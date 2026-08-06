Месси қайтди ва шоу бошлади: Майамида олтита гол (видео)

·111·Спорт
Месси қайтди ва шоу бошлади: Майамида олтита гол (видео)
Қисқача

«Интер Маями» Лигалар кубогидаги илк учрашувида Мексиканинг «Атлетико Сан-Луис» жамоасини 4:2 ҳисобида мағлуб этди, Лионель Месси эса дубл қайд этиб, яна бир голга узатма берди. Месси 11 ва 44-дақиқаларда гол урди, унинг узатмасидан кейин Микаел биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда «Интер Маями»нинг тўртинчи голини киритди.

Лионель Месси Лигалар кубогидаги илк учрашувидаёқ ўзини яна бир бор ҳал қилувчи футболчи сифатида кўрсатди. Аргентиналик юлдуз дубль қайд этиб, яна бир голга узатма берди ва «Интер Майами»нинг Мексика вакили «Атлетико Сан-Луис» устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабасига бош қаҳрамон бўлди.

Флорида клуби ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ ҳисобда ортда қолди. Аммо меҳмонларнинг эрта голи «Интер Майами»ни саросимага солиш ўрнига, Мессини уйғотди: танаффусга қадар мезбонлар рақиб дарвозасини тўрт марта ишғол қилди.

Меҳмонлар аввал урди, Месси дарҳол жавоб қайтарди

Учрашув «Атлетико Сан-Луис» учун жуда яхши бошланди. Давид Родригес 4-дақиқада ҳимоядаги бўшлиқдан фойдаланиб, Мексика клубини олдинга олиб чиқди.

Бироқ устунлик узоққа чўзилмади. 11-дақиқада Ноа Аллен бошлаб берган ҳужумни Месси аниқ зарба билан якунлаб, ҳисобни тенглаштирди.

Бу гол аргентиналик футболчининг жаҳон чемпионатидан кейин «Интер Майами» сафида урган илк тўпи бўлди. У аввалги ўйинда захирадан майдонга тушган, Лигалар кубоги стартида эса биринчи дақиқадан ҳаракат қилган эди.

Биринчи бўлимда Месси рақиб ҳимоясини парчалади

«Интер Майами» ҳисобни тенглаштиргач, майдондаги вазият кескин ўзгарди. Мезбонлар тўпни назорат қилиб, ҳужумларни Месси, Родриго Де Паул ва Теласко Сеговия орқали ташкил эта бошлади.

26-дақиқада Сеговия флоридаликларни олдинга олиб чиқди. Танаффусга яқин эса Месси яна саҳнага чиқди: 44-дақиқада у иккинчи голини уриб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда аргентиналик футболчи энди ассистентга айланди. Унинг узатмасидан кейин марказий ҳимоячи Микаэл тўртинчи голни урди. Шу тариқа, Месси дастлабки 45 дақиқада учта голли ҳаракатни ўз ҳисобига ёздирди.

Иккинчи бўлимда «Сан-Луис» босимни оширди

Мексика клуби танаффусдан кейин ўйиндан чиқиб кетмади. 51-дақиқада Рафа Льоренте ҳисобни қисқартириб, меҳмонларга қайтиш умидини берди.

«Атлетико Сан-Луис» иккинчи бўлимнинг айрим қисмларида ташаббусни қўлга олиб, «Интер Майами» ҳимоясини босим остида ушлади. Аммо мезбонлар биринчи бўлимда қўлга киритган устунлигини сақлаб қолди ва турнирни муҳим ғалаба билан бошлади.

Ўйин давомида об-ҳаво ҳам режаларга таъсир қилди. Момақалдироқ сабаб баҳс маълум муддатга тўхтатилди, аммо учрашув қайта давом эттирилгач, ҳисоб бошқа ўзгармади.

Месси яна севимли турнирида порлади

Лигалар кубоги Мессининг «Интер Майами»даги фаолиятида алоҳида ўрин тутади. Аргентиналик юлдуз 2023 йил айнан шу мусобақада Америка клуби сафидаги илк ўйинларини ўтказиб, жамоани тарихидаги биринчи совринга олиб келган эди.

Ўша турнирда Месси еттита учрашувда ўнта гол уриб, мусобақанинг энг яхши тўпурари ва энг яхши футболчиси бўлган. «Интер Майами» финалда «Нэшвилл»ни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган.

Орадан уч йил ўтиб, у турнирдаги навбатдаги юришини яна дубль билан бошлади. Айниқса, жаҳон чемпионати финалидаги оғир мағлубиятдан кейинги дастлабки йирик ўйинда шундай натижа кўрсатиши унинг руҳий ва жисмоний ҳолати ҳақида муҳим ишора берди.

Янги форматда ҳар бир голнинг қиймати катта

2026 йилги Лигалар кубогида MLS ва Мексика чемпионатидан жами 36 та клуб иштирок этмоқда. Биринчи босқичда ҳар бир жамоа рақиб лига вакилларига қарши учтадан ўйин ўтказади.

MLS ва Liga MX учун алоҳида жадвал тузилади. Ҳар икки лиганинг энг яхши тўрттадан жамоаси чорак финалга чиқади. Шу сабаб фақат ғалаба эмас, урилган ва ўтказиб юборилган голлар нисбати ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

«Интер Майами» биринчи учрашувда уч очко ва мусбат икки тўплик фарқни қўлга киритди. Аммо икки гол ўтказиб юборилгани мураббийлар штаби учун ҳимоядаги айрим муаммолар устида ишлаш зарурлигини ҳам кўрсатди.

Энди навбат «Монтеррей»га

Флорида клуби Лигалар кубогидаги иккинчи ўйинини 8 август куни яна ўз майдонида ўтказади. Бу сафар рақиб Мексиканинг энг кучли ва молиявий имкониятлари юқори клубларидан бири — «Монтеррей» бўлади.

Биринчи босқичдаги сўнгги учрашувда эса «Интер Майами» 12 август куни «Леон»ни қабул қилади. Учала баҳс ҳам Nu Stadium’да ўтказилиши режалаштирилган.

Лигалар кубоги, биринчи босқич

«Интер Майами» — «Атлетико Сан-Луис» — 4:2

Голлар: Месси, 11, 44; Сеговия, 26; Микаэл, 45+7 — Давид Родригес, 4; Рафа Льоренте, 51.

«Интер Майами» турнирни ғалаба билан бошлади, аммо кечанинг энг асосий хабари ҳисоб эмасди. 39 ёшли Месси жаҳон чемпионатидан кейин майдонга қайтиб, бир бўлимнинг ўзида рақибга учта ҳал қилувчи зарба берди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Лионель МессиИнтер МайамиАтлетико де Сан Луис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)