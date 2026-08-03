2:0дан 2:4га: «Ливерпул» бош мураббийи мағлубиятдан сабоқ излади
Мавсумолди тайёргарлик доирасида Чикагодаги «Солджер Филд» стадионида ўтган баҳсда «Ливерпул» «Лидс»га қарши ўйиннинг биринчи бўлимидан кейин 2:0 ҳисобида олдинда бораётган еди. Люк Чемберс 7-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 39-дақиқада Флориан Вирс жамоасининг устунлигини икки тўпга етказди.
«Ливерпул» мавсумолди тайёргарлигида кутилмаган мағлубиятни қабул қилди. «Қизиллар» «Лидс»га қарши учрашувнинг биринчи бўлимидан кейин 2:0 ҳисобида олдинда бораётган бўлса-да, танаффусдан сўнг 24 дақиқа ичида тўртта гол ўтказиб, 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди.
Бош мураббий Андони Ираола натижадан норози бўлганини яширмади. Бироқ испаниялик мутахассис ушбу учрашувни жамоанинг муаммоларини очиб берган энг фойдали синовлардан бири деб баҳолади.
Биринчи бўлимда «Ливерпул» бутунлай бошқача кўринди
Чикагодаги «Солджер Филд» стадионида ўтган баҳснинг дастлабки қисми «Ливерпул» учун деярли режадагидек кечди.
Люк Чемберс 7-дақиқада ҳисобни очди. 39-дақиқада эса Флориан Вирц жамоасининг устунлигини икки тўпга етказди. «Қизиллар» юқори босим, тезкор паслар ва ҳужумдаги фаол ҳаракатлар орқали рақибни қийин аҳволга солди.
Биринчи 45 дақиқадан кейин ҳисоб 2:0 эди ва учрашув «Ливерпул»нинг ишончли ғалабаси билан якунланадигандек кўринаётганди. Аммо танаффусдан сўнг майдондаги вазият кескин ўзгарди.
«Лидс» 24 дақиқада тўртта гол урди
Иккинчи бўлимда «Лидс» босимни оширди ва «Ливерпул» ҳимоясидаги мувофиқлашув муаммоларидан унумли фойдаланди.
Бренден Ааронсон 60-дақиқада биринчи жавоб голини урди. Орадан 11 дақиқа ўтиб Доминик Калверт-Льюин ҳисобни тенглаштирди, 73-дақиқада Шон Лонгстафф «Лидс»ни олдинга олиб чиқди. Калверт-Льюин 84-дақиқада дубль қайд этиб, учрашув тақдирини ҳал қилди.
Демак, «Ливерпул» 60-дақиқадан 84-дақиқагача бўлган оралиқда — атиги 24 дақиқа ичида — ўз дарвозасидан тўртта тўп олиб чиқди.
Ираола мағлубиятда ҳам фойда кўрди
Учрашувдан кейин Андони Ираола жамоаси кутилганидан фарқли натижа қайд этганини тан олди.
«Биз кўп нарсани ўргандик. Албатта, бошқача натижа кутгандик, аммо менимча, бу биз учун энг фойдали ўртоқлик учрашуви бўлди. Тўғри хулосалар чиқариб, айрим муаммоларни ҳал қила оламиз».
Мураббий биринчи бўлимдаги ижобий жиҳатлар билан бирга, иккинчи бўлимда намоён бўлган камчиликларни ҳам алоҳида таҳлил қилиш зарурлигини таъкидлади. Унинг фикрича, мавсум бошланмасидан олдин бундай муаммоларнинг кўриниши жамоага уларни вақтида бартараф этиш имконини беради.
Оммавий алмаштиришлар ўйин ритмини бузди
Танаффусдан кейин таркибдаги кўплаб ўзгаришлар «Ливерпул»нинг биринчи бўлимдаги ритмини сақлаб қолишига халал берди. Янгиланган таркибда ўзаро тушуниш ва ҳимоядаги ҳаракатлар етарли даражада ишламади.
«Лидс» айниқса стандарт вазиятлар ва узоқ масофадан тўп ташлашларда хавфли ҳаракат қилди. Итан Ампадунинг аутдан узатмалари бир нечта ҳужумнинг бошланишига сабаб бўлиб, «Ливерпул» ҳимоячиларини жиддий қийинчиликка дучор қилди.
Бу ҳолат Ираола мураббийлар штаби учун бир нечта муҳим вазифани очиб берди:
стандарт вазиятларда тўғри жойлашиш;
ҳисобда олдинда турганда ўйин назоратини сақлаш;
алмаштиришлардан кейин жамоавий мувозанатни йўқотмаслик;
босим остида ҳимоядан тўғри чиқиш.
Ираола давридаги илк мағлубият
Андони Ираола 2026 йил июнь ойида Арне Слотнинг ўрнига «Ливерпул» бош мураббийи этиб тайинланган эди. Унинг илк ўртоқлик баҳсларида жамоа «Сандерленд»ни 4:2, «Рексем»ни эса 1:0 ҳисобида мағлуб қилганди. «Лидс»га қарши натижа испаниялик мутахассиснинг янги лавозимдаги биринчи мағлубияти бўлди.
Бироқ ўртоқлик ўйинидаги натижа турнир жадвалига таъсир қилмайди. Ираола учун энг муҳими — расмий мавсум бошлангунга қадар жамоанинг заиф нуқталарини аниқлаш ва уларга ечим топиш.
Олдинда яна икки синов бор
«Ливерпул» АҚШдаги мавсумолди йиғинини якунлади. Жамоа 9 август куни «Энфилд»да «Монако»ни қабул қилади, 16 августда эса «Комо»га қарши иккита назорат учрашуви ўтказиши режалаштирилган.
«Қизиллар» Премьер-лиганинг янги мавсумини 23 август куни «Ньюкасл»га қарши сафар ўйини билан бошлайди. Шу боис Ираола ва унинг штабида иккинчи бўлимда кузатилган ҳимоявий муаммоларни бартараф этиш учун уч ҳафтага яқин вақт қолмоқда.
Мағлубият огоҳлантирувчи сигнал бўлди
«Лидс»га қарши учрашув «Ливерпул»нинг ҳужумда катта салоҳиятга эга эканини, аммо ўйин назорати йўқолганда ҳимояда жиддий қийинчиликлар пайдо бўлишини кўрсатди.
2:0 ҳисобидаги устунликдан кейин тўртта гол ўтказиб юбориш тасодиф деб қабул қилиниши мумкин. Аммо худди шу сценарий расмий учрашувларда такрорланмаслиги учун Ираола таъкидлаган «тўғри хулосалар» тезда амалий ўзгаришларга айланиши керак.
Сизнингча, «Ливерпул»нинг асосий муаммоси ҳимоядами ёки таркибдаги кўплаб алмаштиришлардамиди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…