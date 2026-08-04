Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этди
Лехар компанияси иккита 16 гигабайтлик модулдан иборат, умумий ҳажми 32 гигабайтли DDR5-7200 оператив хотира тўпламини тақдим етди. Тахминан 590 долларлик маҳсулот Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларига асосланган бўлиб, мутахассислар бу чиплар CXMT компаниясига тегишли бўлиши мумкинлигини айтмоқда. Модуллар 38-48-48-86 таймингларида, 1,40 В ишчи кучланишда ишлайди ҳамда Intel ХMP 3.0 ва AMD ЕХПО профилларини қўллаб-қувватлайди.
Таниқли хотира ишлаб чиқарувчиси Лехар компанияси иккита 16 гигабайтлик модулдан иборат, умумий ҳажмига кўра 32 гигабайтли DDR5-7200 оператив хотира тўпламини намойиш қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур маҳсулотнинг тахминан 590 долларлик нархи замонавий технологиялар бозори учун нисбатан арзон ҳисобланади ва унинг асосий сири Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларидан фойдаланилганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой чиплари ва техник хусусиятларЛехар компанияси ўз баёнотида янги хотира тўплами Хитойда ишлаб чиқарилган чипларга асосланганини очиқ кўрсатиб ўтган, бироқ аниқ завод номини тилга олмаган. Шунга қарамай, мутахассислар фикрича, бу борада ҳозирги кунда яримўтказгичлар бозорида фаол ривожланиб, ўз мавқейини мустаҳкамлаётган CXMT компанияси ҳақида бормоқда.
Тақдим этилган тезкор хотира модуллари 38-48-48-86 таймингларида ишлайди. Бунда ишчи кучланиш 1,40 В даражасида белгиланган бўлиб, замонавий тизимлар билан юқори даражада мослашувчанликни таъминлайди. Шунингдек, қурилма энг оммабоп технологиялар бўлган Intel ХMP 3.0 ҳамда AMD ЭХПО оверклоккинг профилларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Дизайн ва бозор аҳамиятиТехник имкониятлардан ташқари, янги хотира тўпламининг ташқи кўринишига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, модуллар замонавий компьютер ишқибозлари орасида талаб юқори бўлган ёрқин ва кўркам ёритишга эга сифатли радиаторлар билан жиҳозланган бўлиб, улар қизиб кетишнинг олдини олади.
Мазкур маҳсулотнинг бозорда пайдо бўлиши хотира чиплари ишлаб чиқаришда янги рақобат муҳитини юзага келтирмоқда. Хитойда ишлаб чиқарилган компонентларнинг жаҳон бозорига кириб келиши ва сифат жиҳатидан етакчи брендлар билан рақобатлаша олиши келгусида юқори унумдорликдаги компьютер қисмлари нархининг янада мақбул бўлишига хизмат қилиши мумкин.
…