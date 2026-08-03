Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилди
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Кай Ҳаверц жамоанинг янги мавсумдаги улкан режалари ҳақида гапириб, барча турнирларда ғалаба қозонишни мақсад қилганини билдирди. Goal.com хабар беришича, ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида чемпионликни қўлга киритган Микел Артета шогирдлари ўз муваффақиятларини янада юқори босқичга олиб чиқиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Арсенал ўтган мавсумда кетма-кет учта иккинчи ўриндан сўнг, 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси ғолиби бўлган эди. Шунингдек, жамоа тарихий мавсум остонасида туриб, Чемпионлар лигаси финалигача етиб борган, бироқ ҳал қилувчи баҳсда PSJга пеналтилар сериясида мағлуб бўлган эди. Мазкур Европа кубоги финалида гол урган Кай Ҳаверц энди жамоа ички ва халқаро майдонлардаги барча совринларни қўлга киритишни мақсад қилганини таъкидлади.
Янги марралар ва юқори стандартларКлуб олдига қўйилган улкан вазифалар ҳақида гапирар экан, Германия терма жамоаси аъзоси чемпионликдан сўнг жамоа ўз стандартларини туширмаслигини айтди. Кай Ҳаверцнинг сўзларига кўра, футболчилар фақат биргина чемпионат билан чекланиб қолмоқчи эмас.
«Биз барча совринларни истаймиз. Биз бунинг учун шу ердмиз. Ҳозир Премер-лигада ғалаба қозондик, бироқ олдимизда янада кўп имкониятлар турибди», — дея таъкидлади ҳужумчи.
Шунингдек, у тўртта мусобақада бирдек муваффақиятли қатнашиш қанчалик қийинлигини яхши тушунишини қўшимча қилди: «Бунинг учун биз яна-да юқори даражага чиқишимиз керак. Мавсум қанчалик узунлиги ва барча мусобақаларда барқарор қатнашиш қанчалик қийинлигини яхши биламиз. Бу йил ҳам ҳамма ишни янада яхшироқ бажаришни ва мақсадимизга эришишни истаймиз».
Рақобатнинг кучайиши ва таркибдаги ўзгаришларТарихда бирор марта ҳам Премер-лигадаги чемпионлик унвонини сақлаб қола олмаган Арсенал учун янги мавсум янада мураккаб кечиши кутилмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида рақибларнинг трансфер бозоридаги фаоллигини келтириш мумкин. Хусусан, Манчестер Сити ва Челси клублари ўз трансфер рекордларини янгилаб, мос равишда Эллиот Андерсон ҳамда Морган Рожерсни ўз сафига қўшиб олди.
Арсенал ўз навбатида Кристос Тзолисни трансфер қилди ва Винисиус Жуниор масаласида ҳам ҳаракатлар олиб борди. Янги мавсум олдидан тайёргарликни давом эттираётган Лондон клуби Гирона устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва ушбу учрашувда ҳамда Кай Ҳаверц, ҳам Кристос Тзолис ўз номини таблоларга ёздириб қўйди.
Рақиб кучайиб бораётганини тан олган Кай Ҳаверц жамоа янада илдамроқ ҳаракат қилиши шартлигини урғулади: «Бошқа жамоалар кучайиб бораётганини кўриб турибмиз, шунинг учун биз ҳам яна бир қадам олдинга ташлашимиз керак. Барчамиз шу ерда эканлигимиз ва бунинг учун машғулот ўтказаётганимиз сабаби ҳам шунда. Мавсумни кучли бошлаб, яна ўз олдимизга қўйган мақсадларга етишни истаймиз».
…