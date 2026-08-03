Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ўзбекистонлик жангчи Абдумалик Ёрбутаев Арманистондаги навбатдаги иштирокини ҳам ёрқин ғалаба билан якунлади. У Hype Armenia турнирида Алберт Доэвни нокаутга учратиб, зарбали жанглардаги хавфли рақиб эканини яна бир бор намойиш этди.
Ёрбутаевнинг бу натижаси тасодифий муваффақият эмас. «Абби» лақаби билан танилган спортчи аввалги жангларида ҳам рақибларини илк раундларда тўхтатиб, мухлислар орасида ўзининг ҳужумкор услуби билан танилганди.
Жанг тўлиқ масофага чўзилмади
Hype Armenia доирасида Абдумалик Ёрбутаев ва Алберт Доэв ўртасидаги баҳс муддатидан олдин якунланди. Ўзбекистонлик жангчи рақибини нокаутга учратиб, навбатдаги ишончли ғалабасини қўлга киритди.
Ҳозирча жанг қайси раундда якунлангани, нокаутга олиб келган зарбалар комбинацияси ва расмий вақт ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ баҳс натижаси аниқ — Доэв якуний гонггача етиб бора олмади.
Ёрбутаев Hype саҳнасида яна ғалаба қозонди
Бу Абдумалик Ёрбутаевнинг Арманистондаги Hype турнирларидаги биринчи ёрқин иштироки эмас.
У 2026 йил 28 март куни Ереванда ўтган Hype FC турнирида қозоғистонлик Ерасил Акранбекка қарши жанг қилганди. Ўша баҳсда Ёрбутаев рақибини уч марта нокдаунга учратиб, биринчи раунднинг 1 дақиқа 40 сониясида техник нокаут билан ғалаба қозонган.
Ўша натижадан кейин у Hype Fighting доирасида кетма-кет иккинчи ғалабасини қайд этган эди. Алберт Доэв устидан қозонилган янги ғалаба эса унинг ушбу промоушендаги муваффақиятли сериясини давом эттирди.
Доэв осон рақиб ҳисобланмасди
Алберт Доэв жанг санъатларида тажрибасиз спортчи эмас. У 77 килограмм вазнда юнон-рум кураши бўйича Болгария шарафини ҳимоя қилган ва 23 ёшгача бўлганлар ўртасидаги Европа чемпионатларида иштирок этган.
Доэвнинг профессионал ММАдаги илк қайд этилган жанги ҳам муддатидан олдин якунланган. У 2025 йил сентябрда Магомед Аушевни биринчи раундда қўлни қайириш усули билан таслим қилган. Бироқ Tapology ушбу турнирни ташкил этиш билан боғлиқ шубҳалар сабаб натижани расмий рекордга қўшмаган.
Шу жиҳатдан, Ёрбутаев нафақат зарба бериш, балки кураш маҳоратига ҳам эга рақибни тўхтатишга муваффақ бўлди.
«Абби»нинг асосий қуроли — илк дақиқалардаги босим
Ёрбутаев жангни узоқ кузатиш ва очко тўплашдан кўра, дастлабки сониялардан рақибга босим ўтказишни афзал кўради. Унинг олдинги натижалари ҳам бу услубни тасдиқлайди.
Sherdog маълумотларида Ёрбутаевнинг профессионал ММАдаги рекорди 5 та ғалаба ва 1 та мағлубият сифатида кўрсатилган. Ғалабаларининг учтаси нокаут ёки техник нокаут, иккитаси эса оғриқли ва бўғувчи усуллар орқали қўлга киритилган.
Бироқ Hype доирасидаги қўлқопли ёки махсус форматдаги жанглар ҳар доим ҳам профессионал ММА статистикасига киритилмайди. Шу сабаб Доэв устидан ғалаба Ёрбутаевнинг расмий рекордида қандай қайд этилиши турнир қоидаларига боғлиқ.
Сўнгги жангларда нокаутлар кўпайди
Ёрбутаев сўнгги вақтларда зарбали йўналишда айниқса хавфли кўринмоқда. У 2025 йил ноябрда Мажид Седиг Моридани жанг бошланганидан бир неча сония ўтиб техник нокаутга учратган. Март ойида Акранбекни биринчи раундда тўхтатган бўлса, июль ойида Одилжон Сандибеков устидан ҳам илк раундда ғалаба қозонган.
Энди ушбу рўйхатга Алберт Доэв ҳам қўшилди. Бу натижалар «Абби»нинг кучли зарбаси билан бирга, жангни тез якунлаш қобилияти ҳам шаклланаётганини кўрсатмоқда.
Ёрбутаев учун катта жанглар вақти келдими?
Hype турнирларидаги кетма-кет ёрқин чиқишлар Ёрбутаевнинг медиа нуфузини ҳам оширмоқда. Унинг ҳужумкор услуби, эмоционал ҳаракатлари ва нокаутга интилиши томошабинбоп жанглар учун мос келади.
Энди асосий савол — ташкилот унга яна бир оддий рейтинг жанги берадими ёки катта аудиторияга эга, таниқли рақиб билан тўқнашув ташкил қиладими?
Алберт Доэв устидан қозонилган нокаут Ёрбутаев учун навбатдаги ғалаба бўлибгина қолмади. У «Абби»нинг Hype саҳнасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб, кейинги катта жангга даъвосини кучайтирди.
Сизнингча, Абдумалик Ёрбутаев кейинги жангини қайси таниқли рақибга қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…