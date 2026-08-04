Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этди

·27·Техно
Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этди
Қисқача

Лехар компанияси иккита 16 гигабайтлик модулдан иборат, умумий ҳажми 32 гигабайтли DDR5-7200 оператив хотира тўпламини тақдим етди. Тахминан 590 долларлик маҳсулот Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларига асосланган бўлиб, мутахассислар бу чиплар CXMT компаниясига тегишли бўлиши мумкинлигини айтмоқда. Модуллар 38-48-48-86 таймингларида, 1,40 В ишчи кучланишда ишлайди ҳамда Intel ХMP 3.0 ва AMD ЕХПО профилларини қўллаб-қувватлайди.

Таниқли хотира ишлаб чиқарувчиси Лехар компанияси иккита 16 гигабайтлик модулдан иборат, умумий ҳажмига кўра 32 гигабайтли DDR5-7200 оператив хотира тўпламини намойиш қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур маҳсулотнинг тахминан 590 долларлик нархи замонавий технологиялар бозори учун нисбатан арзон ҳисобланади ва унинг асосий сири Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларидан фойдаланилганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой чиплари ва техник хусусиятлар

Лехар компанияси ўз баёнотида янги хотира тўплами Хитойда ишлаб чиқарилган чипларга асосланганини очиқ кўрсатиб ўтган, бироқ аниқ завод номини тилга олмаган. Шунга қарамай, мутахассислар фикрича, бу борада ҳозирги кунда яримўтказгичлар бозорида фаол ривожланиб, ўз мавқейини мустаҳкамлаётган CXMT компанияси ҳақида бормоқда.

Тақдим этилган тезкор хотира модуллари 38-48-48-86 таймингларида ишлайди. Бунда ишчи кучланиш 1,40 В даражасида белгиланган бўлиб, замонавий тизимлар билан юқори даражада мослашувчанликни таъминлайди. Шунингдек, қурилма энг оммабоп технологиялар бўлган Intel ХMP 3.0 ҳамда AMD ЭХПО оверклоккинг профилларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Дизайн ва бозор аҳамияти

Техник имкониятлардан ташқари, янги хотира тўпламининг ташқи кўринишига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, модуллар замонавий компьютер ишқибозлари орасида талаб юқори бўлган ёрқин ва кўркам ёритишга эга сифатли радиаторлар билан жиҳозланган бўлиб, улар қизиб кетишнинг олдини олади.

Мазкур маҳсулотнинг бозорда пайдо бўлиши хотира чиплари ишлаб чиқаришда янги рақобат муҳитини юзага келтирмоқда. Хитойда ишлаб чиқарилган компонентларнинг жаҳон бозорига кириб келиши ва сифат жиҳатидан етакчи брендлар билан рақобатлаша олиши келгусида юқори унумдорликдаги компьютер қисмлари нархининг янада мақбул бўлишига хизмат қилиши мумкин.

ЛехарDDR5Оператив хотираCXMTТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди