Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилди

·32·Спорт
Стирлинг сенсация қилди: Блахович биринчи раундда тўхтатилди
Қисқача

Белграддаги UFC Фигҳт Нигҳт 283 турнирида янги зеландиялик Навахо Стирлинг ярим оғир вазннинг собиқ чемпиони Ян Блаховични биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратди. 28 ёшли Стирлинг қисқа муддатда қабул қилган ушбу жангда рақибини мувозанатдан чиқариб, партерда кетма-кет зарбалар йўллади ва рефери баҳсни тўхтатди. Шу тариқа, UFC доирасида ҳали мағлуб бўлмаган Стирлингнинг кетма-кет ғалабалари сони олтитага етди.

Белграддаги UFC Fight Night 283 турнирининг иккинчи асосий жанги катта сенсация билан якунланди. Янги Зеландия вакили Навахо Стирлинг ярим оғир вазннинг собиқ чемпиони Ян Блаховични биринчи раундда техник нокаутга учратиб, фаолиятидаги энг йирик ғалабани қўлга киритди.

28 ёшли жангчи қисқа муддатда қабул қилган баҳсида тажриба ва рейтингдаги катта фарқни йўққа чиқарди. Жанггача Блахович дивизионда 4-, Стирлинг эса 9-поғонада турган эди.

Бир зарбадан кейин жанг кескин ўзгарди

Дастлабки раундда жангчилар асосан тик ҳолатда масофа излади. Блахович ўзининг тажрибаси ва кучли тепкиларига таянишга ҳаракат қилган бўлса, Стирлинг тезлиги ҳамда ҳаракатчанлиги билан рақибига босим ўтказди.

Ҳал қилувчи вазиятда янги зеландиялик жангчи кучли зарба билан Блаховични мувозанатдан чиқариб, октагон бўйлаб орқага чекинишга мажбур қилди. Поляк йиқилгач, Стирлинг партерда кетма-кет зарбалар йўллади ва унинг юзида жиддий жароҳат очилди. Рефери жангни давом эттириш хавфли деб топиб, баҳсни тўхтатди.

Шу тариқа, қисқа муддатда рақиб алмаштирган Стирлинг собиқ чемпионни биринчи раундда таслим этди.

Сўнгги учта жанг — учта техник нокаут

Белграддаги ғалаба Стирлингнинг UFC доирасидаги кетма-кет учинчи муддатидан олдинги натижаси бўлди. У аввал Бруно Лопес ва Ион Кутелабани ҳам зарбалар билан тўхтатган эди.

Блаховичга қарши натижадан кейин Стирлингнинг UFCдаги серияси олтита ғалабага етди. У ташкилотда ҳали мағлуб бўлмаган ва энди ярим оғир вазн тоифасининг кучли бешлигига яқинлашиши мумкин.

Бу ғалаба уни оддий истиқболли жангчидан чемпионлик пойгасининг жиддий иштирокчисига айлантирди. Чунки 28 ёшли спортчи биринчи марта рейтингнинг энг юқори қисмида турган собиқ чемпион билан тўқнашиб, катта босимга қарамай ишончли натижа кўрсатди.

Блаховичнинг ғалабасиз серияси давом этди

43 ёшли Ян Блахович охирги марта 2022 йил май ойида Александр Ракични учинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган эди. Ўша баҳс рақибининг тиззасидан жароҳат олиши сабаб тўхтатилган.

Шундан кейин поляк жангчи Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков билан дуранг қайд этди, Алекс Перейра ҳамда Карлос Ульбергга ҳакамлар қарори билан ютқазди. Стирлингдан қабул қилинган мағлубият натижасида унинг ғалабасиз серияси бешта жангга етди — 3 та мағлубият ва 2 та дуранг.

Блахович 2020 йилда Доминик Рейесни нокаут қилиб, UFC ярим оғир вазн чемпионлигини қўлга киритган. Кейин Исраэль Адесаньяга қарши камарини муваффақиятли ҳимоя қилган, аммо 2021 йилда Гловер Тейшейрага бой берган эди.

Аслида Блахович Гусков билан жанг қилиши керак эди

Белграддаги турнир учун дастлаб Ян Блахович ва ўзбекистонлик Богдан Гусков ўртасида реванш режалаштирилган эди. Уларнинг 2025 йил декабридаги биринчи учрашуви ҳакамларнинг кўпчилик қарори билан дуранг якунланган.

Бироқ Халил Раунтри жароҳат олгач, Гусков Магомед Анкалаевга қарши катта жангга жалб қилинди. Блахович эса рақибсиз қолди ва Навахо Стирлинг қисқа муддатда унинг ўрнини тўлдиришга рози бўлди.

Рақиб алмашиши натижасида Гусков Белграддаги реваншдан маҳрум бўлди, Стирлинг эса фаолиятини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган имкониятни қўлга киритди — ва ундан максимал даражада фойдаланди.

Ярим оғир вазнда янги даъвогар пайдо бўлди

Блаховичдек тажрибали ва юқори рейтингли рақибни биринчи раундда тўхтатиш Стирлингни дивизион элитасига олиб кириши кутилмоқда. Энди унга кучли бешликдаги жангчи ёки чемпионликка яқин турган бошқа даъвогар берилиши мумкин.

Блахович учун эса вазият анча мураккаб. Тўрт йилдан ортиқ давом этган ғалабасиз сериядан кейин собиқ чемпионнинг кейинги қадами — яна бир жанг ўтказиш ёки фаолияти бўйича катта қарор қабул қилиш — асосий саволга айланди.

Белградда эса битта нарса аниқ бўлди: Навахо Стирлинг энди келажакдаги истеъдод эмас, ярим оғир вазнда барча ҳисоблашиши керак бўлган реал кучдир.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

УФКНавахо СтерлингЯн БлаховичБелград
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очдиБугун, 07:21Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 07:1012 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 06:47Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 06:22Уильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиУильям Сепеда иккинчи уринишда WBC чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 06:19 Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди! Разамбек Джамалов ва Ғуломжон Абдуллаев Кожаэлида чемпион бўлди!Бугун, 06:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда