SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчи
SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказишни мақсад қилган. 2026-йилнинг иккинчи чораги якунида компания тушуми 7,8 миллиард долларни ташкил етиб, 541 миллион долларлик соф зарар қайд етди. SpaceX 2026-йил охиригача маълумотлар марказлари қувватини 2 ГВга, 2027-йил охиригача еса қарийб 10 ГВга етказишни режалаштирмоқда.
SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк чораклик инвесторлар конференциясида молиявий натижаларни сарҳисоб қилиб, келгуси йилларга мўлжалланган улкан режаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, тадбир давомида асосий эътибор сунъий интеллект, Starlink тизимини кенгайтириш ва Starship ракетасини парвозга тайёрлаш каби стратегик йўналишларга қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мақола эълон қилинган манбага асосан, 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, SpaceX умумий тушуми 7,8 миллиард долларни ташкил этди ва бу таҳлилчиларнинг 6,93 миллиард долларлик прогнозидан юқори бўлди. Молиявий муваффақиятнинг асосий қисми Starlink орқали таъминланган интернет хизматлари (4,3 миллиард доллар) ҳамда янги ташкил этилган SpaceXAI бўлинмасига (2,6 миллиард доллар) тўғри келди.
Гарчи рекорд даражадаги даромад қайд этилган бўлса-да, компания ҳозирча молиявий жиҳатдан зарбада ишламоқда. Иккинчи чоракдаги соф зарар 541 миллион долларни ташкил этди. Шунга қарамай, мазкур кўрсаткич бозор кутганидан анча яхши бўлиб чиқди, чунки мутахассислар деярли 2 миллиард долларлик зарар бўлишини тахмин қилишган эди.
Сунъий интеллект инфратузилмаси ва хотира тақчиллигиКонференцияда сунъий интеллект бозоридаги жиддий муаммолардан бири — хотира чиплари тақчиллиги алоҳида таъкидланди. Elon Muskнинг баҳолашича, дунё бўйича хотира ишлаб чиқариш ҳажми йилига тахминан 20 фоизга ўсаётган бир пайтда, унга бўлган талаб йиллик 200 фоиздан зиёд тезлик билан ошиб бормоқда.
Шу билан бирга, компания ўзининг ҳисоблаш қувватларини жадал оширишни режалаштирмоқда. 2026-йил охиригача маълумотлар марказларининг умумий қуввати 2 ГВга, 2027-йил охирига келиб эса қарийб 10 ГВга етказилиши кутилмоқда. Қайд этилишича, учинчи чоракнинг дастлабки ҳафталаридаёқ 6,7 миллиард долларлик булутли шартномалар имзоланган.
Starlink Мобиле ва космик келажакIxbt.com хабарига кўра, SpaceX компаниясининг яна бир йирик лойиҳаси — Starlink Мобиле келгусида йирик уяли алоқа операторлари билан рақобатга киришади. Янги хизмат анъанавий инфратузилма харажатларини кескин камайтирган ҳолда, тўғридан-тўғри сунъий йўлдошларга уланадиган база станцияларини ишга туширишни кўзда тутади.
Келгуси режасига кўра, SpaceX 2027-йилга бориб Starship космик кемасини ҳар куни биттадан учириш суръатига чиқишни ният қилмоқда. Одамларни Ойсига илк бор қўниш амалиёти эса режа бўйича 2028-йилга мўлжалланган бўлиб қолмоқда.
…