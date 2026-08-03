Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровда
Мирзо Улуғбек туманидаги сув тақсимлаш иншоотида олиб бориладиган режали профилактика ишлари муносабати билан Тошкент шаҳрининг айрим ҳудудларида 3 август соат 10:00 дан 4 август соат 10:00 гача ичимлик суви таъминоти вақтинча тўхтатилади. Ушбу вақтинчалик узилиш 22 та маҳалла, 884 та кўп қаватли уй, 7 006 та якка тартибдаги хонадон, 242 та давлат ва ижтимоий соҳа муассасасини ҳамда жами 33 017 нафар аҳолини қамраб олади.
Тошкентнинг айрим ҳудудларида ичимлик суви таъминоти бир суткага вақтинча тўхтатилади. Узилиш 3 август соат 10:00 да бошланиб, 4 август соат 10:00 гача давом этади.
Режали профилактика ишлари 22 та маҳалла, 884 та кўп қаватли уй ва 7 мингдан зиёд якка тартибдаги хонадонга таъсир қилади. Коммунал хизматлар аҳолидан зарур миқдордаги ичимлик сувини олдиндан захира қилиб қўйишни сўрамоқда.
Нега ичимлик суви бир суткага ўчирилади?
Профилактика ишлари Мирзо Улуғбек туманида жойлашган сув тақсимлаш иншоотида олиб борилади. Мутахассислар тармоқдаги бешта йирик магистраль зулфинни янгисига алмаштириши режалаштирилган.
Уларнинг:
иккитаси — 1200 миллиметр диаметрли;
учтаси — 800 миллиметр диаметрли.
Янги ускуналар сув тармоқларидаги босимни меъёрлаштириш, ичимлик сувини ҳудудларга бир маромда тақсимлаш ва тизим ишончлилигини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда. Шунингдек, иншоотдан фойдаланишда электр энергияси сарфини камайтириш ҳам кўзда тутилган.
Нега ишлар учун айнан 24 соат талаб этилмоқда?
Расмий маълумотга кўра, таъмирлаш жараёни учта асосий босқичга бўлинган. Ҳар бир босқич учун саккиз соатдан вақт ажратилган.
Иш босқичи
Ажратилган вақт
Сувни ўчириш ва тармоқларни бўшатиш
8 соат
Бешта магистраль зулфинни алмаштириш
8 соат
Қувурларни тўлдириш ва сувни қайта тиклаш
8 соат
Қувурларга сувни бирданига катта босимда юбориш мумкин эмас. Шу сабабли тизим босқичма-босқич тўлдирилиб, гидродинамик режим меъёрлаштирилади. Таъминотни тўлиқ ва хавфсиз тиклаш учун ҳам алоҳида вақт талаб этилади.
Ишларни соат 10:00 да бошлаш ҳам тасодифий эмас. Бу вақт аҳоли эрталаб сув истеъмоли юқори бўладиган соатларда ичимлик сувидан фойдаланиб олиши учун танланган.
Сув узилиши қанча аҳолига таъсир қилади?
Профилактика тадбирлари пойтахтдаги катта ҳудудни қамраб олади. Расмий ҳисоб-китобларга кўра, вақтинчалик узилиш қуйидаги истеъмолчиларга таъсир қилади:
22 та маҳалла;
884 та кўп қаватли уй;
7 006 та якка тартибдаги хонадон;
242 та давлат ва ижтимоий соҳа муассасаси;
33 017 нафар аҳоли.
Сув ўчириладиган маҳалла ва манзилларнинг батафсил рўйхати «Тошкент шаҳар сув таъминоти» компаниясининг расмий саҳифасида эълон қилинган.
Махсус машиналарда сув етказиб берилади
Марказлашган сув таъминотидан вақтинча узилган маҳаллаларга махсус сув ташувчи транспорт воситалари жалб қилинади.
Бундай машиналар нафақат аҳоли яшайдиган ҳудудларга, балки сувсиз қоладиган давлат ва ижтимоий муассасаларга ҳам ичимлик суви етказиб беради. Ишларнинг бориши шаҳар хизматлари томонидан алоҳида назоратга олинган.
Бироқ махсус машиналар келишига қарамай, аҳолига ўз эҳтиёжи учун сувни олдиндан тайёрлаб қўйиш тавсия этилмоқда. Айниқса, ёш болали оилалар, кексалар ва беморлар яшайдиган хонадонларда зарур захира бўлиши муҳим.
Сувни қандай захира қилиш маъқул?
Аҳолига бир суткалик эҳтиёждан келиб чиқиб, ичиш ва овқат тайёрлаш учун мўлжалланган сувни тоза ва қопқоғи ёпиладиган идишларга тўплаш тавсия этилади.
Шунингдек:
ичимлик суви ва маиший эҳтиёж учун сувни алоҳида сақлаш;
барча жўмракларни маҳкам ёпиб қўйиш;
сув қайта берилганда дастлаб уни бир неча сония оқизиш;
керагидан ортиқча захира тўплаб, бошқа аҳолига танқислик келтириб чиқармаслик мақсадга мувофиқ.
Таъминот қайта тикланганидан кейин айрим баланд қаватли уйларда сув босими бирданига эмас, балки босқичма-босқич меъёрга келиши мумкин.
Муаммо юзага келса, қаерга мурожаат қилиш мумкин?
«Тошкент шаҳар сув таъминоти»нинг марказий мурожаатлар рақами — 78 150-69-66. Мирзо Улуғбек тумани бўлими билан эса 93 450-00-00 рақами орқали боғланиш мумкин.
Коммунал хизматлар профилактика ишлари келгусида йирик авариялар ва узоқ давом этадиган сув узилишларининг олдини олиш учун зарур эканини таъкидламоқда. Режага кўра, ичимлик суви таъминоти 4 август куни соат 10:00 дан бошлаб босқичма-босқич тикланади.
Сизнинг маҳаллангиз ҳам сув ўчириладиган ҳудудлар рўйхатига кирганми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…