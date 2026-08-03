Гарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда
Англия терма жамоаси сардори ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейннинг келажаги яна футбол жамоатчилиги диққат марказига тушди. Англия Премер-лигаси тарихидаги энг яхши тўпурар рекордини янгилаш имконияти ва мухлисларнинг очиқ мурожаатлари тажрибали ҳужумчини ўзининг собиқ жамоасига қайтиш эҳтимолини қизғин муҳокама қилишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ хабар беришича, машҳур бошловчи ва Тоттенхем мухлиси Мажестик эфир орқали Гарри Кейнга ўзига хос мурожаат йўллаган. У аввалги хафагарчиликлар учун узр сўраб, футболчини Лондон клубига қайтишга ва ўз меросини янада бойитишга даъват этган. Мухлиснинг фикрича, ҳужумчи Германияда ўз мақсадларига эришди ва энди ўз ватанига қайтиши керак.
Рекорд сари яна бир қадамГарри Кейн ҳозирги вақтда Премер-лигада 213 та гол урган бўлиб, у Алан Ширернинг мутлақ рекордидан атиги 47 та гол ортда қолмоқда. Тоттенхем сафида ўтказилган 14 йил давомида у барча мусобақаларда 280 та гол уришга муваффақ бўлган ва клуб тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган эди. Агар ҳужумчи Англия чемпионатига қайтса, Ширер рекордини янгилаш имконияти юқори бўлади.
Маълум қилинишича, футболчининг Германия клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилгача мўлжалланган. Бироқ унга Барселона клубининг ҳам қизиқиши сақланиб қолаётгани ва шартноманинг охирги босқичига яқинлашаётгани трансфер миш-мишларини кучайтирмоқда. Шунга қарамай, Бавария раҳбарияти тажрибали тўпурар билан шартномани узайтиришга ишонч билдирмоқда, чунки у Мюнхен шаҳрига мослашиб улгурган.
Мухлисларнинг жозибали таклифиталкСПОРТ эфирида янграган таклифга кўра, Тоттенхем клуби футболчини қайтариш учун 81 миллион фунт стерлинг миқдоридаги товон пулини тўлашга ва ҳафтасига 400 минг фунт стерлинг маош беришга тайёр экани айтилди. Мухлислар бу маблағга арзийдиган даражадаги жаҳон даражасидаги юлдуз эканини таъкидлашди.
Шунингдек, муҳокамалар давомида агар Гарри Кейн Премер-лигага қайтса, бир мавсумда 20 тадан ортиқ гол уриб, нафақат Германия чемпиони, балки Англия ва Тоттенхем ҳамда Премер-лиганинг барча даврлардаги энг буюк тўпурарига айланиши мумкинлиги қайд этилди. Ҳозирча футболчининг ўзи бу борада расмий баёнот бермаган бўлса-да, келаси ёзги трансфер ойнаси қизғин кечиши кутилмоқда.
…