Керим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтди
Босния ва Герсеговинанинг 18 ёшли иқтидорли қанот ҳужумчиси Керим Алажбеговик Леверкузоннинг «Баер» клубидан Туриннинг «Ювентус» жамоасига расман трансфер қилинди. Томонлар 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолашди ва бонусларсиз трансфер қиймати 33 миллион еврони ташкил етди (умумий сумма 40 миллион еврогача етиши мумкин).
Босния ва Hzеговина терма жамоаси иқтидорли қанот ҳужумчиси Керим Алажбеговик расман «Ювентус» футболчисига айланди. Леверкузоннинг «Баер» клубидан Турин грандига кўчиб ўтган 18 ёшли футболчининг трансфер қиймати бонусларни ҳисобга олмаганда 33 миллион еврони ташкил этди ва умумий сумма 40 миллион еврогача етиши мумкин. Ушбу трансфер Италия футболи ихлосмандлари ва мутахассислари эътиборини тортиб улгурди, чунки ёш ҳужумчи ўзининг салоҳиятини Европа миқёсида кўрсатишга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва клуб расмий манбалари маълумотига кўра, томонлар 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолашган. Алажбеговик Турин клубига келишидан аввал ўтган мавсумни ижара асосида «Залцбург» сафида ўтказган эди. Австрия клубидаги фаолияти давомида у 44 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 13 та гол ва 4 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлган.
Янги жамоа ва Италия футболидаги янги саҳифа«Аллианз Стадиум» аренасига қадам қўйган ёш футболчи ўзининг илк таассуротлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Турин клуби сафида тўп суриш ва бу либсни кийиш улкан шарафдир. Алажбеговик ўзининг ўйин услубига изоҳ берар экан, тўп билан ҳаракат қилишни, рақибни алдаб ўтишни, зарбалар йўллашни ҳамда жамоа ҳужумларини ривожлантириш учун имкониятлар яратишни ёқтиришини таъкидлаб ўтди.
Германиянинг Келн шаҳрида туғилган иқтидор эгаси аллақачон Босния ва Hzеговина миллий терма жамоаси сафида 11 та ўйин ўтказиб, 2 бор гол уришга улгурган. Улар орасида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи ўйинлари ҳам бор. Хусусан, жорий йилнинг март ойида бўлиб ўтган плей-офф баҳсларида Босния терма жамоаси Италияни мусобақадан чиқариб юборишида Алажбеговик ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширган эди.
Келажакдаги режалар ва юқори мақсадларИталия футболига тайёр эканини ва мамлакатнинг энг йирик жамоасида ўйнашдан фахрланишини яширмаган ҳужумчи ўз олдига қатъий вазифалар қўйган. «Мен майдонга тушиб, бор кучимни беришга тайёрман. Тезда мослашиб, ўз сифатларимни дарҳол намоён этишим керак», — деди у клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Шунингдек, футболчи ўзининг ўтмишдаги ёш версиясига ҳам маслаҳат беришни унутмади. У ўзига ишониш муҳимлигини, чунки айнан шу ишонч инсонни катта марраларга етаклашини алоҳида таъкидлади. «Ювентус» раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёш футболчининг салоҳиятидан унумли фойдаланишни ва унинг А Сериядаги ўйинларидан катта натижалар кутишмоқда.
…