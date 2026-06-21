Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади

·0·Спорт
Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади

Жаҳон чемпионатининг E гуруҳи 2-туридан ўрин олган Эквадор ва Кюрасао ўртасидаги баҳс (0:0) нафақат Кюрасао учун тарихий илк очкони тақдим этди, балки мундиаллар тарихига кирадиган янги рекорд билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Кюрасао терма жамоаси посбони Элой Рум учрашувда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди.

Даҳшатли босим ва 15 та сейв

Эквадор миллий жамоаси ўйин давомида катта устунликка эга бўлди ва Кюрасао дарвозаси томон тинмай ҳужумлар уюштирди. Бироқ уларнинг қаршисида Элой Румдан иборат мустаҳкам девор пайдо бўлди:

  • Эквадор томонидан берилган жами зарбалар сони: 28 та

  • Дарвоза соҳасига аниқ борган зарбалар: 15 та

  • Элой Рум томонидан қайтарилган зарбалар (сейвлар): 15 та

1966 йилдан бери кузатилмаган натижа

Машҳур Opta таҳлилий порталининг маълумотларига кўра, Элой Рум қўшимча бўлимларсиз, яъни асосий 90 дақиқалик вақт ичида ўтган ўйинлардаги сейвлар сони бўйича Жаҳон чемпионатлари рекордини ўрнатди.

Жаҳон чемпионатларида бундай статистика тизимли равишда 1966 йилдан буён юритилаётган бўлса, шу вақтгача ҳеч бир дарвозабон асосий вақтнинг ўзида 15 та аниқ зарбани қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қола олмаган эди.

Очко бор, лекин вазият мураккаб

Ушбу дуранг эвазига Кюрасао миллий жамоаси ўз тарихидаги илк очкони қўлга киритди. Бироқ биринчи турдаги йирик мағлубият асоратлари туфайли жамоа тўплар нисбатига кўра ҳали ҳам E гуруҳида сўнгги, тўртинчи ўринни эгаллаб турибди.

Шундай бўлса-да, Элой Румнинг бу маҳорати Кюрасаога сўнгги тур олдидан плей-оффга чиқиш учун назарий имкониятларни сақлаб қолиш имконини берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиГермания Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиБугун, 03:12Германия Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиГермания Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 03:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди