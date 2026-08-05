Лионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам берди
Лионель Месси Мадрид ҳамжамиятининг Сиерра Оесте ҳудудидаги ёнғинлар оқибатларини бартараф етиш учун тахминан 80 минг евро хайрия қилди. Кучли ёнғинлар қарийб 75 минг акр ер майдонини йўқ қилиб, табиий ландшафтлар ва муҳим инфратузилмага жиддий зарар етказган, маҳаллий аҳоли еса уйларини тарк етишга мажбур бўлган. Мадрид ҳудудий президенти Исабел Диаз Аюсо хайрия ҳақида маълум қилиб, Месси номидан маҳаллий аҳолига миннатдорчилик билдирди.
Интер Маями клуби ҳужумчиси Лионель Месси Испаниядаги табиий офатдан жабр кўрган ҳудудларга ёрдам бериш мақсадида салмоқли маблағ хайрия қилди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик афсонавий футболчи Мадрид ҳамжамиятининг қишлоқ туманларида содир бўлган ҳалокатли ёнғинлар оқибатини бартараф этиш учун ўз ҳиссасини қўшган. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган юлдуз Сиерра Оесте ҳудудини қайта тиклашга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш учун тахминан 80 минг евро миқдорида маблағ ажратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу ғарбий қишлоқ ҳудуди яқинда кучли ёнғинлар гирдобида қолиб, қарийб 75 минг акр ер майдонини йўқ қилиб юборган. Табиий ландшафтлар ҳамда муҳим инфратузилмаларга жиддий зиён етказган офат оқибатида маҳаллий аҳоли ўз уйларини тарк этишга мажбур бўлган эди. Мазкур хайрия ёрдами ҳақида Мадридҳ ҳудудий президенти Исабел Диаз Аюсо ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида расман маълум қилиб, маҳаллий аҳоли номидан ўз миннатдорчилигини билдирган.
Мадрид расмийларининг миннатдорчилигиСобиқ Барселона ҳужумчисининг ушбу эзгу ташаббуси Испанияда илиқ кутиб олинди. Хусусан, Исабел Диаз Аюсо ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Лео Месси Сиерра Оесте минтақасини қайта тиклаш учун 80 минг евро хайрия қилганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Шунингдек, у Мадрид халқи футболчини тез орада қучоқ очиб кутиб олишга ва муносиб олқишлар тақдим этишга шай эканини ёзиб қолдирди.
Айни пайтда Мадрид ҳукумати ёнғиндан зарар кўрган муниципалитетларни узоқ муддатли тиклаш ишларини молиялаштириш учун фаол равишда ресурслар изламоқда. Расмийлар ҳам жисмоний шахслар, ҳам йирик корпорациялар учун маблағ йўналтиришда хавфсиз ва ягона канал вазифасини бажарувчи махсус хайрия платформасини ишга туширган. Бу эса молиявий ёрдамларнинг айниқса тезкор ёрдамга муҳтож бўлган ҳудудларга тўғридан-тўғри етиб боришини таъминлайди.
Месси ва унинг хайрия фаолияти75 минг акр майдонни қамраб олган зарар кўлами Лионель Мессидек таниқли шахсларнинг иштирокини жамоатчилик эътиборини қаратишда жуда муҳим аҳамият касб этишини кўрсатди. Ҳудуд инфратузилмасини тиклаш ва бой берилган табиий биологик хилма-хилликни қайта тиклаш жараёнида дунёнинг энг таниш спортчиларидан бирининг қўллаб-қувватлаши ҳукумат ташаббусларига катта туртки бермоқда. Давлат сектори ва хусусий ҳомийларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари ёз мавсумидаги экстремал об-ҳаво шароити келтириб чиқарган оқибатларни бартараф этишнинг ягона йўли сифатида кўрилмоқда.
Ушбу навбатдаги инсоний ёрдам ҳаракати Лионель Мессининг 2007-йилда ташкил этилган Лео Месси фонди орқали амалга ошириб келинаётган узоқ йиллик хайрия анъаналарига тўла мос келади. Фонд дастлаб бутун дунё бўйлаб ёрдамга муҳтож болалар учун соғлиқни сақлаш, таълим ва спорт ташаббусларини қўллаб-қувватлаш мақсадида тузилган эди. Йиллар давомида Интер Маями сардори инқирозли вазиятларда бир неча бор ўз маблағларини аямагани маълум.
Хусусан, 2020-йилдаги глобал пандемия даврида у ўз ватани Аргентинадаги шифохоналарга сунъий нафас олиш аппаратлари ва тиббий жиҳозлар учун 550 минг доллар атрофида хайрия қилган эди. Шунингдек, у Барселонасидаги Ҳоспитал Клиник ҳамда Испаниянинг бошқа тиббиёт марказларига 1,1 миллион доллар миқдорида маблағ ажратган. Мессининг Испания билан алоқалари MLS лигасига кўчиб ўтганига қарамай мустаҳкам сақланиб қолмоқда ва унинг Мадрид ҳамда Валенсиядаги табиий офат қурбонларига кўрсатган ёрдамлари бунинг ёрқин далилидир.
…