Гарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда

·0·Спорт
Гарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда

Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейннинг келажаги яна футбол жамоатчилиги диққат марказига тушди. Англия Премер-лигаси тарихидаги энг яхши тўпурар рекордини янгилаш имконияти ва мухлисларнинг очиқ мурожаатлари тажрибали ҳужумчини ўзининг собиқ жамоасига қайтиш эҳтимолини қизғин муҳокама қилишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ хабар беришича, машҳур бошловчи ва Тоттенхем мухлиси Мажестик эфир орқали Гарри Кейнга ўзига хос мурожаат йўллаган. У аввалги хафагарчиликлар учун узр сўраб, футболчини Лондон клубига қайтишга ва ўз меросини янада бойитишга даъват этган. Мухлиснинг фикрича, ҳужумчи Германияда ўз мақсадларига эришди ва энди ўз ватанига қайтиши керак.

Рекорд сари яна бир қадам

Гарри Кейн ҳозирги вақтда Премер-лигада 213 та гол урган бўлиб, у Алан Ширернинг мутлақ рекордидан атиги 47 та гол ортда қолмоқда. Тоттенхем сафида ўтказилган 14 йил давомида у барча мусобақаларда 280 та гол уришга муваффақ бўлган ва клуб тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган эди. Агар ҳужумчи Англия чемпионатига қайтса, Ширер рекордини янгилаш имконияти юқори бўлади.

Маълум қилинишича, футболчининг Германия клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилгача мўлжалланган. Бироқ унга Барселона клубининг ҳам қизиқиши сақланиб қолаётгани ва шартноманинг охирги босқичига яқинлашаётгани трансфер миш-мишларини кучайтирмоқда. Шунга қарамай, Бавария раҳбарияти тажрибали тўпурар билан шартномани узайтиришга ишонч билдирмоқда, чунки у Мюнхен шаҳрига мослашиб улгурган.

Мухлисларнинг жозибали таклифи

талкСПОРТ эфирида янграган таклифга кўра, Тоттенхем клуби футболчини қайтариш учун 81 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товон пулини тўлашга ва ҳафтасига 400 минг фунт стерлинг маош беришга тайёр экани айтилди. Мухлислар бу маблағга арзийдиган даражадаги жаҳон даражасидаги юлдуз эканини таъкидлашди.

Шунингдек, муҳокамалар давомида агар Гарри Кейн Премер-лигага қайтса, бир мавсумда 20 тадан ортиқ гол уриб, нафақат Германия чемпиони, балки Англия ва Тоттенхем ҳамда Премер-лиганинг барча даврлардаги энг буюк тўпурарига айланиши мумкинлиги қайд этилди. Ҳозирча футболчининг ўзи бу борада расмий баёнот бермаган бўлса-да, келаси ёзги трансфер ойнаси қизғин кечиши кутилмоқда.

Гарри КейнТоттенхемБаварияПремер-лигаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайди«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайдиБугун, 09:49Керим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтдиКерим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтдиБугун, 09:33Юрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиЮрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиБугун, 09:232:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ излади2:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ изладиБугун, 09:06«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очдиБугун, 07:21Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда