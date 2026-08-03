«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди
Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик содир етганликда гумонланиб қидирувда бўлган Қашқадарё вилояти Китоб туманида туғилган Р.Қ. Тошкент шаҳрининг Учтепа тумани ҳудудида қўлга олинди. Дастлабки маълумотларга кўра, у ижтимоий тармоқлардаги савдо профиллари орқали 50 га яқин фуқарони алдаган бўлиши мумкин. Ушланган шахснинг телефони текширилганда «Apple Насия» ва «Ҳалол Насия Савдо» номли профиллар аниқланган.
Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик содир этганликда гумон қилиниб, қидирувга берилган шахс Тошкент шаҳрида қўлга олинди. Дастлабки маълумотларга кўра, у ижтимоий тармоқлардаги савдо профиллари орқали 50 га яқин фуқарони алдаган бўлиши мумкин.
Ушланган шахснинг телефони текширилганда «Apple Nasiya» ва «Halol Nasiya Savdo» номли профиллар аниқланган. Ҳозир терговчилар ушбу саҳифалар орқали амалга оширилган эҳтимолий савдолар, пул ўтказмалари ва жабрланувчилар доирасини ўрганмоқда.
Терговдан яширинган шахс Учтепада топилди
Тақдим этилган маълумотга кўра, Қашқадарё вилояти Китоб туманида туғилган Р.Қ. ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарликка оид иш бўйича тергов органларидан яшириниб юрган.
Шу сабабли унга нисбатан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланиб, қидирув эълон қилинган.
Бухоро вилояти ички ишлар органлари ходимлари ўтказган тезкор-қидирув тадбирлари давомида гумонланувчининг Тошкент шаҳрида экани аниқланган. У Учтепа тумани ҳудудида яшириниб юрган пайтида қўлга олинган.
Телефондан икки савдо профили аниқланди
Қўлга олиш жараёнида Р.Қ.га тегишли мобил телефон холислар иштирокида кўздан кечирилган.
Текширув вақтида қурилма ичида:
«Apple Nasiya»;
«Halol Nasiya Savdo»
номли профиллар мавжудлиги аниқланган.
Телефон ва ундаги электрон маълумотлар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган. Энди мутахассислар профиллардаги ёзишмалар, тўлов реквизитлари, эълонлар ва эҳтимолий мижозлар билан мулоқотларни текшириши мумкин.
Профилларнинг телефондан топилгани иш бўйича муҳим далил бўлиши мумкин, аммо уларнинг ўзи шахснинг айбини автоматик равишда исботламайди. Якуний ҳуқуқий баҳо барча далиллар ўрганилганидан кейин берилади.
50 га яқин одам жабрланган бўлиши мумкин
Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи ушбу профиллар орқали 50 га яқин фуқарони чув туширган бўлиши мумкин.
Эҳтимолий схема, етказилган зарар миқдори ва фуқаролардан пул қандай усулда олингани ҳозирча очиқланмаган. Шунингдек, жабрланувчиларнинг аниқ сони ҳам тергов якунига қадар ўзгариши мумкин.
Тергов доирасида қуйидаги ҳолатларни аниқлаш муҳим бўлади:
профилларда қандай маҳсулотлар таклиф қилингани;
харидорлардан олдиндан тўлов олинган-олинмагани;
пуллар қайси ҳисобрақам ёки карталарга ўтказилгани;
товарлар ҳақиқатда етказиб берилган-берилмагани;
жиноий ҳаракатларда бошқа шахслар қатнашган-қатнашмагани.
Ном ўхшашлиги бошқа дўконларга айб қўйиш учун асос эмас
«Apple Nasiya» ва «Halol Nasiya Savdo» каби умумий номлардан интернетда турли савдо саҳифалари фойдаланиши мумкин. Шу сабабли ушланган шахс телефонида аниқланган профилларни худди шундай ёки ўхшаш номда ишлаётган бошқа дўконлар билан автоматик тарзда боғлаш тўғри эмас.
Тергов органлари айнан қайси аккаунтлар, телефон рақамлари ва тўлов реквизитлари мазкур ишга алоқадор эканини далиллар асосида белгилаши лозим.
Онлайн харидда нималарга эътибор бериш керак?
Ижтимоий тармоқ орқали телефон ёки бошқа қимматбаҳо техника харид қилаётганда сотувчининг фақат обуначилари сонига ишониш хавфли.
Харидорлар дўконнинг юридик маълумотлари, ҳақиқий манзили, кафолат ҳужжатлари ва тўлов қабул қилувчи шахс кимлигини текшириши керак. Шахсий картага тўлиқ олдиндан тўлов талаб қилиниши, бозор нархидан кескин арзон таклифлар ва шошилинч пул ўтказишга мажбурлаш хавф белгиси бўлиши мумкин.
Шубҳали ҳолатда ёзишмалар, тўлов чеки, аккаунт ҳаволаси ва телефон рақамларини ўчирмасдан сақлаб қўйиш муҳим — улар кейинчалик далил вазифасини бажариши мумкин.
Тергов давом этмоқда
Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилиб, қонуний чоралар кўрилмоқда. Эҳтимолий жабрланувчилар сони, етказилган умумий зарар ва ишнинг бошқа тафсилотлари қўшимча текширувлардан кейин маълум бўлади.
Айни пайтда Р.Қ.нинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқлангани ҳақида маълумот берилмаган. Ўзбекистон Конституциясига кўра, шахснинг айби судда исботланиб, қонуний кучга кирган ҳукм билан аниқланмагунча у айбсиз деб ҳисобланади.
Сизнингча, ижтимоий тармоқлардаги онлайн дўконлар учун мажбурий тасдиқлаш тизими жорий этилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…