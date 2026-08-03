Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)

·31·Жамият
Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)
Қисқача

2 август куни соат 08:20 атрофида Қамчиқ довони ҳудудидан ўтувчи А-373 автомобил йўлининг 168-километрида содир бўлган ЙТ оқибатида икки автомобил тўлиқ ёниб кетди. Тошкентдан водий томон ҳаракатланаётган Исузу юк автомобили техник носозлик сабаб йўлнинг марза қисмига тўхтатилган вақтда, орқадан келаётган Епика унга бориб урилган. Тўқнашувдан кейин келиб чиққан ёнғин ҳар икки транспорт воситасини тўлиқ қамраб олиб, йўқ қилган.

Қамчиқ довонида эрталаб содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси икки автомобилнинг тўлиқ ёниб кетиши билан якунланди. Дастлабки маълумотга кўра, носозлик сабаб йўл ёқасида тўхтаб турган Isuzu юк автомобилига Epica орқадан келиб урилган.

Тўқнашувдан сўнг чиққан ёнғин ҳар икки транспорт воситасини қамраб олган. Epica ҳайдовчиси ва унинг бир нафар йўловчиси енгил тан жароҳати олган.

Ҳодиса эрталаб А-373 йўлида содир бўлди

Сиз тақдим этган маълумотга кўра, авария 2 август куни соат 08:20 атрофида Қамчиқ довони ҳудудидан ўтувчи А-373 автомобиль йўлининг 168-километрида рўй берган.

Isuzu русумли юк автомобили Тошкентдан водий томон ҳаракатланаётган вақтда унда техник носозлик кузатилган. Шундан кейин ҳайдовчи машинани йўлнинг марза қисмига олиб чиқиб, тўхтатган.

Бироқ орқадан шу йўналишда ҳаракатланиб келаётган Epica ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган ва юк автомобилининг орқа қисмига бориб урилган.

Тўқнашувдан кейин икки машинага ўт кетди

Зарба оқибатида транспорт воситаларида ёнғин келиб чиққан. Олов тез тарқалиб, Epica ва Isuzu автомобилларини тўлиқ қамраб олган.

Ҳодисанинг қисқача кетма-кетлиги:

Вақт ва жой

Дастлабки ҳолат

2 август, соат 08:20 атрофида

Isuzu’да техник носозлик юзага келган

А-373 йўлининг 168-километри

Юк машинаси марза қисмига тўхтатилган

Тошкент–водий йўналиши

Epica Isuzu’нинг орқа қисмига урилган

Тўқнашувдан кейин

Икки автомобиль тўлиқ ёниб кетган

Ёнғиннинг айнан қайси техник омил таъсирида бошлангани ва транспорт воситаларига етказилган зарар миқдори ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Ҳайдовчи ва йўловчи жароҳат олди

Йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида Epica ҳайдовчиси ҳамда салонда бўлган бир нафар йўловчи енгил даражада тан жароҳати олган.

Уларга қаерда тиббий ёрдам кўрсатилгани ва кейинги ҳолати ҳақида қўшимча маълумот очиқланмаган. Ҳодисада ҳалок бўлганлар борлиги ҳақида хабар берилмади.

Аварияга нима сабаб бўлгани ўрганилади

Дастлабки хабарда Epica ҳайдовчиси бошқарувни йўқотгани қайд этилган. Бироқ унинг аниқ сабаби — тезлик, оралиқ масофа, йўл шароити ёки бошқа омиллар билан боғлиқ экани тегишли текширувдан кейин маълум бўлади.

Шунингдек, Isuzu автомобили тўхтатилган нуқтада авария чироқлари ва огоҳлантирувчи белгилардан фойдаланилган-фойдаланилмагани ҳақида ҳам маълумот берилмаган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати Қамчиқ довонида ҳайдовчилардан тезликни оширмаслик, оралиқ масофани сақлаш ва йўл ҳолатини ҳисобга олиб ҳаракатланишни мунтазам сўраб келади.

Қамчиқ йўлида бир лаҳзалик хатонинг баҳоси юқори

Довон йўлида кескин бурилишлар, баландлик фарқи ва оғир юк машиналарининг кўплиги ҳайдовчидан доимий диққат талаб қилади. Айниқса, йўл ёқасида носоз транспорт турган пайтда тезликни пасайтириш ва хавфсиз оралиқни сақлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Бу ҳодисада икки автомобиль бутунлай йўқ қилинган бўлса-да, инсонлар енгил жароҳат билан омон қолгани энг муҳим жиҳат бўлди. Энди авариянинг барча сабаблари ваколатли идоралар текшируви орқали аниқланиши кутилмоқда.

Сизнингча, Қамчиқ довонида носоз автомобилларни тезкор эвакуация қилиш учун алоҳида навбатчи техника кўпайтирилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ҚамчиқИсузуЭпикаТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушландиБугун, 07:52Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиТошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиБугун, 01:26Ўзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиЎзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиБугун, 01:22Энергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиЭнергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 01:17Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаЎзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаКеча, 16:55Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиЧорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиКеча, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда