Энсо Мареска Манчестер Сити трансферлари ҳақида нима деди?
Енсо Мареска ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Манчестер Сити таркибини кучайтириш бўйича ҳали кўплаб муҳим ишлар борлигини айтди. Клуб Бернардо Силва, Жон Стоунз ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларни йўқотгани сабабли уларнинг ўрнини тўлдириши керак. Манчестер Сити Ноттингҳем Форестдан Еллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг евазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилади.
Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар клуб таркибини кучайтириш бўйича яна қилиниши керак бўлган муҳим ишлар кўплигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа раҳбарияти ёзда бир қатор тажрибали футболчиларни йўқотгани сабабли трансфер бозорида фаол бўлишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пеп Гвардиола ўн йиллик афсонавий даврини якунлаганидан сўнг Манчестер Сити бошқарувини қўлга олган италиялик мутахассис Сеулда К-Лига юлдузларига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жамоа таркиби кўплаб ўзгаришларга муҳтож бўлмаса-да, кетган етакчиларнинг ўрнини тўлдириш талаб этилади.
Тажрибали ўйинчилар кетиши ва трансфер режалариМаресканинг таъкидлашича, клуб ёзда Бернардо Силва, Жон Стоунз ва Натан Аке каби тажрибали ва муҳим ўйинчилардан айрилди. Шу боисдан ҳам таркибда бажарилиши лозим бўлган вазифалар етарлича топилади.
Манчестер Сити аллақачон Ноттингҳем Форест сафидан Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилади. 23 ёшли ярим ҳимоячи Энсо Мареска даврининг илк йирик харидига айланди. Шунга қарамай, мухлислар жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтиришини кутишмоқда.
Педро Нетонинг эҳтимолий трансфериСўнгги кунларда матбуотда Челси қанот ҳужумчиси Педро Нето Манчестер Сити радарига тушгани ҳақида хабарлар қизғин муҳокама қилинмоқда. Португалиялик футболчи Лондондаги фаолияти давомида Энсо Марескага яхши таниш бўлиб, клуб уни Тоттенхемга йўл олаётган Савинонинг ўрнига муносиб номзод сифатида кўрмоқда.
Трансфер бозоридаги охирги ҳафталар ҳақида гапирар экан, Мареска яқин кунларда янги битимлар имзоланиши кутилаётгани ҳақида аниқ фикр билдирмади, бироқ имкониятлар эшигини очиқ қолдирди. „Трансфер ойнаси очиқ экан, исталган нарса юз бериши мумкин“, дея қўшимча қилди у.
Ҳозирги кунда бош мураббий спорт директори Уго Виана ва бош ижрочи директор Ферран Сориано билан биргаликда кунлик мулоқот олиб борган ҳолда охирги ҳафталардаги ҳаракатларни мувофиқлаштирмоқда.
…