Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилди
Белграддаги UFC Фигҳт Нигҳт 283 турнирида янги зеландиялик Навахо Стирлинг ярим оғир вазннинг собиқ чемпиони Ян Блаховични биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратди. 28 ёшли Стирлинг қисқа муддатда қабул қилган ушбу жангда рақибини мувозанатдан чиқариб, партерда кетма-кет зарбалар йўллади ва рефери баҳсни тўхтатди. Шу тариқа, UFC доирасида ҳали мағлуб бўлмаган Стирлингнинг кетма-кет ғалабалари сони олтитага етди.
Белграддаги UFC Fight Night 283 турнирининг иккинчи асосий жанги катта сенсация билан якунланди. Янги Зеландия вакили Навахо Стирлинг ярим оғир вазннинг собиқ чемпиони Ян Блаховични биринчи раундда техник нокаутга учратиб, фаолиятидаги энг йирик ғалабани қўлга киритди.
28 ёшли жангчи қисқа муддатда қабул қилган баҳсида тажриба ва рейтингдаги катта фарқни йўққа чиқарди. Жанггача Блахович дивизионда 4-, Стирлинг эса 9-поғонада турган эди.
Бир зарбадан кейин жанг кескин ўзгарди
Дастлабки раундда жангчилар асосан тик ҳолатда масофа излади. Блахович ўзининг тажрибаси ва кучли тепкиларига таянишга ҳаракат қилган бўлса, Стирлинг тезлиги ҳамда ҳаракатчанлиги билан рақибига босим ўтказди.
Ҳал қилувчи вазиятда янги зеландиялик жангчи кучли зарба билан Блаховични мувозанатдан чиқариб, октагон бўйлаб орқага чекинишга мажбур қилди. Поляк йиқилгач, Стирлинг партерда кетма-кет зарбалар йўллади ва унинг юзида жиддий жароҳат очилди. Рефери жангни давом эттириш хавфли деб топиб, баҳсни тўхтатди.
Шу тариқа, қисқа муддатда рақиб алмаштирган Стирлинг собиқ чемпионни биринчи раундда таслим этди.
Сўнгги учта жанг — учта техник нокаут
Белграддаги ғалаба Стирлингнинг UFC доирасидаги кетма-кет учинчи муддатидан олдинги натижаси бўлди. У аввал Бруно Лопес ва Ион Кутелабани ҳам зарбалар билан тўхтатган эди.
Блаховичга қарши натижадан кейин Стирлингнинг UFCдаги серияси олтита ғалабага етди. У ташкилотда ҳали мағлуб бўлмаган ва энди ярим оғир вазн тоифасининг кучли бешлигига яқинлашиши мумкин.
Бу ғалаба уни оддий истиқболли жангчидан чемпионлик пойгасининг жиддий иштирокчисига айлантирди. Чунки 28 ёшли спортчи биринчи марта рейтингнинг энг юқори қисмида турган собиқ чемпион билан тўқнашиб, катта босимга қарамай ишончли натижа кўрсатди.
Блаховичнинг ғалабасиз серияси давом этди
43 ёшли Ян Блахович охирги марта 2022 йил май ойида Александр Ракични учинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган эди. Ўша баҳс рақибининг тиззасидан жароҳат олиши сабаб тўхтатилган.
Шундан кейин поляк жангчи Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков билан дуранг қайд этди, Алекс Перейра ҳамда Карлос Ульбергга ҳакамлар қарори билан ютқазди. Стирлингдан қабул қилинган мағлубият натижасида унинг ғалабасиз серияси бешта жангга етди — 3 та мағлубият ва 2 та дуранг.
Блахович 2020 йилда Доминик Рейесни нокаут қилиб, UFC ярим оғир вазн чемпионлигини қўлга киритган. Кейин Исраэль Адесаньяга қарши камарини муваффақиятли ҳимоя қилган, аммо 2021 йилда Гловер Тейшейрага бой берган эди.
Аслида Блахович Гусков билан жанг қилиши керак эди
Белграддаги турнир учун дастлаб Ян Блахович ва ўзбекистонлик Богдан Гусков ўртасида реванш режалаштирилган эди. Уларнинг 2025 йил декабридаги биринчи учрашуви ҳакамларнинг кўпчилик қарори билан дуранг якунланган.
Бироқ Халил Раунтри жароҳат олгач, Гусков Магомед Анкалаевга қарши катта жангга жалб қилинди. Блахович эса рақибсиз қолди ва Навахо Стирлинг қисқа муддатда унинг ўрнини тўлдиришга рози бўлди.
Рақиб алмашиши натижасида Гусков Белграддаги реваншдан маҳрум бўлди, Стирлинг эса фаолиятини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган имкониятни қўлга киритди — ва ундан максимал даражада фойдаланди.
Ярим оғир вазнда янги даъвогар пайдо бўлди
Блаховичдек тажрибали ва юқори рейтингли рақибни биринчи раундда тўхтатиш Стирлингни дивизион элитасига олиб кириши кутилмоқда. Энди унга кучли бешликдаги жангчи ёки чемпионликка яқин турган бошқа даъвогар берилиши мумкин.
Блахович учун эса вазият анча мураккаб. Тўрт йилдан ортиқ давом этган ғалабасиз сериядан кейин собиқ чемпионнинг кейинги қадами — яна бир жанг ўтказиш ёки фаолияти бўйича катта қарор қабул қилиш — асосий саволга айланди.
Белградда эса битта нарса аниқ бўлди: Навахо Стирлинг энди келажакдаги истеъдод эмас, ярим оғир вазнда барча ҳисоблашиши керак бўлган реал кучдир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…