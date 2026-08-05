Энсо Мареска Манчестер Сити трансферлари ҳақида нима деди?

·39·Спорт
Энсо Мареска Манчестер Сити трансферлари ҳақида нима деди?
Қисқача

Енсо Мареска ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Манчестер Сити таркибини кучайтириш бўйича ҳали кўплаб муҳим ишлар борлигини айтди. Клуб Бернардо Силва, Жон Стоунз ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларни йўқотгани сабабли уларнинг ўрнини тўлдириши керак. Манчестер Сити Ноттингҳем Форестдан Еллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг евазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилади.

Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар клуб таркибини кучайтириш бўйича яна қилиниши керак бўлган муҳим ишлар кўплигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа раҳбарияти ёзда бир қатор тажрибали футболчиларни йўқотгани сабабли трансфер бозорида фаол бўлишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пеп Гвардиола ўн йиллик афсонавий даврини якунлаганидан сўнг Манчестер Сити бошқарувини қўлга олган италиялик мутахассис Сеулда К-Лига юлдузларига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жамоа таркиби кўплаб ўзгаришларга муҳтож бўлмаса-да, кетган етакчиларнинг ўрнини тўлдириш талаб этилади.

Тажрибали ўйинчилар кетиши ва трансфер режалари

Маресканинг таъкидлашича, клуб ёзда Бернардо Силва, Жон Стоунз ва Натан Аке каби тажрибали ва муҳим ўйинчилардан айрилди. Шу боисдан ҳам таркибда бажарилиши лозим бўлган вазифалар етарлича топилади.

Манчестер Сити аллақачон Ноттингҳем Форест сафидан Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиб, клуб рекордини янгилади. 23 ёшли ярим ҳимоячи Энсо Мареска даврининг илк йирик харидига айланди. Шунга қарамай, мухлислар жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтиришини кутишмоқда.

Педро Нетонинг эҳтимолий трансфери

Сўнгги кунларда матбуотда Челси қанот ҳужумчиси Педро Нето Манчестер Сити радарига тушгани ҳақида хабарлар қизғин муҳокама қилинмоқда. Португалиялик футболчи Лондондаги фаолияти давомида Энсо Марескага яхши таниш бўлиб, клуб уни Тоттенхемга йўл олаётган Савинонинг ўрнига муносиб номзод сифатида кўрмоқда.

Трансфер бозоридаги охирги ҳафталар ҳақида гапирар экан, Мареска яқин кунларда янги битимлар имзоланиши кутилаётгани ҳақида аниқ фикр билдирмади, бироқ имкониятлар эшигини очиқ қолдирди. „Трансфер ойнаси очиқ экан, исталган нарса юз бериши мумкин“, дея қўшимча қилди у.

Ҳозирги кунда бош мураббий спорт директори Уго Виана ва бош ижрочи директор Ферран Сориано билан биргаликда кунлик мулоқот олиб борган ҳолда охирги ҳафталардаги ҳаракатларни мувофиқлаштирмоқда.

Энсо МарескаМанчестер СитиПедро НетоЭллиот АндерсонТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда