Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПС

·17·Техно
Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПС
Қисқача

Honor Банд 11 Pro тақдим етилиб, у 1,61 дюймли екран, ўрнатилган ГПС ва бир қувватлашда 26 кунгача ишлайдиган 400 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланди. Қурилманинг корпуси алюминий қотишмасидан тайёрланган, дисплейининг одатий ёрқинлиги 700 нит, чўққи ёрқинлиги еса 2000 нитни ташкил етади. Pro версия Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш ва NFC модулини қўллаб-қувватлайди.

Хитойнинг таниқли технология бренди Honor расман ўнингчи авлоддан кейинги янги авлод фитнес-браслетларини намойиш этди. Honor Банд 11 ва Банд 11 Pro моделлари ўз ичига олган янги қатор такомиллаштирилган OLED-дисплейлар, кенгайтирилган спорт режимлари ва замонавий саломатликни кузатиш функцияларига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар ўтган авлодга нисбатан сезиларли даражада яхшиланган автономия ва замонавий дизайн билан ажралиб туради. Хусусан, асосий Honor Банд 11 модели 1,57 дюймли, 60 Hz янгиланиш частотасига эга ва 256×402 пикселли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, у 2.5D эгилган шиша остида жойлашган.

Техник имкониятлар ва асосий модел

Асосий версиянинг корпуси мустаҳкамланган полимер материалдан тайёрланган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 8,99 миллиметрни, оғирлиги эса 15,3 граммни ташкил этади. Шунингдек, қурилма 5ATM даражасидаги сувдан ҳимоя хусусиятига эга бўлиб, бу сувда сузиш имконини беради, бироқ шўнғиш тавсия этилмайди.

Қурилманинг спорт режимлар сони аввалги 96 тадан 113 тага етказилди. 250 мА·соат сиғимли аккумулятор эса олдинги авлоднинг 14 кунлик кўрсаткичини 18 кунгача ошириш имконини берди. Саломатликни мониторинг қилиш тизимига юрак уриш тезлигини, қондаги кислород миқдорини (SpO2), уйқу ва стресс даражасини узлуксиз ўлчаш функциялари киритилган.

Honor Банд 11 Pro устунликлари

Сериянинг илғор вакили — Honor Банд 11 Pro янада йирикроқ 1,61 дюймли экран билан таъминланди. Дисплейнинг одатдаги ёрқинлиги 700 нитни, чўққи ёрқинлиги эса 2000 нитни ташкил этади. Pro-версиянинг корпуси алюминий қотишмасидан ясалган.

Ушбу моделга ўрнатилган кремний-углерод технологиясига асосланган 400 мА·соатлик аккумулятор битта қувватлашда 26 кунгача ишлай олади. Базавий функциялардан ташқари, Pro версия Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш, NFC модули ҳамда ўрнатилган ГПС имкониятларини қўллаб-қувватлайди.

Ҳозирча Honor компанияси ушбу янги фитнес-браслетларнинг халқаро бозорга чиқарилиш саналари ҳақида расмий маълумот бермаган. Шунга қарамай, Хитой бозорида нархлар ва имкониятлар нисбати фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди.

HonorФитнес-браслетТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди