Винисиус Жуниор Лондоннинг Арсенал клуби қизиқишлари фонида ўз келажаги ҳақида гапирди
Винисиус Жуниор Арсенал қизиқиши ва трансфер миш-мишлари фонида Мадридга қайтиб, Реал Мадрид машғулотларига қўшилди. 26 ёшли футболчи янги португалиялик мураббий билан 2026-27 йилги мавсум вазифалари ҳақида самарали суҳбатлар ўтказганини айтди. У мавсумолди тайёргарликдаги юқори жисмоний юкламалар, жумладан икки маҳал машғулотлар ҳақида ҳам гапирди.
Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг келажаги ва трансфер бўлаётган миш-мишлар ҳақида илк бор оммага фикр билдирди. Лондоннинг Арсенал клуби бразилиялик қанот ҳужумчисини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган бир пайтда, футболчи Мадридга қайтиб, машғулотларга киришди. Вальдебебас базасида тиббий кўрикдан ўтган 26 ёшли футболчи янги мавсумолди тайёргарликлари жараёнида Реал Мадрид ТВ каналига интервю берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг хабар қилишича, сўнгги вақтларда Винисиус Жуниор атрофида кескин трансфер курашлари давом этмоқда. Микел Артета бошчилигидаги Арсенал жамоаси футболчини Англия Премер-лигасига олиб келиш учун шахсан ўз ишини олиб бормоқда. Шунга қарамай, футболчи Испания пойтахтига қайтиб, жамоанинг умумий машғулотлар жараёнига қўшилди.
Янги бош мураббий билан муносабатларИнтервю чоғида Винисиус Жуниор жамоанинг янги устози билан бўлган дастлабки мулоқотлари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, у янги португалиялик мутахассис билан 2026-27 йилги мавсумдаги вазифалари юзасидан самарали суҳбатлар ўтказишга улгурган. Мураббий ундан аввалгидек қувноқ, ижобий ва ўзига хос услубда тўп суришни давом эттиришини талаб қилмоқда.
«Жуда яхши, янги мураббий ва янги футболчилар билан танишиб боряпмиз, машғулотларда жуда қаттиқ ишлаяпмиз», дейди бразилиялик футболчи. У Шимолий Америкадаги Жаҳон чемпионатидан сўнг жисмоний ҳолатини тиклаш учун машғулотлар қанчалик қийин кечаётганини ҳам яширмади.
Пре-сезон юкламалари ва жисмоний тайёргарликФутболчининг таъкидлашича, мавсумолди йиғинининг асосий мақсади — футболчиларни жисмонан тўлиқ тайёр ҳолатга келтириш ва мавсум давомида жароҳатларни камайтиришдир. Дастлабки кунларданоқ юкламалар жуда юқори бўлгани, жумладан икки марта машғулотлар ўтказилгани қайд этилди.
«Бугун залда бироз шуғулландик, оёқ мушакларини бақувват қилиш учун қисқа машқлар бажарилди ва ўйлашимча, бу жуда фойдали сессия бўлди. Ҳаммамиз бутунлай чарчаб, оёқдан қолдик, аммо эртанги кун учун дам олиш вақти келди», дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Шартнома вазияти ва келажакдаги ноаниқликМайдондаги профессионал ёндашувга қарамай, футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси атрофидаги вазият ҳануз кескинлигича қолмоқда. Олинган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти ўйинчига сўнгги шартнома узайтириш таклифини берган ва бу борада қатъий позицияда турибди. Агар келишувга эришилмаса, Лос-Бланкос жамоаси ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиб юборишга тайёр.
Айнан шу ҳолат Арсенал клубини ҳушёр торттирган. Агар томонлар умумий тўхтамга кела олмаса, Англия чемпионлари сафга қўшилиш эҳтимоли юқори бўлган ушбу трансфер учун асосий даъвогар бўлиб қолмоқда.
…