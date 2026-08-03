Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилди

·0·Спорт
Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилди

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Кай Ҳаверц жамоанинг янги мавсумдаги улкан режалари ҳақида гапириб, барча турнирларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини билдирди. Goal.com хабар беришича, ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида чемпионликни қўлга киритган Микел Артета шогирдлари ўз муваффақиятларини янада юқори босқичга олиб чиқиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Арсенал ўтган мавсумда кетма-кет учта иккинчи ўриндан сўнг, 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси ғолиби бўлган эди. Шунингдек, жамоа тарихий мавсум остонасида туриб, Чемпионлар лигаси финалигача етиб борган, бироқ ҳал қилувчи баҳсда PSJга пеналтилар сериясида мағлуб бўлган эди. Мазкур Европа кубоги финалида гол урган Кай Ҳаверц энди жамоа ички ва халқаро майдонлардаги барча совринларни қўлга киритишни мақсад қилганини таъкидлади.

Янги марралар ва юқори стандартлар

Клуб олдига қўйилган улкан вазифалар ҳақида гапирар экан, Германия терма жамоаси аъзоси чемпионликдан сўнг жамоа ўз стандартларини туширмаслигини айтди. Кай Ҳаверцнинг сўзларига кўра, футболчилар фақат биргина чемпионат билан чекланиб қолмоқчи эмас.

«Биз барча совринларни истаймиз. Биз бунинг учун шу ердмиз. Ҳозир Премер-лигада ғалаба қозондик, бироқ олдимизда янада кўп имкониятлар турибди», — дея таъкидлади ҳужумчи.

Шунингдек, у тўртта мусобақада бирдек муваффақиятли қатнашиш қанчалик қийинлигини яхши тушунишини қўшимча қилди: «Бунинг учун биз яна-да юқори даражага чиқишимиз керак. Мавсум қанчалик узунлиги ва барча мусобақаларда барқарор қатнашиш қанчалик қийинлигини яхши биламиз. Бу йил ҳам ҳамма ишни янада яхшироқ бажаришни ва мақсадимизга эришишни истаймиз».

Рақобатнинг кучайиши ва таркибдаги ўзгаришлар

Тарихда бирор марта ҳам Премер-лигадаги чемпионлик унвонини сақлаб қола олмаган Арсенал учун янги мавсум янада мураккаб кечиши кутилмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида рақибларнинг трансфер бозоридаги фаоллигини келтириш мумкин. Хусусан, Манчестер Сити ва Челси клублари ўз трансфер рекордларини янгилаб, мос равишда Эллиот Андерсон ҳамда Морган Рожерсни ўз сафига қўшиб олди.

Арсенал ўз навбатида Кристос Тзолисни трансфер қилди ва Винисиус Жуниор масаласида ҳам ҳаракатлар олиб борди. Янги мавсум олдидан тайёргарликни давом эттираётган Лондон клуби Гирона устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва ушбу учрашувда ҳамда Кай Ҳаверц, ҳам Кристос Тзолис ўз номини таблоларга ёздириб қўйди.

Рақиб кучайиб бораётганини тан олган Кай Ҳаверц жамоа янада илдамроқ ҳаракат қилиши шартлигини урғулади: «Бошқа жамоалар кучайиб бораётганини кўриб турибмиз, шунинг учун биз ҳам яна бир қадам олдинга ташлашимиз керак. Барчамиз шу ерда эканлигимиз ва бунинг учун машғулот ўтказаётганимиз сабаби ҳам шунда. Мавсумни кучли бошлаб, яна ўз олдимизга қўйган мақсадларга етишни истаймиз».

АрсеналКай ҲаверцПремер-лигаЧемпионлар лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқдаГарри Кейннинг Тоттенхемга қайтиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқдаБугун, 09:50«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайди«Челси»да ҳимоячилар ортиқча: Алонсо катта тозалашни бошлайдиБугун, 09:49Керим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтдиКерим Алажбеговик Ювентус сафига қўшилганидан фахрланишини айтдиБугун, 09:33Юрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиЮрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танладиБугун, 09:232:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ излади2:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ изладиБугун, 09:06«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очдиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда