Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритди

·28·Спорт
Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритди
Қисқача

Мексикалик боксчи Уилям Сепеда Лас-Вегасда Ламонт Роучни 12 раундлик жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб етиб, енгил вазн тоифасидаги вакант WBC чемпионлик камарини қўлга киритди. Бир йил аввал Шакур Стивенсонга қарши жангда имкониятни бой берган 30 ёшли боксчи бу сафар хатолар устида ишлаб, тўхтовсиз босим ва серияли зарбалар евазига ғалабага еришди.

Мексикалик Уильям Сепеда профессионал фаолиятидаги энг катта мақсадига эришди. 30 ёшли боксчи Лас-Вегасда Ламонт Роучни 12 раундлик жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, енгил вазн тоифасидаги вакант WBC чемпионлик камарини қўлга киритди.

Бир йил аввал Шакур Стивенсонга қарши биринчи чемпионлик имкониятидан фойдалана олмаган Сепеда бу сафар жангни бошқача сценарийда ўтказди. Унинг тўхтовсиз босими ва юқори фаоллиги ҳакамлар қайдномасидаги катта фарқни таъминлади.

Сепеда жанг суръатини рақибига бермади

Лас-Вегасдаги асосий баҳс тўлиқ 12 раунд давом этди. Сепеда одатига кўра олдинга ҳаракат қилди, Роучга қулай масофа танлаш имконини кам берди ва серияли зарбалар билан ташаббусни ўз қўлида ушлаб турди.

Америкалик боксчи қарши ҳужумлар орқали жавоб қайтаришга уринган бўлса-да, Сепеданинг иш ҳажми ва барқарор босими ҳал қилувчи омилга айланди. Учала ҳакам ҳам ғалабани мексикалик боксчига берди:

  • 118–110;

  • 117–111;

  • 117–111.

Шу тариқа, Сепеда ҳеч қандай баҳсли вазиятга ўрин қолдирмасдан янги WBC чемпиони деб эълон қилинди.

Бир йил аввалги мағлубиятдан кейинги қайтиш

Сепеда учун бу чемпионлик йўли осон кечмади. У 2025 йилда WBC камари учун Шакур Стивенсонга қарши рингга чиққан, аммо ҳакамларнинг якдил қарори билан фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилган эди.

Стивенсон бошқа вазн тоифасига ўтганидан кейин WBC камари вакант қолди. Ташкилот рейтингида юқори ўринларни эгаллаб турган Сепеда ва Роучга янги чемпионни аниқлаш имконияти берилди.

Иккинчи имкониятда мексикалик боксчи аввалги хатосини такрорламади. Ғалабадан кейин унинг профессионал рекорди 34 та ғалаба, 1 та мағлубият ва 27 та нокаут кўринишига келди.

Биринчи уринишда мағлуб бўлган Сепеда орадан бир йил ўтиб, айнан ўша камарнинг тўлақонли эгасига айланди.

Роучнинг икки дурангдан кейинги серияси узилди

Ламонт Роуч ушбу баҳсга элита даражасидаги икки мураккаб жангдан кейин келган эди. Америкалик боксчи Жервонта Дэвис ва Исаак Крусга қарши учрашувларда ҳакамларнинг кўпчилик қарори билан дуранг қайд этган.

Бу натижалар Роучнинг техникаси, ҳимояси ва юқори босимга дош бериш қобилиятини намойиш қилганди. Бироқ Сепедага қарши жангда у рақибнинг фаоллигини етарлича чеклай олмади. Мағлубиятдан кейин Роучнинг рекорди 25–2–3 кўринишига келди.

Мураталла ҳам камарини ишончли ҳимоя қилди

Оқшомнинг иккинчи асосий жангида IBF чемпиони Рэймонд Мураталла собиқ жаҳон чемпиони Робсон Консейсаога қарши рингга чиқди.

Мураталла бутун баҳс давомида аниқлик, тезлик ва назорат бўйича устунлик қилди. Ҳакамлар унинг ғалабасини катта фарқ билан қайд этди:

Ҳакам

Ҳисоб

Биринчи ҳакам

118–110

Иккинчи ҳакам

119–109

Учинчи ҳакам

119–109

Шу натижа билан Мураталла IBF енгил вазн камарини муваффақиятли ҳимоя қилди. Бу унинг чемпион сифатидаги иккинчи ҳимояси бўлди.

Енгил вазнда янги чемпион пайдо бўлди

Сепеданинг ғалабаси енгил вазн тоифасидаги кучлар нисбатига янги интрига қўшди. Энди мексикалик боксчи WBC камари эгаси сифатида бошқа чемпионлар билан бирлаштирувчи жанглар ва йирик тўқнашувларга даъвогар бўлиши мумкин.

Аммо Лас-Вегасдаги кечанинг асосий хулосаси аниқ: Шакур Стивенсонга қарши мағлубият Сепедани синдира олмади. У иккинчи имкониятни кутиб, хатолар устида ишлади ва бир йил аввал қўли етмаган камарни ишончли ғалаба билан Мексикага олиб кетди.

Сизнингча, янги чемпион Сепедага кейинги жангда қайси боксчи муносиб рақиб бўла олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очдиБугун, 07:21Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 07:10Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиСтирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилдиБугун, 06:5212 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 06:47Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 06:22 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!Бугун, 06:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда