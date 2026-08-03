АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирди
АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари тадқиқот лабораторияси (АФРЛ) космик технологиялар соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириб, Blue Origin компанияси билан имзоланган шартнома қийматини деярли 10 баробарга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш ҳажми яна 11,7 миллион долларга кўпайтирилиб, умумий қиймат 13 миллион доллар атрофида шаклланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳанинг асосий мақсади тижорий ракета ташувчилардан фойдаланган ҳолда ҳарбий юкларни ер юзининг исталган нуқтасига бир соатдан камроқ вақт ичида етказиб бериш имкониятларини ўрганишдан иборат. Мутахассислар ушбу ташаббус келгусида логистика жараёнларини тубдан ўзгартириб, фавқулодда вазиятларда тезкорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқда.
Нуқтадан нуқтага етказиб бериш концепциясиЛойиҳага мувофиқ, Blue Origin мутахассислари иккита ерусти нуқтаси орасида ракета ёрдамида юк ташишни назарда тутувчи поинт-то-поинт схемаси учун техник талаблар ва миссия параметрларини аниқлаши лозим. Анъанавий ҳаво ёки денгиз транспорти орқали амалга ошириладиган кўп соатлик ва кўп кунлик ташувлар ўрнига керакли юкларни атиги бир соат ичида манзилга етказиш режалаштирилмоқда.
Ҳозирча мазкур илмий-тадқиқот ишлари 2027-йил октабр ойигача мўлжалланган. Бироқ шартнома шартларига кўра, тайёр етказиб бериш тизимини яратиш ёки синов тариқасида амалий ракета учиришни амалга ошириш ҳали назарда тутилмаган. Босқичма-босқич ёндашув доирасида фақат чуқур тадқиқотлар, технологик таҳлиллар ва концептуал ишланмалар бажарилмоқда.
РEГАЛ дастури ва келгусидаги режаларМазкур лойиҳа АФРЛ томонидан бошқариладиган РEГАЛ (Роккет Эхпериментатион фор Глобал Агиле Логистикс) дастури доирасида амалга оширилмоқда. Ушбу ташаббус орқали ҳарбий идора логистика мақсадларида тижорий ракета технологияларини жорий этиш истиқболларини баҳолаб бормоқда. Эътиборлиси, мазкур дастур доирасида нафақат Blue Origin, балки Anduril Индустриес, Сиерра Спасе ҳамда Rocket Lab каби компаниялар ҳам молиялаштиришни қўлга киритган.
Ушбу йўналишдаги асосий техник платформа сифатида оғир синфга мансуб кўп марталик New Glenn ракетаси кўриб чиқилмоқда. Мазкур ракета ўзининг илк орбитал парвозини 2025-йил январ ойида амалга ошириб, шундан кейин яна 3 та орбитал миссияни муваффақиятли бажарган эди.
Шунга қарамай, 2026-йил 28-май санасида Флорида штатидаги синов майдончасида ўт очиш синовлари вақтида юзага келган носозлик сабабли парвозлар вақтинча тўхтатилган эди. Ушбу ҳодиса натижасида старт майдончаси ускуналари шикастланган бўлса-да, Blue Origin жорий йил якунига қадар New Glenn ракетасининг парвозларини қайта тиклашни режалаштирмоқда.
…