Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳ

·45·Спорт
Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳ

Америка Қўшма Штатлари мезбонлик қилаётган йирик футбол турнири арафасида Канзас-Сити шаҳри Аргентина терма жамоасининг минглаб ашаддий мухлислари билан тўлиб-тошди. Лионель Месси ва унинг жамоадошларини қўллаб-қувватлаш учун келган мухлислар шаҳарни ҳақиқий байрам масканига айлантириб, ўзига хос "бандеразо" (байроқлар билан намойиш) ва туну кун давом этаётган базмларни ташкил этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Аргентинадан ташриф буюрган мухлислар ҳатто маҳаллий маданият ва спорт турларига ҳам қизиқиш билдиришмаяпти. Масалан, мухлислар гуруҳининг етакчиларидан бири маҳаллий бейсбол жамоаси ўйинига бориш ҳақидаги таклифга "Бейсбол? Менга унинг нима кераги бор? Менда футбол бор!" дея жавоб қайтарган. Бу ҳолат аргентиналикларнинг ўз терма жамоасига бўлган садоқати нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботламоқда.

Лионель Месси омили ва қимматбаҳо чипталар

Мухлисларнинг бундай оқимига асосий сабаб — Лионель Месси. Кўпчилик учун бу жаҳон чемпионининг сўнгги йирик турнири бўлиши мумкинлиги сабабли, ишқибозлар ҳар қандай харажатга тайёр туришибди. Канзас-Сити стадионидаги (асл номи Арровҳеад) ўйинларни бевосита томоша қилиш учун чипталар нархи бир неча минг долларгача кўтарилган бўлса-да, бу мухлисларни тўхтата олмаяпти.

Ҳатто чипта сотиб олишга имкони бўлмаганлар ҳам шунчаки севимли жамоаси яқинида бўлиш, барабанлар ва байроқлар билан ўзига хос муҳит яратиш учун шаҳарга оқиб келишмоқда. Аргентина терма жамоасининг ҳар бир қадами мухлислар томонидан диний маросимдек эъзозланмоқда, бу эса турнирнинг умумий нуфузини янада оширмоқда.

Маями эмас, Канзас-Сити марказда

Одатда АҚШда футбол ва Лионель Месси деганда кўпчиликнинг кўз олдига Маями шаҳри келади. Бироқ бу сафар Американинг қоқ маркази ҳисобланган Канзас-Сити ҳақиқий футбол ўчоғига айланди. Шаҳар кўчаларида янграётган Аргентина мадҳиялари ва қўшиқлари маҳаллий аҳоли учун ҳам янгилик бўлди.

Мухлислар учун бу шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки ҳаётларининг мазмунига айланган. Лионель Месси 2030-йилда 42 ёшида яна майдонга тушиши даргумон эканлигини ҳисобга олсак, ушбу турнирнинг ҳар бир дақиқаси ишқибозлар учун олтиндан қимматроқ ҳисобланади. Ла Албиселесте (Аргентина терма жамоаси) ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида мана шундай улкан босим ва чексиз меҳр остида ҳаракат қилади.

Лионель МессиАргентинаФутболКанзас-СитиЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиДитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди