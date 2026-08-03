«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайди
«Челси» клуби 26 ёшли франсиялик ҳимоячи Максанс Лакруани «Кристал Пелас»дан тахминан 52 миллион фунт евазига 2032 йилгача мўлжалланган шартнома билан сотиб олди. Ушбу харид жамоа таркибидаги марказий ҳимоячилар сонини ўн нафарга етказди ва бош мураббий Хаби Алонсо янги мавсум учун атиги тўрт ёки беш нафар ҳимоячи етарли еканини маълум қилди.
«Челси»нинг 52 миллион фунтга Максанс Лакруани харид қилиши жамоа ҳимоясини кучайтирди, аммо бошқа муаммони ҳам юзага чиқарди. Франциялик футболчи келганидан кейин Лондон клуби асосий таркибидаги марказий ҳимоячилар сони ўн нафарга етди.
Хаби Алонсо эса янги мавсум учун атиги тўрт ёки беш марказий ҳимоячи етарли эканини очиқ айтди. Оддий ҳисоб-китобга кўра, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ушбу позициядаги камида беш, эҳтимол олти нафар футболчи жамоани тарк этиши керак бўлади.
Лакруа келди — рақобат янада кучайди
«Челси» Максанс Лакруани «Кристал Пэлас»дан тахминан 52 миллион фунт эвазига сотиб олди. 26 ёшли Франция терма жамоаси ҳимоячиси билан 2032 йилгача мўлжалланган шартнома тузилди. У тезлиги, ҳаводаги курашлардаги устунлиги ва катта ҳудудни ҳимоя қилиш қобилияти билан ажралиб туради.
Лакруанинг қўшилиши билан «Челси»да марказий ҳимояда ўйнай оладиган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Футболчи
Ҳолати
Максанс Лакруа
Янги трансфер
Леви Колуилл
Асосий таркибга даъвогар
Трево Чалоба
Марказий ҳимоячи
Аарон Ансельмино
Ёш ҳимоячи
Аксель Дисаси
Марказий ҳимоячи
Бенуа Бадиашиле
Марказий ҳимоячи
Весли Фофана
Марказий ҳимоячи
Тосин Адарабиойо
Марказий ҳимоячи
Жош Ачимпонг
Ёш футболчи
Мамаду Сарр
Марказий ҳимоячи
Алонсонинг жавоби эса қисқа ва жуда аниқ бўлди:
«Бизга нечта марказий ҳимоячи керак? Тўрт ёки беш нафар».
Демак, мураббий ҳозирги ўн кишилик гуруҳни деярли икки баравар қисқартиришни режалаштирмоқда.
Нега «Челси»га ўн нафар ҳимоячи керак эмас?
Лондонликлар ўтган мавсум Англия Премьер-лигасида 10-ўринни эгаллаб, 2026/27 йилги мавсум еврокубокларидан четда қолди. Шу сабабли жамоанинг ўйинлар тақвими Чемпионлар лигаси, Европа лигаси ёки Конференциялар лигасида қатнашадиган клубларга нисбатан енгилроқ бўлади.
«Челси» асосан учта ички мусобақада иштирок этади:
Англия Премьер-лигаси;
Англия кубоги;
Лига кубоги.
Бундай тақвимда ўн нафар марказий ҳимоячининг барчасига мунтазам ўйин амалиёти бериш деярли имконсиз. Айниқса, футболчиларнинг катта қисми ўзини асосий таркибга муносиб деб ҳисобласа, кийиниш хонасида норозилик пайдо бўлиши мумкин.
Алонсо тактикасида уч ҳимоячими ёки тўрт ҳимоячими?
Хаби Алонсо «Байер»да кўпинча уч марказий ҳимоячидан иборат тизимдан фойдаланган. Унинг жамоаси тўп билан ҳаракатланаётганда ҳимоя учлиги, қанот футболчилари ва марказдаги зич тузилма орқали ҳужум ташкил этарди.
Бироқ испаниялик мутахассис «Реал»да тўрт ҳимоячили тизимни ҳам қўллаган. Премьер-лига таҳлилида Алонсо «Челси»да вазиятга қараб 3-4-3 ва 4-2-3-1 схемалари ўртасида ўзгариш қилиши мумкинлиги қайд этилган.
Ҳатто доимий равишда уч марказий ҳимоячи билан ўйналган тақдирда ҳам, беш нафар футболчи:
асосий учликни шакллантириш;
жароҳат ёки дисквалификацияларни қоплаш;
кубок ўйинларида ротация қилиш
учун етарли захира ҳисобланади.
Кимлар жамоадан кетиши мумкин?
Алонсо ҳозирча сотиладиган футболчиларнинг расмий рўйхатини эълон қилгани йўқ. Шу сабабли муайян ҳимоячининг кетишини аниқ факт сифатида айтишга эрта.
Бироқ Лакруа трансферидан кейин бир нечта марказий ҳимоячи бўйича таклифлар кўриб чиқилиши, айрим ёшлар эса ижарага юборилиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бадиашиле ва Дисаси сотувга қўйилиши, Чалобага Италиядан қизиқиш борлиги, Мамаду Сарр учун эса ижара варианти кўриб чиқилаётгани айтилган. Бу маълумотлар ҳозирча клубнинг расмий баёноти билан тўлиқ тасдиқланмаган.
Клуб олдида учта асосий вариант турибди:
Тайёр таклиф келган футболчини тўлиқ сотиш.
Ёш ҳимоячини мунтазам ўйнаши учун ижарага бериш.
Жароҳатларга мойил ёки катта маош оладиган футболчи билан хайрлашиш.
Лакруа асосий таркиб учун олиндими?
52 миллион фунтлик трансфер Лакруанинг оддий захира футболчиси сифатида олинмаганини кўрсатади. Унинг тезлиги Алонсога ҳимоя чизиғини юқорироқ жойлаштириш, рақибнинг қарши ҳужумларида эса орқадаги бўш ҳудудни назорат қилиш имконини бериши мумкин.
Франциялик футболчи уч ҳимоячили схемада марказда ёки ўнг томонда ҳаракатлана олади. Унинг Леви Колуилл билан жуфтлиги ҳам Алонсо учун асосий вариантлардан бири бўлиши мумкин. Аммо якуний иерархия мавсумолди учрашувлари ва машғулотлардан кейин аниқлашади.
Катта таркиб энди Алонсонинг муаммосига айланди
«Челси» сўнгги йилларда кўплаб ёш футболчиларни узоқ муддатли шартномалар билан харид қилди. Натижада жамоанинг айрим позицияларида кучли рақобат эмас, балки ортиқча футболчилар тўпланиб қолди.
Алонсо эса биринчи кунлариданоқ мувозанатли таркиб, турли ёшдаги футболчилар ва соғлом рақобатга эҳтиёж борлигини таъкидламоқда. Испаниялик мутахассис жамоани тўлиқ бузиб ташлаш эмас, муайян позицияларда тўғри қарорлар қабул қилиш орқали яхшилаш тарафдори эканини айтган.
Марказий ҳимоядаги вазият унинг биринчи катта синовига айланди: «Челси» беш ёки олти нафар футболчини муваффақиятли жойлаштириши, шу билан бирга кучли ва барқарор ҳимоя чизиғини шакллантириши керак.
Лакруанинг келиши янги хариддан кўра каттароқ ўзгаришни бошлаб берди. Энди асосий интрига — Алонсо қолдирадиган тўрт ёки беш нафар ҳимоячи орасида кимлар бўлишида.
Сизнингча, «Челси» қайси марказий ҳимоячиларни жамоада сақлаб қолиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…