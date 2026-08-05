Лионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам берди

·49·Спорт
Лионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам берди
Қисқача

Лионель Месси Мадрид ҳамжамиятининг Сиерра Оесте ҳудудидаги ёнғинлар оқибатларини бартараф етиш учун тахминан 80 минг евро хайрия қилди. Кучли ёнғинлар қарийб 75 минг акр ер майдонини йўқ қилиб, табиий ландшафтлар ва муҳим инфратузилмага жиддий зарар етказган, маҳаллий аҳоли еса уйларини тарк етишга мажбур бўлган. Мадрид ҳудудий президенти Исабел Диаз Аюсо хайрия ҳақида маълум қилиб, Месси номидан маҳаллий аҳолига миннатдорчилик билдирди.

Интер Маями клуби ҳужумчиси Лионель Месси Испаниядаги табиий офатдан жабр кўрган ҳудудларга ёрдам бериш мақсадида салмоқли маблағ хайрия қилди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик афсонавий футболчи Мадрид ҳамжамиятининг қишлоқ туманларида содир бўлган ҳалокатли ёнғинлар оқибатини бартараф этиш учун ўз ҳиссасини қўшган. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган юлдуз Сиерра Оесте ҳудудини қайта тиклашга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш учун тахминан 80 минг евро миқдорида маблағ ажратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу ғарбий қишлоқ ҳудуди яқинда кучли ёнғинлар гирдобида қолиб, қарийб 75 минг акр ер майдонини йўқ қилиб юборган. Табиий ландшафтлар ҳамда муҳим инфратузилмаларга жиддий зиён етказган офат оқибатида маҳаллий аҳоли ўз уйларини тарк этишга мажбур бўлган эди. Мазкур хайрия ёрдами ҳақида Мадридҳ ҳудудий президенти Исабел Диаз Аюсо ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида расман маълум қилиб, маҳаллий аҳоли номидан ўз миннатдорчилигини билдирган.

Мадрид расмийларининг миннатдорчилиги

Собиқ Барселона ҳужумчисининг ушбу эзгу ташаббуси Испанияда илиқ кутиб олинди. Хусусан, Исабел Диаз Аюсо ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Лео Месси Сиерра Оесте минтақасини қайта тиклаш учун 80 минг евро хайрия қилганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Шунингдек, у Мадрид халқи футболчини тез орада қучоқ очиб кутиб олишга ва муносиб олқишлар тақдим этишга шай эканини ёзиб қолдирди.

Айни пайтда Мадрид ҳукумати ёнғиндан зарар кўрган муниципалитетларни узоқ муддатли тиклаш ишларини молиялаштириш учун фаол равишда ресурслар изламоқда. Расмийлар ҳам жисмоний шахслар, ҳам йирик корпорациялар учун маблағ йўналтиришда хавфсиз ва ягона канал вазифасини бажарувчи махсус хайрия платформасини ишга туширган. Бу эса молиявий ёрдамларнинг айниқса тезкор ёрдамга муҳтож бўлган ҳудудларга тўғридан-тўғри етиб боришини таъминлайди.

Месси ва унинг хайрия фаолияти

75 минг акр майдонни қамраб олган зарар кўлами Лионель Мессидек таниқли шахсларнинг иштирокини жамоатчилик эътиборини қаратишда жуда муҳим аҳамият касб этишини кўрсатди. Ҳудуд инфратузилмасини тиклаш ва бой берилган табиий биологик хилма-хилликни қайта тиклаш жараёнида дунёнинг энг таниш спортчиларидан бирининг қўллаб-қувватлаши ҳукумат ташаббусларига катта туртки бермоқда. Давлат сектори ва хусусий ҳомийларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари ёз мавсумидаги экстремал об-ҳаво шароити келтириб чиқарган оқибатларни бартараф этишнинг ягона йўли сифатида кўрилмоқда.

Ушбу навбатдаги инсоний ёрдам ҳаракати Лионель Мессининг 2007-йилда ташкил этилган Лео Месси фонди орқали амалга ошириб келинаётган узоқ йиллик хайрия анъаналарига тўла мос келади. Фонд дастлаб бутун дунё бўйлаб ёрдамга муҳтож болалар учун соғлиқни сақлаш, таълим ва спорт ташаббусларини қўллаб-қувватлаш мақсадида тузилган эди. Йиллар давомида Интер Маями сардори инқирозли вазиятларда бир неча бор ўз маблағларини аямагани маълум.

Хусусан, 2020-йилдаги глобал пандемия даврида у ўз ватани Аргентинадаги шифохоналарга сунъий нафас олиш аппаратлари ва тиббий жиҳозлар учун 550 минг доллар атрофида хайрия қилган эди. Шунингдек, у Барселонасидаги Ҳоспитал Клиник ҳамда Испаниянинг бошқа тиббиёт марказларига 1,1 миллион доллар миқдорида маблағ ажратган. Мессининг Испания билан алоқалари MLS лигасига кўчиб ўтганига қарамай мустаҳкам сақланиб қолмоқда ва унинг Мадрид ҳамда Валенсиядаги табиий офат қурбонларига кўрсатган ёрдамлари бунинг ёрқин далилидир.

Лионель МессиИнтер МаямиИспанияМадридХайрия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда