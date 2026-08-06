Лука Модрич Милан билан шартномани нима учун узайтирганини тушунтирди
Лука Модрич жисмоний ҳолатини баҳолаб, юқори даражада ўйнаш истаги сақланиб қолгани учун Милан билан шартномасини яна бир йилга узайтирди. У шартномани декабр ойидаёқ имзолаши мумкин бўлган, бироқ танасини тинглаш ва ўйнаш иштиёқи қолган-қолмаганини англаш учун шошилмаган. Модрич раҳбариятнинг ишончи ва ўзидаги иштиёқ шубҳаларини йўққа чиқарганини айтди.
Тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич ўзининг жисмоний ҳолатини синчковлик билан баҳолаб чиққач, Милан клуби билан шартномасини яна бир йилга узайтиргани ҳақида гапирди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, хорватиялик фахрий футболчи мавсум якунидаги омадсизликларга қарамай, Сан-Сирода қолишга қарор қилган ва юқори даражада ўйнашда давом этиш истаги кучли эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ Олтин тўп соҳиби бўлган футболчи шартнома имзолаш жараёни ва ўз ҳис-туйғулари ҳақида фикр билдирар экан, ҳамма нарса унинг тана ҳолатига боғлиқ бўлганини эътироф этди. Модричнинг сўзларига кўра, у шартномани ҳатто декабрь ойидаёқ имзолаши мумкин эди, бироқ шошилмаган.
Тана ҳолати ва шартнома тафсилотлари“Мен яна бир йил ўйнашни хоҳлаётганимни доимо билдим. Декабрдаёқ шартнома имзолашим мумкин эди, лекин буни хоҳламадим, чунки танамни эшитишим керак эди. Ўзимни қандай ҳис қилаётганимни ва ўйнашга бўлган иштиёқим қолган-қолмаганини тушунишим муҳим эди”, — дейди Модрич. Унинг айтишича, охир-оқибат раҳбариятнинг унга бўлган ишончи ва ўзидаги иштиёқ барча шубҳаларни йўққа чиқарган.
Милан учун 2025–2026-йилги мавсум жуда оғир кечди. Жамоа мавсум давомида асосий чемпионлик даъвогари Интерга муносиб рақобат кўрсатиб келган эди. Бироқ мавсум сўнггидаги кескин пасайиш жамоанинг бешинчи ўринга тушиб кетишига сабаб бўлди ва бу Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум этди.
Мавсумдаги хатолар ва жароҳатларМодрич ҳал қилувчи ўйинларда юзага келган омадсизликлардан бири жароҳат эканини алоҳида таъкидлади. Ёноқ суягининг синиши туфайли у энг муҳим учрашувларни ўтказиб юборишга мажбур бўлди ва майдондаги етакчилик етишмагани жамоага қаттиқ таъсир қилди. У мавсум охирида жамоага ёрдам бера олмаганидан афсусдалигини яширмади.
Футболчининг фикрича, жамоа иккинчи ўринда қулай жойлашган пайтда ортиқча хотиржамликка берилиб кетган. Хусусан, Лацио билан кечган муҳим баҳсдан кейин психологик ўзгариш рўй берган ва миланликлар чемпионлик қийинлигини тушуниб, Европа зоналари учун талаб этиладиган жадалликни йўқотиб қўйишган.
“Биз фақат хатоларимиздан сабоқ олишимиз керак. Лацио билан ўйингача юқорида эдик, кейин эса чемпионлик қийинлигини тушуниб, ўйинимиз бир оз тушиб кетди. Чемпионлар лигасига аллақачон чиқиб бўлдик деган ўйинда хатога йўл қўйдик”, — дея якунлади футболчи.
…