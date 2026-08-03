«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди

·11·Жамият
«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди
Қисқача

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик содир етганликда гумонланиб қидирувда бўлган Қашқадарё вилояти Китоб туманида туғилган Р.Қ. Тошкент шаҳрининг Учтепа тумани ҳудудида қўлга олинди. Дастлабки маълумотларга кўра, у ижтимоий тармоқлардаги савдо профиллари орқали 50 га яқин фуқарони алдаган бўлиши мумкин. Ушланган шахснинг телефони текширилганда «Apple Насия» ва «Ҳалол Насия Савдо» номли профиллар аниқланган.

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик содир этганликда гумон қилиниб, қидирувга берилган шахс Тошкент шаҳрида қўлга олинди. Дастлабки маълумотларга кўра, у ижтимоий тармоқлардаги савдо профиллари орқали 50 га яқин фуқарони алдаган бўлиши мумкин.

Ушланган шахснинг телефони текширилганда «Apple Nasiya» ва «Halol Nasiya Savdo» номли профиллар аниқланган. Ҳозир терговчилар ушбу саҳифалар орқали амалга оширилган эҳтимолий савдолар, пул ўтказмалари ва жабрланувчилар доирасини ўрганмоқда.

Терговдан яширинган шахс Учтепада топилди

Тақдим этилган маълумотга кўра, Қашқадарё вилояти Китоб туманида туғилган Р.Қ. ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарликка оид иш бўйича тергов органларидан яшириниб юрган.

Шу сабабли унга нисбатан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланиб, қидирув эълон қилинган.

Бухоро вилояти ички ишлар органлари ходимлари ўтказган тезкор-қидирув тадбирлари давомида гумонланувчининг Тошкент шаҳрида экани аниқланган. У Учтепа тумани ҳудудида яшириниб юрган пайтида қўлга олинган.

Телефондан икки савдо профили аниқланди

Қўлга олиш жараёнида Р.Қ.га тегишли мобил телефон холислар иштирокида кўздан кечирилган.

Текширув вақтида қурилма ичида:

  • «Apple Nasiya»;

  • «Halol Nasiya Savdo»

номли профиллар мавжудлиги аниқланган.

Телефон ва ундаги электрон маълумотлар ашёвий далил сифатида расмийлаштирилган. Энди мутахассислар профиллардаги ёзишмалар, тўлов реквизитлари, эълонлар ва эҳтимолий мижозлар билан мулоқотларни текшириши мумкин.

Профилларнинг телефондан топилгани иш бўйича муҳим далил бўлиши мумкин, аммо уларнинг ўзи шахснинг айбини автоматик равишда исботламайди. Якуний ҳуқуқий баҳо барча далиллар ўрганилганидан кейин берилади.

50 га яқин одам жабрланган бўлиши мумкин

Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчи ушбу профиллар орқали 50 га яқин фуқарони чув туширган бўлиши мумкин.

Эҳтимолий схема, етказилган зарар миқдори ва фуқаролардан пул қандай усулда олингани ҳозирча очиқланмаган. Шунингдек, жабрланувчиларнинг аниқ сони ҳам тергов якунига қадар ўзгариши мумкин.

Тергов доирасида қуйидаги ҳолатларни аниқлаш муҳим бўлади:

  • профилларда қандай маҳсулотлар таклиф қилингани;

  • харидорлардан олдиндан тўлов олинган-олинмагани;

  • пуллар қайси ҳисобрақам ёки карталарга ўтказилгани;

  • товарлар ҳақиқатда етказиб берилган-берилмагани;

  • жиноий ҳаракатларда бошқа шахслар қатнашган-қатнашмагани.

Ном ўхшашлиги бошқа дўконларга айб қўйиш учун асос эмас

«Apple Nasiya» ва «Halol Nasiya Savdo» каби умумий номлардан интернетда турли савдо саҳифалари фойдаланиши мумкин. Шу сабабли ушланган шахс телефонида аниқланган профилларни худди шундай ёки ўхшаш номда ишлаётган бошқа дўконлар билан автоматик тарзда боғлаш тўғри эмас.

Тергов органлари айнан қайси аккаунтлар, телефон рақамлари ва тўлов реквизитлари мазкур ишга алоқадор эканини далиллар асосида белгилаши лозим.

Онлайн харидда нималарга эътибор бериш керак?

Ижтимоий тармоқ орқали телефон ёки бошқа қимматбаҳо техника харид қилаётганда сотувчининг фақат обуначилари сонига ишониш хавфли.

Харидорлар дўконнинг юридик маълумотлари, ҳақиқий манзили, кафолат ҳужжатлари ва тўлов қабул қилувчи шахс кимлигини текшириши керак. Шахсий картага тўлиқ олдиндан тўлов талаб қилиниши, бозор нархидан кескин арзон таклифлар ва шошилинч пул ўтказишга мажбурлаш хавф белгиси бўлиши мумкин.

Шубҳали ҳолатда ёзишмалар, тўлов чеки, аккаунт ҳаволаси ва телефон рақамларини ўчирмасдан сақлаб қўйиш муҳим — улар кейинчалик далил вазифасини бажариши мумкин.

Тергов давом этмоқда

Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилиб, қонуний чоралар кўрилмоқда. Эҳтимолий жабрланувчилар сони, етказилган умумий зарар ва ишнинг бошқа тафсилотлари қўшимча текширувлардан кейин маълум бўлади.

Айни пайтда Р.Қ.нинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқлангани ҳақида маълумот берилмаган. Ўзбекистон Конституциясига кўра, шахснинг айби судда исботланиб, қонуний кучга кирган ҳукм билан аниқланмагунча у айбсиз деб ҳисобланади.

Сизнингча, ижтимоий тармоқлардаги онлайн дўконлар учун мажбурий тасдиқлаш тизими жорий этилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТошкентApple NasiyaБухороУчтепаҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Бугун, 07:56Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиТошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиБугун, 01:26Ўзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиЎзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиБугун, 01:22Энергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиЭнергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 01:17Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаЎзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаКеча, 16:55Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиЧорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиКеча, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда