Месси қайтди ва шоу бошлади: Майамида олтита гол (видео)
«Интер Маями» Лигалар кубогидаги илк учрашувида Мексиканинг «Атлетико Сан-Луис» жамоасини 4:2 ҳисобида мағлуб этди, Лионель Месси эса дубл қайд этиб, яна бир голга узатма берди. Месси 11 ва 44-дақиқаларда гол урди, унинг узатмасидан кейин Микаел биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда «Интер Маями»нинг тўртинчи голини киритди.
Лионель Месси Лигалар кубогидаги илк учрашувидаёқ ўзини яна бир бор ҳал қилувчи футболчи сифатида кўрсатди. Аргентиналик юлдуз дубль қайд этиб, яна бир голга узатма берди ва «Интер Майами»нинг Мексика вакили «Атлетико Сан-Луис» устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасига бош қаҳрамон бўлди.
Флорида клуби ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ ҳисобда ортда қолди. Аммо меҳмонларнинг эрта голи «Интер Майами»ни саросимага солиш ўрнига, Мессини уйғотди: танаффусга қадар мезбонлар рақиб дарвозасини тўрт марта ишғол қилди.
Меҳмонлар аввал урди, Месси дарҳол жавоб қайтарди
Учрашув «Атлетико Сан-Луис» учун жуда яхши бошланди. Давид Родригес 4-дақиқада ҳимоядаги бўшлиқдан фойдаланиб, Мексика клубини олдинга олиб чиқди.
Бироқ устунлик узоққа чўзилмади. 11-дақиқада Ноа Аллен бошлаб берган ҳужумни Месси аниқ зарба билан якунлаб, ҳисобни тенглаштирди.
Бу гол аргентиналик футболчининг жаҳон чемпионатидан кейин «Интер Майами» сафида урган илк тўпи бўлди. У аввалги ўйинда захирадан майдонга тушган, Лигалар кубоги стартида эса биринчи дақиқадан ҳаракат қилган эди.
Биринчи бўлимда Месси рақиб ҳимоясини парчалади
«Интер Майами» ҳисобни тенглаштиргач, майдондаги вазият кескин ўзгарди. Мезбонлар тўпни назорат қилиб, ҳужумларни Месси, Родриго Де Паул ва Теласко Сеговия орқали ташкил эта бошлади.
26-дақиқада Сеговия флоридаликларни олдинга олиб чиқди. Танаффусга яқин эса Месси яна саҳнага чиқди: 44-дақиқада у иккинчи голини уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда аргентиналик футболчи энди ассистентга айланди. Унинг узатмасидан кейин марказий ҳимоячи Микаэл тўртинчи голни урди. Шу тариқа, Месси дастлабки 45 дақиқада учта голли ҳаракатни ўз ҳисобига ёздирди.
Иккинчи бўлимда «Сан-Луис» босимни оширди
Мексика клуби танаффусдан кейин ўйиндан чиқиб кетмади. 51-дақиқада Рафа Льоренте ҳисобни қисқартириб, меҳмонларга қайтиш умидини берди.
«Атлетико Сан-Луис» иккинчи бўлимнинг айрим қисмларида ташаббусни қўлга олиб, «Интер Майами» ҳимоясини босим остида ушлади. Аммо мезбонлар биринчи бўлимда қўлга киритган устунлигини сақлаб қолди ва турнирни муҳим ғалаба билан бошлади.
Ўйин давомида об-ҳаво ҳам режаларга таъсир қилди. Момақалдироқ сабаб баҳс маълум муддатга тўхтатилди, аммо учрашув қайта давом эттирилгач, ҳисоб бошқа ўзгармади.
Месси яна севимли турнирида порлади
Лигалар кубоги Мессининг «Интер Майами»даги фаолиятида алоҳида ўрин тутади. Аргентиналик юлдуз 2023 йил айнан шу мусобақада Америка клуби сафидаги илк ўйинларини ўтказиб, жамоани тарихидаги биринчи совринга олиб келган эди.
Ўша турнирда Месси еттита учрашувда ўнта гол уриб, мусобақанинг энг яхши тўпурари ва энг яхши футболчиси бўлган. «Интер Майами» финалда «Нэшвилл»ни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган.
Орадан уч йил ўтиб, у турнирдаги навбатдаги юришини яна дубль билан бошлади. Айниқса, жаҳон чемпионати финалидаги оғир мағлубиятдан кейинги дастлабки йирик ўйинда шундай натижа кўрсатиши унинг руҳий ва жисмоний ҳолати ҳақида муҳим ишора берди.
Янги форматда ҳар бир голнинг қиймати катта
2026 йилги Лигалар кубогида MLS ва Мексика чемпионатидан жами 36 та клуб иштирок этмоқда. Биринчи босқичда ҳар бир жамоа рақиб лига вакилларига қарши учтадан ўйин ўтказади.
MLS ва Liga MX учун алоҳида жадвал тузилади. Ҳар икки лиганинг энг яхши тўрттадан жамоаси чорак финалга чиқади. Шу сабаб фақат ғалаба эмас, урилган ва ўтказиб юборилган голлар нисбати ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
«Интер Майами» биринчи учрашувда уч очко ва мусбат икки тўплик фарқни қўлга киритди. Аммо икки гол ўтказиб юборилгани мураббийлар штаби учун ҳимоядаги айрим муаммолар устида ишлаш зарурлигини ҳам кўрсатди.
Энди навбат «Монтеррей»га
Флорида клуби Лигалар кубогидаги иккинчи ўйинини 8 август куни яна ўз майдонида ўтказади. Бу сафар рақиб Мексиканинг энг кучли ва молиявий имкониятлари юқори клубларидан бири — «Монтеррей» бўлади.
Биринчи босқичдаги сўнгги учрашувда эса «Интер Майами» 12 август куни «Леон»ни қабул қилади. Учала баҳс ҳам Nu Stadium’да ўтказилиши режалаштирилган.
Лигалар кубоги, биринчи босқич
«Интер Майами» — «Атлетико Сан-Луис» — 4:2
Голлар: Месси, 11, 44; Сеговия, 26; Микаэл, 45+7 — Давид Родригес, 4; Рафа Льоренте, 51.
«Интер Майами» турнирни ғалаба билан бошлади, аммо кечанинг энг асосий хабари ҳисоб эмасди. 39 ёшли Месси жаҳон чемпионатидан кейин майдонга қайтиб, бир бўлимнинг ўзида рақибга учта ҳал қилувчи зарба берди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…