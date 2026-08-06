Лука Модрич Милан билан шартномани нима учун узайтирганини тушунтирди

·55·Спорт
Лука Модрич Милан билан шартномани нима учун узайтирганини тушунтирди
Қисқача

Лука Модрич жисмоний ҳолатини баҳолаб, юқори даражада ўйнаш истаги сақланиб қолгани учун Милан билан шартномасини яна бир йилга узайтирди. У шартномани декабр ойидаёқ имзолаши мумкин бўлган, бироқ танасини тинглаш ва ўйнаш иштиёқи қолган-қолмаганини англаш учун шошилмаган. Модрич раҳбариятнинг ишончи ва ўзидаги иштиёқ шубҳаларини йўққа чиқарганини айтди.

Тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич ўзининг жисмоний ҳолатини синчковлик билан баҳолаб чиққач, Милан клуби билан шартномасини яна бир йилга узайтиргани ҳақида гапирди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, хорватиялик фахрий футболчи мавсум якунидаги омадсизликларга қарамай, Сан-Сирода қолишга қарор қилган ва юқори даражада ўйнашда давом этиш истаги кучли эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ Олтин тўп соҳиби бўлган футболчи шартнома имзолаш жараёни ва ўз ҳис-туйғулари ҳақида фикр билдирар экан, ҳамма нарса унинг тана ҳолатига боғлиқ бўлганини эътироф этди. Модричнинг сўзларига кўра, у шартномани ҳатто декабрь ойидаёқ имзолаши мумкин эди, бироқ шошилмаган.

Тана ҳолати ва шартнома тафсилотлари

“Мен яна бир йил ўйнашни хоҳлаётганимни доимо билдим. Декабрдаёқ шартнома имзолашим мумкин эди, лекин буни хоҳламадим, чунки танамни эшитишим керак эди. Ўзимни қандай ҳис қилаётганимни ва ўйнашга бўлган иштиёқим қолган-қолмаганини тушунишим муҳим эди”, — дейди Модрич. Унинг айтишича, охир-оқибат раҳбариятнинг унга бўлган ишончи ва ўзидаги иштиёқ барча шубҳаларни йўққа чиқарган.

Милан учун 2025–2026-йилги мавсум жуда оғир кечди. Жамоа мавсум давомида асосий чемпионлик даъвогари Интерга муносиб рақобат кўрсатиб келган эди. Бироқ мавсум сўнггидаги кескин пасайиш жамоанинг бешинчи ўринга тушиб кетишига сабаб бўлди ва бу Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум этди.

Мавсумдаги хатолар ва жароҳатлар

Модрич ҳал қилувчи ўйинларда юзага келган омадсизликлардан бири жароҳат эканини алоҳида таъкидлади. Ёноқ суягининг синиши туфайли у энг муҳим учрашувларни ўтказиб юборишга мажбур бўлди ва майдондаги етакчилик етишмагани жамоага қаттиқ таъсир қилди. У мавсум охирида жамоага ёрдам бера олмаганидан афсусдалигини яширмади.

Футболчининг фикрича, жамоа иккинчи ўринда қулай жойлашган пайтда ортиқча хотиржамликка берилиб кетган. Хусусан, Лацио билан кечган муҳим баҳсдан кейин психологик ўзгариш рўй берган ва миланликлар чемпионлик қийинлигини тушуниб, Европа зоналари учун талаб этиладиган жадалликни йўқотиб қўйишган.

“Биз фақат хатоларимиздан сабоқ олишимиз керак. Лацио билан ўйингача юқорида эдик, кейин эса чемпионлик қийинлигини тушуниб, ўйинимиз бир оз тушиб кетди. Чемпионлар лигасига аллақачон чиқиб бўлдик деган ўйинда хатога йўл қўйдик”, — дея якунлади футболчи.

Лука МодричМиланА СерияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)