Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)

·1·Спорт
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)

Ўзбекистонлик жангчи Абдумалик Ёрбутаев Арманистондаги навбатдаги иштирокини ҳам ёрқин ғалаба билан якунлади. У Hype Armenia турнирида Алберт Доэвни нокаутга учратиб, зарбали жанглардаги хавфли рақиб эканини яна бир бор намойиш этди.

Ёрбутаевнинг бу натижаси тасодифий муваффақият эмас. «Абби» лақаби билан танилган спортчи аввалги жангларида ҳам рақибларини илк раундларда тўхтатиб, мухлислар орасида ўзининг ҳужумкор услуби билан танилганди.

Жанг тўлиқ масофага чўзилмади

Hype Armenia доирасида Абдумалик Ёрбутаев ва Алберт Доэв ўртасидаги баҳс муддатидан олдин якунланди. Ўзбекистонлик жангчи рақибини нокаутга учратиб, навбатдаги ишончли ғалабасини қўлга киритди.

Ҳозирча жанг қайси раундда якунлангани, нокаутга олиб келган зарбалар комбинацияси ва расмий вақт ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ баҳс натижаси аниқ — Доэв якуний гонггача етиб бора олмади.

Ёрбутаев Hype саҳнасида яна ғалаба қозонди

Бу Абдумалик Ёрбутаевнинг Арманистондаги Hype турнирларидаги биринчи ёрқин иштироки эмас.

У 2026 йил 28 март куни Ереванда ўтган Hype FC турнирида қозоғистонлик Ерасил Акранбекка қарши жанг қилганди. Ўша баҳсда Ёрбутаев рақибини уч марта нокдаунга учратиб, биринчи раунднинг 1 дақиқа 40 сониясида техник нокаут билан ғалаба қозонган.

Ўша натижадан кейин у Hype Fighting доирасида кетма-кет иккинчи ғалабасини қайд этган эди. Алберт Доэв устидан қозонилган янги ғалаба эса унинг ушбу промоушендаги муваффақиятли сериясини давом эттирди.

Доэв осон рақиб ҳисобланмасди

Алберт Доэв жанг санъатларида тажрибасиз спортчи эмас. У 77 килограмм вазнда юнон-рум кураши бўйича Болгария шарафини ҳимоя қилган ва 23 ёшгача бўлганлар ўртасидаги Европа чемпионатларида иштирок этган.

Доэвнинг профессионал ММАдаги илк қайд этилган жанги ҳам муддатидан олдин якунланган. У 2025 йил сентябрда Магомед Аушевни биринчи раундда қўлни қайириш усули билан таслим қилган. Бироқ Tapology ушбу турнирни ташкил этиш билан боғлиқ шубҳалар сабаб натижани расмий рекордга қўшмаган.

Шу жиҳатдан, Ёрбутаев нафақат зарба бериш, балки кураш маҳоратига ҳам эга рақибни тўхтатишга муваффақ бўлди.

«Абби»нинг асосий қуроли — илк дақиқалардаги босим

Ёрбутаев жангни узоқ кузатиш ва очко тўплашдан кўра, дастлабки сониялардан рақибга босим ўтказишни афзал кўради. Унинг олдинги натижалари ҳам бу услубни тасдиқлайди.

Sherdog маълумотларида Ёрбутаевнинг профессионал ММАдаги рекорди 5 та ғалаба ва 1 та мағлубият сифатида кўрсатилган. Ғалабаларининг учтаси нокаут ёки техник нокаут, иккитаси эса оғриқли ва бўғувчи усуллар орқали қўлга киритилган.

Бироқ Hype доирасидаги қўлқопли ёки махсус форматдаги жанглар ҳар доим ҳам профессионал ММА статистикасига киритилмайди. Шу сабаб Доэв устидан ғалаба Ёрбутаевнинг расмий рекордида қандай қайд этилиши турнир қоидаларига боғлиқ.

Сўнгги жангларда нокаутлар кўпайди

Ёрбутаев сўнгги вақтларда зарбали йўналишда айниқса хавфли кўринмоқда. У 2025 йил ноябрда Мажид Седиг Моридани жанг бошланганидан бир неча сония ўтиб техник нокаутга учратган. Март ойида Акранбекни биринчи раундда тўхтатган бўлса, июль ойида Одилжон Сандибеков устидан ҳам илк раундда ғалаба қозонган.

Энди ушбу рўйхатга Алберт Доэв ҳам қўшилди. Бу натижалар «Абби»нинг кучли зарбаси билан бирга, жангни тез якунлаш қобилияти ҳам шаклланаётганини кўрсатмоқда.

Ёрбутаев учун катта жанглар вақти келдими?

Hype турнирларидаги кетма-кет ёрқин чиқишлар Ёрбутаевнинг медиа нуфузини ҳам оширмоқда. Унинг ҳужумкор услуби, эмоционал ҳаракатлари ва нокаутга интилиши томошабинбоп жанглар учун мос келади.

Энди асосий савол — ташкилот унга яна бир оддий рейтинг жанги берадими ёки катта аудиторияга эга, таниқли рақиб билан тўқнашув ташкил қиладими?

Алберт Доэв устидан қозонилган нокаут Ёрбутаев учун навбатдаги ғалаба бўлибгина қолмади. У «Абби»нинг Hype саҳнасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб, кейинги катта жангга даъвосини кучайтирди.

Сизнингча, Абдумалик Ёрбутаев кейинги жангини қайси таниқли рақибга қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиСтирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиБугун, 06:5212 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 06:47Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 06:22Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиУильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 06:19 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!Бугун, 06:09ФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10даБугун, 06:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда