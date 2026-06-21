Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгилади
Жаҳон чемпионатининг E гуруҳи 2-туридан ўрин олган Эквадор ва Кюрасао ўртасидаги баҳс (0:0) нафақат Кюрасао учун тарихий илк очкони тақдим этди, балки мундиаллар тарихига кирадиган янги рекорд билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Кюрасао терма жамоаси посбони Элой Рум учрашувда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди.
Даҳшатли босим ва 15 та сейв
Эквадор миллий жамоаси ўйин давомида катта устунликка эга бўлди ва Кюрасао дарвозаси томон тинмай ҳужумлар уюштирди. Бироқ уларнинг қаршисида Элой Румдан иборат мустаҳкам девор пайдо бўлди:
Эквадор томонидан берилган жами зарбалар сони: 28 та
Дарвоза соҳасига аниқ борган зарбалар: 15 та
Элой Рум томонидан қайтарилган зарбалар (сейвлар): 15 та
1966 йилдан бери кузатилмаган натижа
Машҳур Opta таҳлилий порталининг маълумотларига кўра, Элой Рум қўшимча бўлимларсиз, яъни асосий 90 дақиқалик вақт ичида ўтган ўйинлардаги сейвлар сони бўйича Жаҳон чемпионатлари рекордини ўрнатди.
Жаҳон чемпионатларида бундай статистика тизимли равишда 1966 йилдан буён юритилаётган бўлса, шу вақтгача ҳеч бир дарвозабон асосий вақтнинг ўзида 15 та аниқ зарбани қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қола олмаган эди.
Очко бор, лекин вазият мураккаб
Ушбу дуранг эвазига Кюрасао миллий жамоаси ўз тарихидаги илк очкони қўлга киритди. Бироқ биринчи турдаги йирик мағлубият асоратлари туфайли жамоа тўплар нисбатига кўра ҳали ҳам E гуруҳида сўнгги, тўртинчи ўринни эгаллаб турибди.
Шундай бўлса-да, Элой Румнинг бу маҳорати Кюрасаога сўнгги тур олдидан плей-оффга чиқиш учун назарий имкониятларни сақлаб қолиш имконини берди.
…