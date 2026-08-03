АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирди

·0·Техно
АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирди

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари тадқиқот лабораторияси (АФРЛ) космик технологиялар соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириб, Blue Origin компанияси билан имзоланган шартнома қийматини деярли 10 баробарга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш ҳажми яна 11,7 миллион долларга кўпайтирилиб, умумий қиймат 13 миллион доллар атрофида шаклланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳанинг асосий мақсади тижорий ракета ташувчилардан фойдаланган ҳолда ҳарбий юкларни ер юзининг исталган нуқтасига бир соатдан камроқ вақт ичида етказиб бериш имкониятларини ўрганишдан иборат. Мутахассислар ушбу ташаббус келгусида логистика жараёнларини тубдан ўзгартириб, фавқулодда вазиятларда тезкорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.

Нуқтадан нуқтага етказиб бериш концепцияси

Лойиҳага мувофиқ, Blue Origin мутахассислари иккита ерусти нуқтаси орасида ракета ёрдамида юк ташишни назарда тутувчи поинт-то-поинт схемаси учун техник талаблар ва миссия параметрларини аниқлаши лозим. Анъанавий ҳаво ёки денгиз транспорти орқали амалга ошириладиган кўп соатлик ва кўп кунлик ташувлар ўрнига керакли юкларни атиги бир соат ичида манзилга етказиш режалаштирилмоқда.

Ҳозирча мазкур илмий-тадқиқот ишлари 2027-йил октабр ойигача мўлжалланган. Бироқ шартнома шартларига кўра, тайёр етказиб бериш тизимини яратиш ёки синов тариқасида амалий ракета учиришни амалга ошириш ҳали назарда тутилмаган. Босқичма-босқич ёндашув доирасида фақат чуқур тадқиқотлар, технологик таҳлиллар ва концептуал ишланмалар бажарилмоқда.

РEГАЛ дастури ва келгусидаги режалар

Мазкур лойиҳа АФРЛ томонидан бошқариладиган РEГАЛ (Роккет Эхпериментатион фор Глобал Агиле Логистикс) дастури доирасида амалга оширилмоқда. Ушбу ташаббус орқали ҳарбий идора логистика мақсадларида тижорий ракета технологияларини жорий этиш истиқболларини баҳолаб бормоқда. Эътиборлиси, мазкур дастур доирасида нафақат Blue Origin, балки Anduril Индустриес, Сиерра Спасе ҳамда Rocket Lab каби компаниялар ҳам молиялаштиришни қўлга киритган.

Ушбу йўналишдаги асосий техник платформа сифатида оғир синфга мансуб кўп марталик New Glenn ракетаси кўриб чиқилмоқда. Мазкур ракета ўзининг илк орбитал парвозини 2025-йил январ ойида амалга ошириб, шундан кейин яна 3 та орбитал миссияни муваффақиятли бажарган эди.

Шунга қарамай, 2026-йил 28-май санасида Флорида штатидаги синов майдончасида ўт очиш синовлари вақтида юзага келган носозлик сабабли парвозлар вақтинча тўхтатилган эди. Ушбу ҳодиса натижасида старт майдончаси ускуналари шикастланган бўлса-да, Blue Origin жорий йил якунига қадар New Glenn ракетасининг парвозларини қайта тиклашни режалаштирмоқда.

Blue OriginАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлариNew GlennРакета логистикасиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиКвант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиБугун, 05:56Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди