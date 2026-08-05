SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчи

·34·Техно
SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчи
Қисқача

SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказишни мақсад қилган. 2026-йилнинг иккинчи чораги якунида компания тушуми 7,8 миллиард долларни ташкил етиб, 541 миллион долларлик соф зарар қайд етди. SpaceX 2026-йил охиригача маълумотлар марказлари қувватини 2 ГВга, 2027-йил охиригача еса қарийб 10 ГВга етказишни режалаштирмоқда.

SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк чораклик инвесторлар конференциясида молиявий натижаларни сарҳисоб қилиб, келгуси йилларга мўлжалланган улкан режаларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, тадбир давомида асосий эътибор сунъий интеллект, Starlink тизимини кенгайтириш ва Starship ракетасини парвозга тайёрлаш каби стратегик йўналишларга қаратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мақола эълон қилинган манбага асосан, 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, SpaceX умумий тушуми 7,8 миллиард долларни ташкил этди ва бу таҳлилчиларнинг 6,93 миллиард долларлик прогнозидан юқори бўлди. Молиявий муваффақиятнинг асосий қисми Starlink орқали таъминланган интернет хизматлари (4,3 миллиард доллар) ҳамда янги ташкил этилган SpaceXAI бўлинмасига (2,6 миллиард доллар) тўғри келди.

Гарчи рекорд даражадаги даромад қайд этилган бўлса-да, компания ҳозирча молиявий жиҳатдан зарбада ишламоқда. Иккинчи чоракдаги соф зарар 541 миллион долларни ташкил этди. Шунга қарамай, мазкур кўрсаткич бозор кутганидан анча яхши бўлиб чиқди, чунки мутахассислар деярли 2 миллиард долларлик зарар бўлишини тахмин қилишган эди.

Сунъий интеллект инфратузилмаси ва хотира тақчиллиги

Конференцияда сунъий интеллект бозоридаги жиддий муаммолардан бири — хотира чиплари тақчиллиги алоҳида таъкидланди. Elon Muskнинг баҳолашича, дунё бўйича хотира ишлаб чиқариш ҳажми йилига тахминан 20 фоизга ўсаётган бир пайтда, унга бўлган талаб йиллик 200 фоиздан зиёд тезлик билан ошиб бормоқда.

Шу билан бирга, компания ўзининг ҳисоблаш қувватларини жадал оширишни режалаштирмоқда. 2026-йил охиригача маълумотлар марказларининг умумий қуввати 2 ГВга, 2027-йил охирига келиб эса қарийб 10 ГВга етказилиши кутилмоқда. Қайд этилишича, учинчи чоракнинг дастлабки ҳафталаридаёқ 6,7 миллиард долларлик булутли шартномалар имзоланган.

Starlink Мобиле ва космик келажак

Ixbt.com хабарига кўра, SpaceX компаниясининг яна бир йирик лойиҳаси — Starlink Мобиле келгусида йирик уяли алоқа операторлари билан рақобатга киришади. Янги хизмат анъанавий инфратузилма харажатларини кескин камайтирган ҳолда, тўғридан-тўғри сунъий йўлдошларга уланадиган база станцияларини ишга туширишни кўзда тутади.

Келгуси режасига кўра, SpaceX 2027-йилга бориб Starship космик кемасини ҳар куни биттадан учириш суръатига чиқишни ният қилмоқда. Одамларни Ойсига илк бор қўниш амалиёти эса режа бўйича 2028-йилга мўлжалланган бўлиб қолмоқда.

SpaceXElon MuskStarlinkТехнологияларСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди