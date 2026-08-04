Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПС
Honor Банд 11 Pro тақдим етилиб, у 1,61 дюймли екран, ўрнатилган ГПС ва бир қувватлашда 26 кунгача ишлайдиган 400 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланди. Қурилманинг корпуси алюминий қотишмасидан тайёрланган, дисплейининг одатий ёрқинлиги 700 нит, чўққи ёрқинлиги еса 2000 нитни ташкил етади. Pro версия Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш ва NFC модулини қўллаб-қувватлайди.
Хитойнинг таниқли технология бренди Honor расман ўнингчи авлоддан кейинги янги авлод фитнес-браслетларини намойиш этди. Honor Банд 11 ва Банд 11 Pro моделлари ўз ичига олган янги қатор такомиллаштирилган OLED-дисплейлар, кенгайтирилган спорт режимлари ва замонавий саломатликни кузатиш функцияларига эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар ўтган авлодга нисбатан сезиларли даражада яхшиланган автономия ва замонавий дизайн билан ажралиб туради. Хусусан, асосий Honor Банд 11 модели 1,57 дюймли, 60 Hz янгиланиш частотасига эга ва 256×402 пикселли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, у 2.5D эгилган шиша остида жойлашган.
Техник имкониятлар ва асосий моделАсосий версиянинг корпуси мустаҳкамланган полимер материалдан тайёрланган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 8,99 миллиметрни, оғирлиги эса 15,3 граммни ташкил этади. Шунингдек, қурилма 5ATM даражасидаги сувдан ҳимоя хусусиятига эга бўлиб, бу сувда сузиш имконини беради, бироқ шўнғиш тавсия этилмайди.
Қурилманинг спорт режимлар сони аввалги 96 тадан 113 тага етказилди. 250 мА·соат сиғимли аккумулятор эса олдинги авлоднинг 14 кунлик кўрсаткичини 18 кунгача ошириш имконини берди. Саломатликни мониторинг қилиш тизимига юрак уриш тезлигини, қондаги кислород миқдорини (SpO2), уйқу ва стресс даражасини узлуксиз ўлчаш функциялари киритилган.
Honor Банд 11 Pro устунликлариСериянинг илғор вакили — Honor Банд 11 Pro янада йирикроқ 1,61 дюймли экран билан таъминланди. Дисплейнинг одатдаги ёрқинлиги 700 нитни, чўққи ёрқинлиги эса 2000 нитни ташкил этади. Pro-версиянинг корпуси алюминий қотишмасидан ясалган.
Ушбу моделга ўрнатилган кремний-углерод технологиясига асосланган 400 мА·соатлик аккумулятор битта қувватлашда 26 кунгача ишлай олади. Базавий функциялардан ташқари, Pro версия Bluetooth орқали қўнғироқ қилиш, NFC модули ҳамда ўрнатилган ГПС имкониятларини қўллаб-қувватлайди.
Ҳозирча Honor компанияси ушбу янги фитнес-браслетларнинг халқаро бозорга чиқарилиш саналари ҳақида расмий маълумот бермаган. Шунга қарамай, Хитой бозорида нархлар ва имкониятлар нисбати фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди.
…