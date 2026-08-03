Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)

·42·Спорт
Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)
Қисқача

UFC енгил вазн тоифасининг етакчи даъвогарларидан бири Арман Сарукян Hype ФК турнирида 12 миллиондан зиёд обуначиси бор ҳиндистонлик фитнес-блогер Анкит Баянпурийни грепплинг қоидалари асосида енгди. Жанг атиги икки дақиқадан сал кўпроқ давом етди ва Сарукян рақибини уч марта партерга ўтказиб, якунда оғриқли усул билан таслим қилди.

UFC енгил вазн тоифасининг етакчи даъвогарларидан бири Арман Царукян узоқ танаффусдан кейин яна майдонга чиқди. Бироқ бу сафар у октагонда эмас, грепплинг баҳсида иштирок этиб, 12 миллиондан зиёд обуначиси бор ҳиндистонлик фитнес-блогерни қисқа вақт ичида таслим қилди.

Жанг атиги икки дақиқадан сал кўпроқ давом этди. Царукян рақибини уч марта партерга ўтказди ва якунда оғриқли усул билан баҳсга нуқта қўйди.

27 ойда UFC’да атиги бир марта жанг қилди

Арман Царукян сўнгги 27 ой давомида UFC октагонига фақат бир марта чиққан. Шу сабабли унинг тарихий ватанидаги Hype FC турнирида иштирок этиши мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.

Баҳс аралаш жанг санъатлари эмас, грепплинг қоидалари асосида ўтказилди. Бундай беллашувларда зарба бериш тақиқланади, ғалаба эса назорат, очколар ёки рақибни оғриқли ва бўғувчи усул билан таслим қилиш орқали қўлга киритилади.

Царукяннинг рақиби профессионал жангчи эмасди. Шу боис кучлар нисбати учрашув бошланмасиданоқ сезиларли даражада фарқ қиларди.

12 миллион обуначи тажрибанинг ўрнини босмади

Ҳиндистонлик Анкит Баянпурий ижтимоий тармоқлардаги фитнес контенти билан машҳур. Унинг саҳифаларини 12 миллиондан ортиқ киши кузатади.

Бироқ блогернинг профессионал жанг санъатларида деярли тажрибаси йўқ эди. Бу фарқ беллашувнинг дастлабки сониялариданоқ кўзга ташланди.

Царукян рақибига масофани сақлаш ёки ўз режасини амалга ошириш имконини бермади. У қисқа вақт ичида Баянпурийни уч марта ерга йиқитиб, партерда тўлиқ устунлик қилди.

Оғриқли усул жангни якунлади

Икки дақиқадан сал кўпроқ вақт ўтгач, UFC жангчиси ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширди. Царукян рақибининг қўлини назоратга олиб, тирсак бўғимини қайириш усулини қўллади.

Баянпурий қаршиликни давом эттира олмади ва таслим бўлганини билдиришга мажбур бўлди. Шу тариқа, Царукян муддатидан олдин ғалаба қозонди.

Баҳснинг қисқа сценарийси кутилмаган ҳолат эмасди: Царукян юқори даражадаги кураш ва партер техникаси билан танилган профессионал UFC жангчиси, унинг рақиби эса асосан фитнес-блогер сифатида машҳур.

Бу ғалаба UFC рейтингига таъсир қилмайди

Hype FC турниридаги натижа Царукяннинг профессионал ММА рекордига ёки UFC рейтингига қўшилмайди. Чунки баҳс грепплинг қоидалари асосида ташкил этилган кўргазмали беллашув эди.

Шунга қарамай, учрашув жангчига мусобақа муҳитини ҳис қилиш, жисмоний ҳолатини намойиш этиш ва мухлислар олдида яна бир бор кўриниш имконини берди.

Энди асосий савол блогерга қарши ғалабада эмас: Царукян UFC октагонига қачон қайтади ва енгил вазн чемпионлиги учун курашиш имкониятига эга бўладими?

Сизнингча, Царукян кейинги жангида кимга қарши чиқиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Арман ЦарукянЮФСАнкит БайянпуриҲайп ФКҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиСтирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиБугун, 06:5212 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 06:47Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиУильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 06:19 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!Бугун, 06:09ФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даБугун, 06:02Мулложонов Россияда яна ғалаба қозонди: 9та проф жанг — 9та зафар!Мулложонов Россияда яна ғалаба қозонди: 9та проф жанг — 9та зафар!Бугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда