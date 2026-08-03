Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритди
Мексикалик боксчи Уилям Сепеда Лас-Вегасда Ламонт Роучни 12 раундлик жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб етиб, енгил вазн тоифасидаги вакант WBC чемпионлик камарини қўлга киритди. Бир йил аввал Шакур Стивенсонга қарши жангда имкониятни бой берган 30 ёшли боксчи бу сафар хатолар устида ишлаб, тўхтовсиз босим ва серияли зарбалар евазига ғалабага еришди.
Мексикалик Уильям Сепеда профессионал фаолиятидаги энг катта мақсадига эришди. 30 ёшли боксчи Лас-Вегасда Ламонт Роучни 12 раундлик жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, енгил вазн тоифасидаги вакант WBC чемпионлик камарини қўлга киритди.
Бир йил аввал Шакур Стивенсонга қарши биринчи чемпионлик имкониятидан фойдалана олмаган Сепеда бу сафар жангни бошқача сценарийда ўтказди. Унинг тўхтовсиз босими ва юқори фаоллиги ҳакамлар қайдномасидаги катта фарқни таъминлади.
Сепеда жанг суръатини рақибига бермади
Лас-Вегасдаги асосий баҳс тўлиқ 12 раунд давом этди. Сепеда одатига кўра олдинга ҳаракат қилди, Роучга қулай масофа танлаш имконини кам берди ва серияли зарбалар билан ташаббусни ўз қўлида ушлаб турди.
Америкалик боксчи қарши ҳужумлар орқали жавоб қайтаришга уринган бўлса-да, Сепеданинг иш ҳажми ва барқарор босими ҳал қилувчи омилга айланди. Учала ҳакам ҳам ғалабани мексикалик боксчига берди:
118–110;
117–111;
117–111.
Шу тариқа, Сепеда ҳеч қандай баҳсли вазиятга ўрин қолдирмасдан янги WBC чемпиони деб эълон қилинди.
Бир йил аввалги мағлубиятдан кейинги қайтиш
Сепеда учун бу чемпионлик йўли осон кечмади. У 2025 йилда WBC камари учун Шакур Стивенсонга қарши рингга чиққан, аммо ҳакамларнинг якдил қарори билан фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилган эди.
Стивенсон бошқа вазн тоифасига ўтганидан кейин WBC камари вакант қолди. Ташкилот рейтингида юқори ўринларни эгаллаб турган Сепеда ва Роучга янги чемпионни аниқлаш имконияти берилди.
Иккинчи имкониятда мексикалик боксчи аввалги хатосини такрорламади. Ғалабадан кейин унинг профессионал рекорди 34 та ғалаба, 1 та мағлубият ва 27 та нокаут кўринишига келди.
Биринчи уринишда мағлуб бўлган Сепеда орадан бир йил ўтиб, айнан ўша камарнинг тўлақонли эгасига айланди.
Роучнинг икки дурангдан кейинги серияси узилди
Ламонт Роуч ушбу баҳсга элита даражасидаги икки мураккаб жангдан кейин келган эди. Америкалик боксчи Жервонта Дэвис ва Исаак Крусга қарши учрашувларда ҳакамларнинг кўпчилик қарори билан дуранг қайд этган.
Бу натижалар Роучнинг техникаси, ҳимояси ва юқори босимга дош бериш қобилиятини намойиш қилганди. Бироқ Сепедага қарши жангда у рақибнинг фаоллигини етарлича чеклай олмади. Мағлубиятдан кейин Роучнинг рекорди 25–2–3 кўринишига келди.
Мураталла ҳам камарини ишончли ҳимоя қилди
Оқшомнинг иккинчи асосий жангида IBF чемпиони Рэймонд Мураталла собиқ жаҳон чемпиони Робсон Консейсаога қарши рингга чиқди.
Мураталла бутун баҳс давомида аниқлик, тезлик ва назорат бўйича устунлик қилди. Ҳакамлар унинг ғалабасини катта фарқ билан қайд этди:
Ҳакам
Ҳисоб
Биринчи ҳакам
118–110
Иккинчи ҳакам
119–109
Учинчи ҳакам
119–109
Шу натижа билан Мураталла IBF енгил вазн камарини муваффақиятли ҳимоя қилди. Бу унинг чемпион сифатидаги иккинчи ҳимояси бўлди.
Енгил вазнда янги чемпион пайдо бўлди
Сепеданинг ғалабаси енгил вазн тоифасидаги кучлар нисбатига янги интрига қўшди. Энди мексикалик боксчи WBC камари эгаси сифатида бошқа чемпионлар билан бирлаштирувчи жанглар ва йирик тўқнашувларга даъвогар бўлиши мумкин.
Аммо Лас-Вегасдаги кечанинг асосий хулосаси аниқ: Шакур Стивенсонга қарши мағлубият Сепедани синдира олмади. У иккинчи имкониятни кутиб, хатолар устида ишлади ва бир йил аввал қўли етмаган камарни ишончли ғалаба билан Мексикага олиб кетди.
Сизнингча, янги чемпион Сепедага кейинги жангда қайси боксчи муносиб рақиб бўла олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…