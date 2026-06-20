Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!
Ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов шахматнинг энг шиддатли ва жозибали йўналиши — блиц бўйича жонли (live) рейтингда сайёрамизнинг энг кучли уч нафар шахматчиси қаторига кирди. Ҳамюртимиз ўзининг охирги сермаҳсул ўйинлари эвазига рейтингда яна икки поғона юқорилаб, шахмат оламидаги элит мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.
Энг қувонарлиси, Нодирбек блиц йўналишида рамзий ва жуда қийин ҳисобланган 2800лик рейтинг довонидан муваффақиятли ўтиб олди.
Дунё шахматининг энг кучли уч мартабали вакиллари
Айни пайтда халқаро блиц рейтингининг юқори чўққисида фақатгина шахмат оламининг икки нафар тирик афсонаси ва Нодирбек Абдусатторов бор, холос:
Рўйхатдаги ўрни
Шахматчи
Жонли блиц рейтинги (Elo)
Мақоми ва тавсифи
1-ўрин
2877,4
Кўп карра жаҳон чемпиони, йиллар давомида мутлақ лидер
2-ўрин
Ҳикару Накамура
2838,0
Блиц ва стрим оламининг ҳақиқий қиролларидан бири
3-ўрин
Нодирбек Абдусатторов
2802,5
Энг ёш топ-шахматчи, ўзбек шахматининг бош юлдузи
Фристайл-шахматдаги муваффақият ва ЖЧ-2027 йўлланмаси
Нодирбек нафақат стандарт шахмат ва блицда, балки бутун дунёда оммалашиб бораётган янги форматларда ҳам дунё грандларига дарс ўтмоқда.
Вайссенхаус зафари:
Шу йилнинг февраль ойида Германиянинг Вайссенхаус курортида бўлиб ўтган фристайл-шахмат (Фишер шахмати / Chess 960) бўйича нуфузли FIDE жаҳон чемпионатида Абдусатторов юксак маҳорат кўрсатиб, бронза медалини қўлга киритган эди. Бу тарихий соврин ҳамюртимизга 2027 йилги жаҳон чемпионатига тўғридан-тўғри йўлланмани (лицензияни) муддатидан олдин нақд қилиш имконини берди.
Карлсен ва Накамура каби гигантлар билан бир қаторда, елкама-елка туриш — ўзбек шахмат мактабининг бугунги кунда нақадар қудратли кучга айланганининг яққол исботидир. Нодирбекка шахмат тожини Тошкентга олиб келиш йўлидаги улкан сафарида доимо омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаймиз! Рақибларни «моддий томонлама» доғда қолдиришда давом эт, Нодирбек!
…