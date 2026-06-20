Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритди

·33·Спорт
Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган Аргентина ва Жазоир (3:0) учрашуви атрофидаги баҳслар майдондан ташқарига кўчди. Жазоир футбол федерацияси учрашувдаги ҳакамликдан қатъий норозилик билдириб, ФИФАга расмий шикоят йўллади.

Африка вакилларининг фикрича, таниқли бош ҳакам Шимон Марциняк ўйин давомида интизомий қоидаларни нотўғри баҳолаган ва рақибга ён босган.

Жиноят ва жазо: Жазоир томонининг даъволари

TSA нашри тарқатган хабарга кўра, Жазоир футбол мутасаддилари Аргентина терма жамоасининг икки нафар юлдуз футболчиси майдондан четлатилиши (қизил карточка олиши) керак эди, деб ҳисобламоқда:

  • Лионель Месси эпизоди: Месси ўйин давомида жазоирлик ҳимоячи Аиссе Мандига нисбатан қоидани қўпол равишда бузган, бироқ бош ҳакам бу вазиятда кескин чора кўрмаган.

  • Алексис Макаллистер эпизоди: Макаллистер рақиб яримҳимоячиси Иброҳим Маза билан тўқнашувда уни тирсаги билан атайлаб урган деб даъво қилинмоқда. Ҳакамлар бу вазиятни ҳам эътиборсиз қолдиришган.

Учрашув натижаси ва кейинги тур тақвими

Гарчи майдондан ташқаридаги эътирозлар давом этаётган бўлса-да, баҳс Аргентина терма жамоасининг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланди. Жамоаларнинг гуруҳдаги кейинги қадамлари ва тақвими қуйидагича кўриниш олган:

Жамоа

1-тур натижаси

2-турдаги рақиб

Мақсад ва вазифа

Аргентина

3 : 0 (Ғалаба)

Австрия

Плей-офф йўлланмасини муддатидан олдин нақд қилиш

Жазоир

0 : 3 (Мағлубият)

Иордания

ЖЧдаги имкониятни сақлаб қолиш учун фақат ғалаба қозониш

Вазиятга холис баҳо:

Халқаро амалиётда ФИФА одатда учрашув бош ҳаками томонидан майдонда қабул қилинган интизомий қарорларни (агар ўйин қоидалари қўпол равишда бузилган техник хатолик бўлмаса) бекор қилмайди ёки ўйин натижасини қайта кўриб чиқмайди. Шу сабабли, Жазоир терма жамоаси шикоят жавобини кутиш билан бирга, бор эътиборини Иорданияга қарши бўлажак ҳал қилувчи баҳсга қаратиши лозим бўлади. Мусобақа кундалигини кузатиб борамиз!

АргентинаЖизелраФИФАСимон МарцинякЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Бугун, 19:01Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариТомас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариБугун, 18:59Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиЛидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:37Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Бугун, 18:01Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди