Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!

·20·Спорт
Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!

Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов шахматнинг энг шиддатли ва жозибали йўналиши — блиц бўйича жонли (live) рейтингда сайёрамизнинг энг кучли уч нафар шахматчиси қаторига кирди. Ҳамюртимиз ўзининг охирги сермаҳсул ўйинлари эвазига рейтингда яна икки поғона юқорилаб, шахмат оламидаги элит мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.

Энг қувонарлиси, Нодирбек блиц йўналишида рамзий ва жуда қийин ҳисобланган 2800лик рейтинг довонидан муваффақиятли ўтиб олди.

Дунё шахматининг энг кучли уч мартабали вакиллари

Айни пайтда халқаро блиц рейтингининг юқори чўққисида фақатгина шахмат оламининг икки нафар тирик афсонаси ва Нодирбек Абдусатторов бор, холос:

Рўйхатдаги ўрни

Шахматчи

Жонли блиц рейтинги (Elo)

Мақоми ва тавсифи

1-ўрин

Магнус Карлсен

2877,4

Кўп карра жаҳон чемпиони, йиллар давомида мутлақ лидер

2-ўрин

Ҳикару Накамура

2838,0

Блиц ва стрим оламининг ҳақиқий қиролларидан бири

3-ўрин

Нодирбек Абдусатторов

2802,5

Энг ёш топ-шахматчи, ўзбек шахматининг бош юлдузи

Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!

Фристайл-шахматдаги муваффақият ва ЖЧ-2027 йўлланмаси

Нодирбек нафақат стандарт шахмат ва блицда, балки бутун дунёда оммалашиб бораётган янги форматларда ҳам дунё грандларига дарс ўтмоқда.

Вайссенхаус зафари:

Шу йилнинг февраль ойида Германиянинг Вайссенхаус курортида бўлиб ўтган фристайл-шахмат (Фишер шахмати / Chess 960) бўйича нуфузли FIDE жаҳон чемпионатида Абдусатторов юксак маҳорат кўрсатиб, бронза медалини қўлга киритган эди. Бу тарихий соврин ҳамюртимизга 2027 йилги жаҳон чемпионатига тўғридан-тўғри йўлланмани (лицензияни) муддатидан олдин нақд қилиш имконини берди.

Карлсен ва Накамура каби гигантлар билан бир қаторда, елкама-елка туриш — ўзбек шахмат мактабининг бугунги кунда нақадар қудратли кучга айланганининг яққол исботидир. Нодирбекка шахмат тожини Тошкентга олиб келиш йўлидаги улкан сафарида доимо омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаймиз! Рақибларни «моддий томонлама» доғда қолдиришда давом эт, Нодирбек!

Нодирбек АбдусатторовМагнус КарлсенХикару НакамураУзбекистонТашкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Бугун, 19:01Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариТомас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариБугун, 18:59Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиЖазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиБугун, 18:50Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиЛидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:37Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Бугун, 18:01Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди