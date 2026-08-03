Керим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтди

·28·Спорт
Керим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтди
Қисқача

Босния ва Герсеговинанинг 18 ёшли иқтидорли қанот ҳужумчиси Керим Алажбеговик Леверкузоннинг «Баер» клубидан Туриннинг «Ювентус» жамоасига расман трансфер қилинди. Томонлар 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолашди ва бонусларсиз трансфер қиймати 33 миллион еврони ташкил етди (умумий сумма 40 миллион еврогача етиши мумкин).

Босния ва Hzеговина терма жамоаси иқтидорли қанот ҳужумчиси Керим Алажбеговик расман «Ювентус» футболчисига айланди. Леверкузоннинг «Баер» клубидан Турин грандига кўчиб ўтган 18 ёшли футболчининг трансфер қиймати бонусларни ҳисобга олмаганда 33 миллион еврони ташкил этди ва умумий сумма 40 миллион еврогача етиши мумкин. Ушбу трансфер Италия футболи ихлосмандлари ва мутахассислари эътиборини тортиб улгурди, чунки ёш ҳужумчи ўзининг салоҳиятини Европа миқёсида кўрсатишга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва клуб расмий манбалари маълумотига кўра, томонлар 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолашган. Алажбеговик Турин клубига келишидан аввал ўтган мавсумни ижара асосида «Залцбург» сафида ўтказган эди. Австрия клубидаги фаолияти давомида у 44 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 13 та гол ва 4 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлган.

Янги жамоа ва Италия футболидаги янги саҳифа

«Аллианз Стадиум» аренасига қадам қўйган ёш футболчи ўзининг илк таассуротлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Турин клуби сафида тўп суриш ва бу либсни кийиш улкан шарафдир. Алажбеговик ўзининг ўйин услубига изоҳ берар экан, тўп билан ҳаракат қилишни, рақибни алдаб ўтишни, зарбалар йўллашни ҳамда жамоа ҳужумларини ривожлантириш учун имкониятлар яратишни ёқтиришини таъкидлаб ўтди.

Германиянинг Келн шаҳрида туғилган иқтидор эгаси аллақачон Босния ва Hzеговина миллий терма жамоаси сафида 11 та ўйин ўтказиб, 2 бор гол уришга улгурган. Улар орасида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи ўйинлари ҳам бор. Хусусан, жорий йилнинг март ойида бўлиб ўтган плей-офф баҳсларида Босния терма жамоаси Италияни мусобақадан чиқариб юборишида Алажбеговик ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширган эди.

Келажакдаги режалар ва юқори мақсадлар

Италия футболига тайёр эканини ва мамлакатнинг энг йирик жамоасида ўйнашдан фахрланишини яширмаган ҳужумчи ўз олдига қатъий вазифалар қўйган. «Мен майдонга тушиб, бор кучимни беришга тайёрман. Тезда мослашиб, ўз сифатларимни дарҳол намоён этишим керак», — деди у клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Шунингдек, футболчи ўзининг ўтмишдаги ёш версиясига ҳам маслаҳат беришни унутмади. У ўзига ишониш муҳимлигини, чунки айнан шу ишонч инсонни катта марраларга етаклашини алоҳида таъкидлади. «Ювентус» раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёш футболчининг салоҳиятидан унумли фойдаланишни ва унинг А Сериядаги ўйинларидан катта натижалар кутишмоқда.

Керим АлажбеговикЮвентусБаер ЛеверкусенСерия АТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқдаГарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқдаБугун, 09:50«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайди«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайдиБугун, 09:49Юрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиЮрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиБугун, 09:232:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ излади2:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ изладиБугун, 09:06«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очдиБугун, 07:21Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда