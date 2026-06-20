Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган Аргентина ва Жазоир (3:0) учрашуви атрофидаги баҳслар майдондан ташқарига кўчди. Жазоир футбол федерацияси учрашувдаги ҳакамликдан қатъий норозилик билдириб, ФИФАга расмий шикоят йўллади.
Африка вакилларининг фикрича, таниқли бош ҳакам Шимон Марциняк ўйин давомида интизомий қоидаларни нотўғри баҳолаган ва рақибга ён босган.
Жиноят ва жазо: Жазоир томонининг даъволари
TSA нашри тарқатган хабарга кўра, Жазоир футбол мутасаддилари Аргентина терма жамоасининг икки нафар юлдуз футболчиси майдондан четлатилиши (қизил карточка олиши) керак эди, деб ҳисобламоқда:
Лионель Месси эпизоди: Месси ўйин давомида жазоирлик ҳимоячи Аиссе Мандига нисбатан қоидани қўпол равишда бузган, бироқ бош ҳакам бу вазиятда кескин чора кўрмаган.
Алексис Макаллистер эпизоди: Макаллистер рақиб яримҳимоячиси Иброҳим Маза билан тўқнашувда уни тирсаги билан атайлаб урган деб даъво қилинмоқда. Ҳакамлар бу вазиятни ҳам эътиборсиз қолдиришган.
Учрашув натижаси ва кейинги тур тақвими
Гарчи майдондан ташқаридаги эътирозлар давом этаётган бўлса-да, баҳс Аргентина терма жамоасининг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланди. Жамоаларнинг гуруҳдаги кейинги қадамлари ва тақвими қуйидагича кўриниш олган:
Жамоа
1-тур натижаси
2-турдаги рақиб
Мақсад ва вазифа
Аргентина
3 : 0 (Ғалаба)
Австрия
Плей-офф йўлланмасини муддатидан олдин нақд қилиш
Жазоир
0 : 3 (Мағлубият)
Иордания
ЖЧдаги имкониятни сақлаб қолиш учун фақат ғалаба қозониш
Вазиятга холис баҳо:
Халқаро амалиётда ФИФА одатда учрашув бош ҳаками томонидан майдонда қабул қилинган интизомий қарорларни (агар ўйин қоидалари қўпол равишда бузилган техник хатолик бўлмаса) бекор қилмайди ёки ўйин натижасини қайта кўриб чиқмайди. Шу сабабли, Жазоир терма жамоаси шикоят жавобини кутиш билан бирга, бор эътиборини Иорданияга қарши бўлажак ҳал қилувчи баҳсга қаратиши лозим бўлади. Мусобақа кундалигини кузатиб борамиз!
…