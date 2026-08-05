Винисиус Жуниор Лондоннинг Арсенал клуби қизиқишлари фонида ўз келажаги ҳақида гапирди

·44·Спорт
Винисиус Жуниор Лондоннинг Арсенал клуби қизиқишлари фонида ўз келажаги ҳақида гапирди
Қисқача

Винисиус Жуниор Арсенал қизиқиши ва трансфер миш-мишлари фонида Мадридга қайтиб, Реал Мадрид машғулотларига қўшилди. 26 ёшли футболчи янги португалиялик мураббий билан 2026-27 йилги мавсум вазифалари ҳақида самарали суҳбатлар ўтказганини айтди. У мавсумолди тайёргарликдаги юқори жисмоний юкламалар, жумладан икки маҳал машғулотлар ҳақида ҳам гапирди.

Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг келажаги ва трансфер бўлаётган миш-мишлар ҳақида илк бор оммага фикр билдирди. Лондоннинг Арсенал клуби бразилиялик қанот ҳужумчисини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган бир пайтда, футболчи Мадридга қайтиб, машғулотларга киришди. Вальдебебас базасида тиббий кўрикдан ўтган 26 ёшли футболчи янги мавсумолди тайёргарликлари жараёнида Реал Мадрид ТВ каналига интервю берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг хабар қилишича, сўнгги вақтларда Винисиус Жуниор атрофида кескин трансфер курашлари давом этмоқда. Микел Артета бошчилигидаги Арсенал жамоаси футболчини Англия Премер-лигасига олиб келиш учун шахсан ўз ишини олиб бормоқда. Шунга қарамай, футболчи Испания пойтахтига қайтиб, жамоанинг умумий машғулотлар жараёнига қўшилди.

Янги бош мураббий билан муносабатлар

Интервю чоғида Винисиус Жуниор жамоанинг янги устози билан бўлган дастлабки мулоқотлари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, у янги португалиялик мутахассис билан 2026-27 йилги мавсумдаги вазифалари юзасидан самарали суҳбатлар ўтказишга улгурган. Мураббий ундан аввалгидек қувноқ, ижобий ва ўзига хос услубда тўп суришни давом эттиришини талаб қилмоқда.

«Жуда яхши, янги мураббий ва янги футболчилар билан танишиб боряпмиз, машғулотларда жуда қаттиқ ишлаяпмиз», дейди бразилиялик футболчи. У Шимолий Америкадаги Жаҳон чемпионатидан сўнг жисмоний ҳолатини тиклаш учун машғулотлар қанчалик қийин кечаётганини ҳам яширмади.

Пре-сезон юкламалари ва жисмоний тайёргарлик

Футболчининг таъкидлашича, мавсумолди йиғинининг асосий мақсади — футболчиларни жисмонан тўлиқ тайёр ҳолатга келтириш ва мавсум давомида жароҳатларни камайтиришдир. Дастлабки кунларданоқ юкламалар жуда юқори бўлгани, жумладан икки марта машғулотлар ўтказилгани қайд этилди.

«Бугун залда бироз шуғулландик, оёқ мушакларини бақувват қилиш учун қисқа машқлар бажарилди ва ўйлашимча, бу жуда фойдали сессия бўлди. Ҳаммамиз бутунлай чарчаб, оёқдан қолдик, аммо эртанги кун учун дам олиш вақти келди», дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Шартнома вазияти ва келажакдаги ноаниқлик

Майдондаги профессионал ёндашувга қарамай, футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси атрофидаги вазият ҳануз кескинлигича қолмоқда. Олинган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти ўйинчига сўнгги шартнома узайтириш таклифини берган ва бу борада қатъий позицияда турибди. Агар келишувга эришилмаса, Лос-Бланкос жамоаси ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиб юборишга тайёр.

Айнан шу ҳолат Арсенал клубини ҳушёр торттирган. Агар томонлар умумий тўхтамга кела олмаса, Англия чемпионлари сафга қўшилиш эҳтимоли юқори бўлган ушбу трансфер учун асосий даъвогар бўлиб қолмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда