўқнашувдан кейин
Икки автомобиль тўлиқ ёниб кетган
Ёнғиннинг айнан қайси техник омил таъсирида бошлангани ва транспорт воситаларига етказилган зарар миқдори ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Ҳайдовчи ва йўловчи жароҳат олди
Йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида Epica ҳайдовчиси ҳамда салонда бўлган бир нафар йўловчи енгил даражада тан жароҳати олган.
Уларга қаерда тиббий ёрдам кўрсатилгани ва кейинги ҳолати ҳақида қўшимча маълумот очиқланмаган. Ҳодисада ҳалок бўлганлар борлиги ҳақида хабар берилмади.
Аварияга нима сабаб бўлгани ўрганилади
Дастлабки хабарда Epica ҳайдовчиси бошқарувни йўқотгани қайд этилган. Бироқ унинг аниқ сабаби — тезлик, оралиқ масофа, йўл шароити ёки бошқа омиллар билан боғлиқ экани тегишли текширувдан кейин маълум бўлади.
Шунингдек, Isuzu автомобили тўхтатилган нуқтада авария чироқлари ва огоҳлантирувчи белгилардан фойдаланилган-фойдаланилмагани ҳақида ҳам маълумот берилмаган.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати Қамчиқ довонида ҳайдовчилардан тезликни оширмаслик, оралиқ масофани сақлаш ва йўл ҳолатини ҳисобга олиб ҳаракатланишни мунтазам сўраб келади.
Қамчиқ йўлида бир лаҳзалик хатонинг баҳоси юқори
Довон йўлида кескин бурилишлар, баландлик фарқи ва оғир юк машиналарининг кўплиги ҳайдовчидан доимий диққат талаб қилади. Айниқса, йўл ёқасида носоз транспорт турган пайтда тезликни пасайтириш ва хавфсиз оралиқни сақлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Бу ҳодисада икки автомобиль бутунлай йўқ қилинган бўлса-да, инсонлар енгил жароҳат билан омон қолгани энг муҳим жиҳат бўлди. Энди авариянинг барча сабаблари ваколатли идоралар текшируви орқали аниқланиши кутилмоқда.
Сизнингча, Қамчиқ довонида носоз автомобилларни тезкор эвакуация қилиш учун алоҳида навбатчи техника кўпайтирилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…