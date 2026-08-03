Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)
UFC енгил вазн тоифасининг етакчи даъвогарларидан бири Арман Сарукян Hype ФК турнирида 12 миллиондан зиёд обуначиси бор ҳиндистонлик фитнес-блогер Анкит Баянпурийни грепплинг қоидалари асосида енгди. Жанг атиги икки дақиқадан сал кўпроқ давом етди ва Сарукян рақибини уч марта партерга ўтказиб, якунда оғриқли усул билан таслим қилди.
UFC енгил вазн тоифасининг етакчи даъвогарларидан бири Арман Царукян узоқ танаффусдан кейин яна майдонга чиқди. Бироқ бу сафар у октагонда эмас, грепплинг баҳсида иштирок этиб, 12 миллиондан зиёд обуначиси бор ҳиндистонлик фитнес-блогерни қисқа вақт ичида таслим қилди.
Жанг атиги икки дақиқадан сал кўпроқ давом этди. Царукян рақибини уч марта партерга ўтказди ва якунда оғриқли усул билан баҳсга нуқта қўйди.
27 ойда UFC’да атиги бир марта жанг қилди
Арман Царукян сўнгги 27 ой давомида UFC октагонига фақат бир марта чиққан. Шу сабабли унинг тарихий ватанидаги Hype FC турнирида иштирок этиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
Баҳс аралаш жанг санъатлари эмас, грепплинг қоидалари асосида ўтказилди. Бундай беллашувларда зарба бериш тақиқланади, ғалаба эса назорат, очколар ёки рақибни оғриқли ва бўғувчи усул билан таслим қилиш орқали қўлга киритилади.
Царукяннинг рақиби профессионал жангчи эмасди. Шу боис кучлар нисбати учрашув бошланмасиданоқ сезиларли даражада фарқ қиларди.
12 миллион обуначи тажрибанинг ўрнини босмади
Ҳиндистонлик Анкит Баянпурий ижтимоий тармоқлардаги фитнес контенти билан машҳур. Унинг саҳифаларини 12 миллиондан ортиқ киши кузатади.
Бироқ блогернинг профессионал жанг санъатларида деярли тажрибаси йўқ эди. Бу фарқ беллашувнинг дастлабки сониялариданоқ кўзга ташланди.
Царукян рақибига масофани сақлаш ёки ўз режасини амалга ошириш имконини бермади. У қисқа вақт ичида Баянпурийни уч марта ерга йиқитиб, партерда тўлиқ устунлик қилди.
Оғриқли усул жангни якунлади
Икки дақиқадан сал кўпроқ вақт ўтгач, UFC жангчиси ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширди. Царукян рақибининг қўлини назоратга олиб, тирсак бўғимини қайириш усулини қўллади.
Баянпурий қаршиликни давом эттира олмади ва таслим бўлганини билдиришга мажбур бўлди. Шу тариқа, Царукян муддатидан олдин ғалаба қозонди.
Баҳснинг қисқа сценарийси кутилмаган ҳолат эмасди: Царукян юқори даражадаги кураш ва партер техникаси билан танилган профессионал UFC жангчиси, унинг рақиби эса асосан фитнес-блогер сифатида машҳур.
Бу ғалаба UFC рейтингига таъсир қилмайди
Hype FC турниридаги натижа Царукяннинг профессионал ММА рекордига ёки UFC рейтингига қўшилмайди. Чунки баҳс грепплинг қоидалари асосида ташкил этилган кўргазмали беллашув эди.
Шунга қарамай, учрашув жангчига мусобақа муҳитини ҳис қилиш, жисмоний ҳолатини намойиш этиш ва мухлислар олдида яна бир бор кўриниш имконини берди.
Энди асосий савол блогерга қарши ғалабада эмас: Царукян UFC октагонига қачон қайтади ва енгил вазн чемпионлиги учун курашиш имкониятига эга бўладими?
Сизнингча, Царукян кейинги жангида кимга қарши чиқиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…